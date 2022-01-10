Россия и США поговорили об Украине и Грузии

Первый день длинного марафона – так в Москве и Вашингтоне комментируют, переговоры, начавшиеся сегодня в Женеве. Они посвящены проблемам безопасности и в первую очередь требованию России о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на Восток.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности официально стартовали сегодня в Женеве. Тем не менее руководители делегаций, прибывшие в дипломатическую столицу Европы вечером 9 января, еще накануне успели предварительно обсудить повестку сегодняшнего дня. Москву представляют замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, Вашингтон – первый замгоссекретаря Венди Шерман. Приехав в Женеву, Рябков был настроен решительно:

«К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть».

Впрочем, выйдя со встречи с Шерман, замглавы российского МИДа был уже не столь уверен в компромиссах со стороны США:

«(Разговор), в принципе, деловой. Думаю, завтра мы не будем тратить время понапрасну. Большое спасибо. Я никогда не теряю оптимизма».

Сегодняшние переговоры, несмотря на оптимизм российского представителя, подвижек, судя по всему, не принесли. Требования России предоставить гарантии отказа НАТО от дальнейшего расширения за счет бывших советских республик, неразмещения ракет средней и малой дальности вблизи российских границ и сокращения числа военных учений, на Западе считают необоснованными. Неизменность позиции в Женеве подтвердила Венди Шерман:

«Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, к каким альянсам присоединяться. Соединенные Штаты рассматривают некоторые двусторонние вопросы в диалоге о стратегической стабильности с Россией, но не рассматривают европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров».

При этом ее шеф, Энтони Блинкен, постарался разъяснить, почему в Вашингтоне не собираются идти на компромисс с Москвой в этом вопросе. В числе факторов, которые, по мнению Белого дома, привели к сегодняшней ситуации, госсекретарь упомянул и Грузию:

«Во-первых, почему мы здесь? Потому что на протяжении последних десятилетий Россия осуществляла акты агрессии против своих соседей – Грузии, Молдовы и Украины. А сегодня она вновь угрожает Украине. Во-вторых, речь идет о важных принципах, вплоть до основ фундаментального мира и безопасности. Принцип, что ни одна страна не может силой изменить границы другой, принцип, что одна страна не может диктовать другой свою внешнюю политику и выбор, а также с кем она будет связана. Мы объединяем страны не только в Европе, но и за ее пределами, чтобы дать понять России, что мы не примем и не потерпим эту агрессию».

По мнению Блинкена, сейчас России стоит не требовать уступок, а попытаться посредством диалога снизить напряженность. И для начала отвести войска от украинской границы.

В Москве, со своей стороны, отмечают: на быстрый прогресс расчета не было, а сегодняшние переговоры – лишь начало.

«Ожидания у нас реалистичные. Предполагать быстрый прогресс, наверное, было бы наивно. Перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить», – говорится в сообщении Сергея Рябкова на официальном канале российского МИДа в Twitter.

Следующий этап – заседание Совета Россия-НАТО, которое пройдет в Брюсселе 12 января. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, в данный момент проходят тесные консультации со всеми партнерами организации, в том числе с Грузией:

«Я приветствую тот факт, что Россия согласилась на наше предложение провести на этой неделе заседание Совета Россия-НАТО. Это положительный сигнал. Мы сосредоточимся на вопросах европейской безопасности, прозрачности, связанной с военной деятельностью, смягчении угроз и контроле над вооружениями. Мы выслушаем обеспокоенность России, но любой содержательный диалог должен учитывать нашу обеспокоенность действиями России. Это нужно делать в консультации с Украиной, что мы и делаем сегодня. Мы также проводим тесные консультации с другими партнерами, включая Грузию, Молдову, Финляндию, Швецию и Европейский союз».

Впрочем, Столтенберг не уверен, что нынешние переговоры решат вопросы. По словам генсека НАТО, это можно воспринимать скорее как ознакомительный этап, на котором стороны выскажутся и наметят новые встречи с более конструктивной повесткой. Главное, считает Столтенберг, что стороны хотят разговаривать, чтобы «предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе».

При этом Столтенберг еще раз подтвердил, что Североатлантический альянс по-прежнему привержен решению Бухарестского саммита 2008 года, что подразумевает вступление Грузии и Украины в НАТО. Генсек альянса подчеркнул, что страны-союзники никогда не пойдут на компромисс в вопросе права любого европейского государства выбрать свой собственный путь, включая то, какой частью механизмов безопасности оно хочет быть.

После заседания Совета Россия-НАТО в Вене 13 января пройдут переговоры в рамках ОБСЕ.