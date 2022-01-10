Грузия ждет таблетку от ковида

В Грузии на сегодня выявлено уже около тысячи официально подтвержденных случаев заражения новым штаммом «Омикрон». Специалисты ожидают в ближайшие дни роста заболеваемости в стране. В Минздраве тем временем говорят, что к новому витку пандемии готовы, и обещают в течение следующих недель завезти новые препараты для лечения ковид-пациентов.

С начала года в Грузии фиксируется около трех тысяч заражений в сутки. Показатель выявляемости за последнюю неделю составил 10%. Показатель госпитализации при этом, по словам нового главы Минздрава Зураба Азарашвили, пока серьезно не увеличивается.

«Если количество случаев «Омикрона» внушительно возрастет, система здравоохранения полностью мобилизована. Она готова справиться с любыми вызовами. У нас на месте есть медикаменты, которыми мы лечим ковид-инфицированных на различных этапах болезни. Также мы уже заказали, и через несколько недель у нас дополнительно будут медикаменты, произведенные Pfizer и Merck, отличающиеся довольно большой эффективностью», – сказал глава Минздрава Зураб Азарашвили.

Молнупиравир – препарат производства Merck, а Паксловид – Pfizer. Страны мира сейчас занимаются закупкой этих лекарств. В то же время в конце декабря Франция отменила заказ на Молнупиравир после того, как компания-производитель обнародовала данные касательно эффективности препарата. Согласно клиническим исследованиям, он лишь на 30% сокращает риски госпитализации среди пациентов.

По утверждению компании Pfizer, Паксловид показал 90%-ную эффективность. Согласно лабораторным исследованиям, он действенен и в случае с новым штаммом «Омикрон».

Переговоры по поводу закупки препаратов идут уже достаточно долго, и, вероятно, Грузия скоро действительно получит лекарства, сказал сегодня в эфире телекомпании «Формула» Иване Чхаидзе – глава детской больницы им. Иашвили, входящий в Совет по иммунизации. Впрочем, вероятнее всего, это будет очень небольшая партия лекарств, предупредил врач.

«Спрос на медикаменты большой. Особенно на препарат Pfizer – Паксловид, потому что он на 89% сокращает необходимость в госпитализации. Соответственно, ожидания, связанные с этим препаратом, у нас большие. Очень важно, чтобы, пусть и в небольшом количестве, этот препарат был доставлен в Грузию. Для определенной части пациентов – я в первую очередь имею в виду людей, входящих в группу риска, – это будет идеальной возможностью защититься от осложнений. Но я хочу подчеркнуть, что не должно быть ожиданий, что количество, особенно в условиях «Омикрона», будет таким, что препарата хватит всем. Поэтому акцент следует сделать на вакцинацию. Не стоит забывать, что и ковид, перенесенный в легкой форме, оставляет риск т.н. лонг-ковида. Поэтому следует отдать предпочтение превенции», – сказал Иване Чхаидзе.

Вато Сургуладзе, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию «Лело», считает, что готовность страны к новой волне эпидемии, о которой говорил министр, весьма преувеличена. А его рекомендация воздержаться от участия в масштабных мероприятиях и вовсе прозвучала как насмешка, говорит эксперт.

«А кто устраивает эти массовые мероприятия? Кто устроил концерты на Новый год? Кто устроил какой-то бал в Зугдиди? Это же государство делает. Как вы призываете не ходить на массовые мероприятия, когда сами их организовываете? Не соблюдаются никакие рекомендации, регуляции, которые они сами приняли. Ношение масок – очень низкий процент. Ввели «зеленые паспорта», которые во многих учреждениях никто не проверяет. Если говорить о зимних курортах – Гудаури и Бакуриани, – там тоже никто нигде не требует их. О какой готовности мы можем говорить?»

Вато Сургуладзе полагает, что уже через неделю ежедневный показатель инфицирования может возрасти в три-четыре раза.