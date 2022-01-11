США отвергли попытки РФ отменить политику «открытых дверей» НАТО – Госдеп

США решительно дали понять России, что не допустят попыток препятствовать политике «открытых дверей» НАТО и сотрудничеству Вашингтона с другими суверенными странами, заявил в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы были решительны, когда отвергли предложения России в сфере безопасности, которые по определению неприемлемы для США», – сказал Прайс, комментируя переговоры США и России в Женеве.

«Например, мы не позволим никому закрывать дверь странам для вступления в НАТО. Политика «открытых дверей» всегда была главной для альянса НАТО», – указал он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в Вашингтоне не будут отказываться от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США, пишет «Интерфакс».

Прайс добавил, что России не стоит недооценивать возможные рычаги воздействия на нее со стороны США и их союзников. Так он ответил на просьбу прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва призывает Вашингтон проявить максимальную ответственность и не недооценивать риски возможного усиления конфронтации.

Отвечая на вопрос журналиста, желавшего узнать, куда Россия должна отвести войска, чтобы добиться деэскалации у границ Украины, Прайс пояснил, что США добиваются отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации либо транспарентности при проведении учений.

По информации СМИ, Прайс также заявил: «Россия на протяжении и многих лет вмешивается, оккупирует, разжигает конфликты против своих соседей и других, список длинный — Украина, Грузия, Молдова, это лишь некоторые из них».

В понедельник в Женеве делегации из России и США провели переговоры по темам безопасности. Американскую делегацию возглавила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, а российскую - Рябков.