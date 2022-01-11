В югоосетинском парламенте планируют назначить дату президентских выборов

Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия в самое ближайшее время намерен огласить дату предстоящих в апреле 2022 года президентских выборов. Об этом журналистам сообщил спикер парламента Алан Тадтаев.

«По Конституции нашей республики, это должно быть второе воскресенье того месяца, в котором проводились предыдущие выборы президента, и в котором пять лет тому назад был избран президент Республики Южная Осетия», – отметил Тадтаев.

Спикер уточнил, что второе воскресенье в апреле 2022 года выпадает на 10-е число, решение парламентариями должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Как указывает агентство «Рес», решение должно быть принято до 29 января.

«Парламент в ближайшее время созовет сессию, на которую данный вопрос об объявлении выборов президента будет вынесен. Вопрос будет вынесен мною на президиум парламента и, соответственно, на сессию парламента», – сказал Тадтаев.

По его словам, на данном этапе вопрос обсуждается во фракциях и депутатских объединениях.

Ранее югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок. «Мне не за что стыдиться перед своим народом», – добавил он.