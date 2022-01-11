«Избирательная кампания начинается с импичмента действующему президенту»

Четырнадцать депутатов парламента Южной Осетии требуют включить в повестку законодательного органа вопрос об импичменте президента Анатолия Бибилова. Соответствующее обращение было сегодня направлено на имя спикера парламента Алана Тадтаева. По закону решение парламента об отрешении президента от должности должно быть рассмотрено не позднее месячного срока после выдвижения обвинений против него.

Согласно статье 72 Конституции Южной Осетии, чтобы поставить перед парламентом вопрос о досрочном прекращении полномочий президента, инициативная группа должна составлять не менее трети депутатского корпуса или двенадцати из тридцати четырех голосов. Обращение об импичменте подписали четырнадцать оппозиционных депутатов – это члены фракций «Ныхас» и «Народной партии», депутатское объединение «За справедливость» и депутат Давид Санакоев.

Говорит Давид Санакоев:

«Мы вопрос поставим, а там каждый волен голосовать, как он хочет, как ему совесть позволяет. Что до нас, то мы не могли не дать оценки его действиям и сделать вид, будто ничего не случилось. В обращении приведены все наши доводы. Мы затронули далеко не все законы, которые он нарушил, в том числе регулирующие сферу безопасности, ответственность должностных лиц и т.п. Мы указываем только на нарушение основополагающих статей Конституции с указанием статей, пунктов.

– Что, по-вашему, является основанием для импичмента?

– Это законопроект 2019 года «О государственной границе Республики Южная Осетия», с которым он согласился, подписав его, и новая карта республики. По этим документам двести квадратных километров нашей территории отходят Грузии. Сейчас законопроект прячут, нам его не показывают, не только нам, никому не показывают. Если он благо для народа, то почему его не показывают? И второй момент – это цнелисская история. Не были предприняты меры для защиты территориальной целостности республики, из-за чего грузинские силовики смогли установить на нашей земле пост и отрезать часть нашей территории. Хочу напомнить, что президент приносил присягу защищать целостность республики».

В обращении депутаты указывают на основания для досрочного прекращения полномочий президента. По мнению депутатов, в действиях Анатолия Бибилова содержатся признаки нарушения базовых норм Конституции РЮО, обеспечивающих ее суверенитет и территориальную целостность. Согласно части второй статьи 47 Конституции РЮО, «Президент Республики Южная Осетия является гарантом Конституции Республики Южная Осетия, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Республики Южная Осетия порядке он принимает необходимые меры по охране суверенитета, безопасности и территориальной целостности Республики Южная Осетия».

Оппозиционеры считают, что президент Бибилов также не принял меры по обеспечению части 3 и 4 статьи 3 Конституции Республики Южная Осетия.

«Территория Республики Южная Осетия неприкосновенна и неотчуждаема. Защита суверенитета и территориальной целостности относится к важнейшим функциям государства. Территория, статус и границы Республики Южная Осетия не могут быть изменены без согласия ее народа».

По мнению депутатов, президент нарушил принесенную им присягу согласно части 1 статьи 49 Конституции Республики Южная Осетия:

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Республики Южная Осетия уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Южная Осетия, защищать суверенитет и независимость, безопасность и территориальную целостность Республики Южная Осетия, верно служить народу».

По Конституции досрочное прекращение полномочий президента осуществляется в два этапа. Сначала его должны одобрить не менее трех четвертей парламента, а затем основания для импичмента рассмотрит Верховный суд РЮО и примет окончательное решение.

По мнению депутата парламента первого созыва общественника Тимура Цхурбати, импичмент не пройдет и первого этапа:

«Большинство в парламенте за партией «Единая Осетия», там формальный лидер – спикер Алан Тадтаев, а неформальный – Анатолий Бибилов. Они против президента голосовать не будут, так что импичмент не то что три четверти – половину голосов не наберет. Но все равно хорошо, что вынесли вопрос об отстранении, потому что он реально гробит республику. И, конечно, люди услышат обвинения в контексте избирательной кампании, которая начинается в конце месяца, – это аргумент против кандидатуры Анатолия Бибилова. Это первый случай в новейшей истории Южной Осетии, когда избирательная кампания начинается с импичмента действующему президенту».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия