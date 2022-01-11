Убийство 16-летнего Давида Саралидзе: Георгий Менадбе признан виновным

Тбилисский городской суд признал виновным Георгия Менабде в групповом убийстве 16-летнего Давида Саралидзе.

По решению судьи Валериана Бугианишвили, в качестве меры пресечения для Менабде было избрано лишение свободы на срок до 14 лет.

Однако согласно Кодексу о правосудии в отношении несовершеннолетних, срок был сокращен на одну четверть и в качестве окончательной меры пресечения было определено лишение свободы на срок 10 лет и 6 месяцев.

По словам адвоката Менабде – Давида Дадиани, сторона защиты намерена обжаловать решение суда, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Суд вынес обвинительный приговор. Мы не знаем обстоятельств и доказательств, на которые опирался суд. Исходя из этого, мы ждем, когда нам письменно передадут решение. Оно обязательно будет обжаловано», – заявил адвокат.

По версии следствия, Менабде принимал участие в убийстве Саралидзе и вместе с Михаилом Каландия и Георгием Джанашия наносил ему ранения. Менабде проходил свидетелем по делу, и на него, как на убийцу, во время следственных процессов 2018 года, указывал Джанашия.

Менабдезадержали 15 апреля 2021 года спустя более трех лет после массовой драки школьников, в которой погибли двое несовершеннолених – Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили.

Драка произошла 1 декабря 2017 года на улице Хорава в центре Тбилиси с участием около 20 старшеклассников двух школ – №51 и Первой экспериментальной. Один их подростков Леван Дадунашвили скончался по дороге в больницу, а Давид Саралидзе 2 декабря, спустя менее чем сутки после госпитализации.