Келли Дегнан: Переговоры по Грузии без Грузии не состоятся

«Соединенные Штаты уважают суверенитет каждой страны, в том числе Грузии и Украины. У России не будет право на вето на ваши суверенные решения», - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.

По ее словам, США не собираются вести переговоры о Грузии без Грузии, передает Общественный вещатель.

«На этой неделе мир наблюдает за серией дипломатических встреч на высоком уровне, целью которых является реагирование на недавние дестабилизирующие действия России и угрозы европейской безопасности. Мы уже видели российскую дезинформацию в большом количестве, и я хочу выразить четкое мнение по нескольким основным вопросам:

Соединенные Штаты уважают суверенитет каждой страны, в том числе Грузии и Украины. У России не будет право на вето на ваши суверенные решения. Мы не собираемся вести переговоры о Грузии без Грузии. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил: что, «Соединенные Штаты не будут рассматривать безопасность Европы без наших европейских союзников и партнеров».

Вместе с тем, Келли Дегнан отмечает, что поддержка США территориальной целостности и суверенитета Грузии непоколебима.

«Давайте, скажем четко: Кремль не может предложить ничего, кроме страха, угнетения и дезинформации. Это не те ценности, за которые выступают Грузия и США. Соединенные Штаты продолжают верить в единую, свободную и мирную Европу. Мы будем продолжать работать с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы сделать это реальностью. Мы готовы встретиться с Россией во избежание и деэскалации конфликта. Но мы не можем и не собираемся уступать европейскую безопасность, суверенитет или свободу. Девиз Грузии – это наш девиз: «Сила в единстве!», – заявила Келли Дегнан.