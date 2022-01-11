Новые правила «Омикрона»

К февралю в Грузии количество заражений за сутки может возрасти до 60 тысяч. Такой прогноз делают в Национальном центре по контролю заболеваемости. Правда, отмечают, что в официальную статистику могут попасть лишь 20%-30% из них. Какие изменения планируется внести в правила, касающиеся продолжительности карантина? И что, по мнению специалистов, лучше всего защищает от нового штамма?

В лаборатории Лугара на сегодня подтвержден 951 случай заражения штаммом «Омикрон». Из них детально был изучен 621, говорят в Центре по контролю заболеваемости. Средний возраст инфицированных – 33 года. Преобладающее большинство зараженных лечатся дома. Только 11 пациентов были определены в клиники. В настоящее время госпитальный сектор заполнен наполовину.

«В последнее время у нас было уменьшение случаев, и это дало возможность разгрузить больничный сектор. Всего мобилизовано до девяти тысяч коек, заняты 4431. 1083 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии, 281 – в реанимационных. Среди случаев «Омикрона» госпитализация понадобилась единицам. Ни одному из них не понадобилась реанимация или интенсивная терапия», – сказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Несмотря на то, что болезнь, в случае заражения «Омикроном», как показывают наблюдения, по большей части протекает легко, масштаб ее распространения может нанести серьезный удар по сектору.

В Национальном центре по контролю заболеваемости полагают, что пик наступающей волны придется на первую декаду февраля. По словам главы центра Амирана Гамкрелидзе, к тому моменту количество заражений может достигнуть 60 тысяч в сутки. При этом важно, что болеть будет и медперсонал.

«Самый большой вызов, касающийся роста числа инфицированных «Омикроном», – это возможное заражение медперсонала одновременно. Может возникнуть дефицит человеческого ресурса в больницах. Поэтому я всех врачей очень прошу привиться и сделать бустер, чтобы во время такой волны в стране не возник дефицит в самой существенной группе», – заявил Амиран Гамкрелидзе.

В то же время, и грузинские данные это также уже подтвердили, процент реинфицирования в случае с «Омикроном» выше, а уровень защиты вакцин ниже, чем с предыдущими штаммами. Лучше всего, говорит Амиран Гамкрелидзе, работает бустер:

«Анализ случаев показал, что третья прививка серьезно защищает, другими словами, «бустеризация» – один из основных сдерживающих механизмов распространения эпидемии. По данным на сегодня, бустером привито около 85-86 тысяч человек. Случаев «Омикрона» среди тех, кто получил третью прививку, – единицы, а среди привитых дважды – больше. Реинфекция составляет до 17% – это случаи, когда человек болел «Дельтой», а потом заболел «Омикроном». Высокий процент реинфицирования характерен для «Омикрона» так же, как и неподчинение некоторым вакцинам. Есть много международных доказательств, наши данные также на это указывают: когда вы делаете бустер препаратом Pfizer, вы на 70%-80% защищаетесь от заражения «Омикроном».

В то же время, учитывая специфику нового штамма, в Минздраве не исключают вероятность пересмотра правил выдачи «зеленых паспортов». В настоящее время всем переболевшим и дважды вакцинированным они предоставляются бессрочно. По словам Тамар Габуния, некоторые страны внесли необходимость получения бустер-дозы в правила выдачи паспортов.

«Омикрон», вероятно, внесет изменения и в правила, касающиеся изоляции, говорят в Минздраве. Ее продолжительность будет сокращена.

«Период инфицирования сравнительно меньше, чем в случае со штаммами, которые существовали до этого. Исходя из этого, если у человека нет симптомов, для него будет достаточно находиться в изоляции восемь дней, с симптомами рекомендовано 10 дней, если это необходимо – больше. В случае с контактами режим также будет сравнительно ослаблен. Мы обсудим рекомендации и согласуем оптимальный режим», – сказала Тамар Габуния.

По ее словам, решение будет принято на днях.

За минувшие сутки в стране ковидом заболели 5486 человек. 46 пациентов скончались.