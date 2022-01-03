Депутат югоосетинского парламента Джамболат Медоев намерен инициировать процедуру импичмента президента. Об этом он заявил со своей станицы в Facebook 31 декабря сразу после парламентского заседания с участием Анатолия Бибилова, закончившегося перепалкой с депутатами и угрозами его охранников в адрес народных избранников. Известно, что на инициативу Медоева уже откликнулись некоторое из его коллег. Каковы законодательные и политические перспективы предприятия?

Вечером 31 декабря депутат парламента Южной Осетии Джамболат Медоев объявил на своей странице в Facebook о запуске процедуры импичмента президента Анатолия Бибилова:

«Учитывая умышленные незаконные действия президента РЮО Бибилова А.И. и исходя из статьи, вынужден констатировать, что дальнейшее нахождение на должности президента РЮО Бибилова А.И. создает угрозу национальной безопасности РЮО, и я объявляю парламентскую процедуру импичмента президента РЮО Бибилова А.И.».

По мнению многих пользователей соцсетей, обсуждавших в эти дни пост Медоева, инициатива депутата была логическим завершением последней в 2021 году парламентской сессии с участием Анатолия Бибилова.

Парламентарии пытались выяснить, на каком основании президент прислал им на утверждение новую карту Южной Осетии, которая на 200 квадратных километров меньше той, что была утверждена Декретом 1922 года о создании автономии и в 1937 году опубликована в первом географическом атласе СССР.

Дискуссия получилась жаркой. Президент вышел из себя, принялся оскорблять депутатов, риторику Анатолия Ильича поддержала сопровождавшая его Госохрана – открытыми угрозами в адрес парламентариев. В сети метко назвали происходившее на сессии «перформансом президента».

Инициатива депутата Медоева остается одной из самых обсуждаемых тем в осетинском сегменте социальных сетей. Ее уже поддержали некоторые из депутатов, среди них и Давид Санакоев:

«То, что сделал президент, тянет на импичмент. Он ставит под сомнение территориальную целостность и действует против интересов государства. Тут по-другому не скажешь. Сегодня становится ясно: в 2019 году можно было предпринять превентивные меры и не допустить, чтобы на нашу территорию вошли грузинские спецподразделения и выставили там посты у селений Цнелис и Синагур Знаурского района. Этого можно было не допустить, потому что президента предупреждали за полгода. Парламент направил ему доклад примерно за два месяца до появления поста, а местные жители намного раньше. Они постоянно жаловались властям на нарушения границы, сообщали, что в лесу со стороны Грузии ведутся какие-то работы (строительство дороги к границе). Президент знал, не мог не знать о том, что там происходит.

– Джамболат Медоев в своей аргументации больше указывает на историю с картой, на последнюю сессию парламента...

– Это все звенья одной цепи. Нет никаких документов, по которым территория нашей республики меньше той, которую нам отводит Декрет от 1922 года, поэтому не было никаких причин ее уменьшать. Кроме того, по Конституции, чтобы изменить территорию, необходимо одобрение референдумом.

– Ну, вы же не можете не понимать, что импичмент обречен – в парламенте за президентом большинство?

– Самое главное тут – выразить отношение к действиям президента, к тому, что он делает с республикой. Необходимо также выразить свои намерения, потому что это уже через край».

Согласно 72 статье Конституции РЮО, парламент вправе ставить вопрос об отрешении президента от должности в случае совершения им государственной измены или иного умышленного преступления. Описывает Конституция и процедуру импичмента.

Вопрос об отрешении президента от должности возбуждается по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов. Затем, если инициативу поддержат не менее трех четвертей народных избранников, парламент получает возможность ставить вопрос об импичменте перед Верховным судом РЮО, и уже он будет решать, имели место «государственная измена или иное умышленное преступления» или не имели.

В Конституции есть еще одно условие для импичмента, которое невозможно выполнить. Это «заключение Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против президента». Дело в том, что в Южной Осетии пока нет Конституционного суда.

Но, очевидно, до этого не дойдет. Треть депутатов, а может, даже и больше, готовых поддержать импичмент, Джамболат Медоев, скорее всего, соберет. Но вот согласие трех четвертей парламентариев – это вряд ли, в заксобрании простое большинство за президентом.

И даже если случится чудо и три четверти поддержат импичмент, то в Верховном суде председательствует соратник Анатолия Бибилова, побеждавшая с ним на парламентских и президентских выборах.

И, конечно, ни Джамболат Медоев, ни те, кто его поддерживает, не могут этого не понимать. Тогда в чем смысл?

Их два. Первый – это выражение собственного отношения к происходящему и вместе с тем маркировка, которую год за годом проводит парламентское меньшинство. Они каждого из представителей большинства заставляют поднять руку и публично выразить свое отношение к происходящему. Таким образом, фигурально выражаясь, они пишут биографию оппонентов, принуждая их расписываться на каждой странице. Это такой задел на будущее, на следующую избирательную кампанию.

Но есть и второе значение этого предприятия, куда более злободневное. В январе, после новогодних каникул начинается президентская избирательная кампания. И, благодаря инициативе Медоева, начинается она с обсуждения импичмента президенту. То есть в то время, когда избиратель должен определиться, кому из кандидатов довериться, местные спикеры будут спорить о том, является президент угрозой национальной безопасности или не является. По разгильдяйству он упустил часть территории и едва не отдал Грузии 5% республики или это было преднамеренное действо?

Это не лучший фон для того, чтобы уговаривать избирателя о втором президентском сроке. Проблема в том, что в этой дискуссии невозможно победить, она убийственна для политика самим фактом ее существования. И в этом смысле депутатскому меньшинству импичмент не проиграть.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия