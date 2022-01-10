Суд оставил в тюрьме граждан, помогавших Саакашвили вернуться в Грузию

Тбилисский городской суд оставил в заключении на время следствия обвиняемых по делу о незаконном пересечение границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

По данным прокуратуры, Саакашвили тайно прибыл в порт Поти из Украины на пароме, который перевозил трейлер с молочными продуктами. Несколько дней он находился на западе Грузии, а затем отправился в Тбилиси, где и был задержан на квартире водителя трейлера Элгуджи Цомая. Также следствие привлекло к ответственности по делу незаконного пересечения границы еще трех человек – это напарник владельца трейлера, а также двое сотрудников таможни в Поти, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Официально обвинение в незаконном пересечении границы Саакашвили были предъявлено 20 октября. Дела причастных к этому факту четырех человек - Элгуджи Цомая, Георгия Нариманидзе, Зураба и Шалвы Цоцория, быди выжелены в отдельное производство. Они обвиняются в «сокрытии тяжкого преступления» и помещены в заключение до окончания следствия. Кроме того, Цомая предъявили еще одно обвинение - за помощь в пересечении границы. На процессе 28 декабря 2021 года обвиняемые признали свою вину.

Как отмечают оппозиционные телеканалы, адвокаты и семьи подсудимых рассчитывали на смягчение приговора в обмен на признание ими своей вины. Однако, по словам прокурора Левана Вепхвадзе, ни о какой процессуальной сделке разговор не шел и задержанным никто ничего не обещал.

«Что касается показаний, которые дали обвиняемые, подтверждаю, что они признали свою вину, но это не является безусловным основанием для замены меры пресечения. Никто никому ничего не обещал, это их позиция», - сказал прокурор.

По его словам, признание вины обвиняемыми будет учтено при вынесении судом приговора. Официально обвинение им предъявлено по статье 375-й Уголовного кодекса Грузии «Сокрытие тяжкого преступления», которая предусматривает лишение свободы от одного до четырех лет. А Элгуджа Цомая обвиняется также в оказании содействия в «незаконном пересечении границы». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.