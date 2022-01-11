Суточный прирост случаев COVID-19 в Грузии может достигнуть 60 тысяч

На пике волны распространения омикрон-штамма суточный прирост случаев коронавируса в Грузии может достигнуть 60 тысяч, из которых около 20-30% случаев будут подтверждаться лабораторно. Об этом журналистам сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«По последним данным института прогнозирования, мы можем войти в пик (распространения омикрон-штамма) в первой декаде февраля – с показателем до 60 тысяч новых случаев в день, из них лабораторно будут подтверждаться 20-30%», – сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что на этот штамм уже приходится около 45 процентов новых случаев по стране, в Тбилиси – около 60%. При этом у большинства пациентов – легкое течение болезни, они проходят лечение в домашних условиях.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Всего за месяц он распространился в более чем 110 странах мира, начав вытеснять дельта-штамм.

Лабораторные эксперименты и эпидемиологические данные указывают, что «омикрон» легко обходит защиту, выработанную после заражения другими вариантами коронавируса или вакцинации.

Первые два случая инфицирования «омикроном» в Грузии были зафиксированы 20 декабря.