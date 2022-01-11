Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Политика

Суд объявляет меры пресечения для участников оппозиционного митинга

Сухумский городской суд удовлетворил сегодня три ходатайства прокуратуры из пяти по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу для участников оппозиционного митинга, который прошел в Сухуме 21 декабря. Два решения приняты не были по просьбе адвокатов: в одном случае по состоянию здоровья подозреваемого, а в другом – из-за необходимости получения документов.

В Сухумском городском суде рассматривались ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для пятерых участников оппозиционного митинга 21 декабря. Их подозревают в участии в массовых беспорядках и всем предъявляют часть 2-ю статьи 206, санкция по которой – от четырех до восьми лет лишения свободы.

В судебных заседаниях участвуют двое защитников – Марина Тания и Нонна Смыр, прокурор Сатбей Хагба. Все дела рассматривают двое судей – Марат Авидзба и Мадина Чанба. Прокуратура просит для всех подозреваемых избрать меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

Embed
Суд объявляет меры пресечения для участников оппозиционного митинга
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:04:35 0:00
Скачать

Судебные заседания начались с рассмотрения ходатайства в отношении Батала Цвижба.

Решение огласил судья Марат Авидзба. По его словам, прокуратура обосновала свое требование избрать меру пресечения в виде заключения под стражу следующими доводами:

«На данном этапе расследования достоверно установлено, что подозреваемый Цвижба осознанно и умышленно принимал значимое участие в массовых беспорядках в составе особо активной группы лиц, преимущественно состоящей из людей со специальной боевой подготовкой, что характеризует его как общественно опасную личность, способную на противоправное поведение в дальнейшем, а также свидетельствует о том, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда либо иным путем воспрепятствовать производству по делу. Изложенные обстоятельства также дают основания полагать, что, находясь на свободе, Цвижба может воспрепятствовать предварительному расследованию путем согласования действий и показаний с иными подозреваемыми по уголовному делу, в том числе и с другими лицами, причастными к совершению данного преступления, поручение по задержанию которых в настоящее время находится в стадии исполнения».

Адвокаты Марина Тания и Нонна Смыр возражали против удовлетворения ходатайства прокуратуры. Судья изложил их доводы:

«Защитники подозреваемого Тания и Смыр возражали против удовлетворения ходатайства, считая его незаконным и необоснованным, поскольку отсутствуют основания избрания меры пресечения, а все доводы строятся на предположениях. Отсутствуют доказательства того, что Цвижба может скрыться от следствия и суда и воспрепятствовать производству по делу, согласовывая свою позицию с иными участниками процесса. Подозреваемый добровольно явился в органы Министерства внутренних дел и при желании мог согласовать свою позицию, поскольку прошло значительное время. А представленные судебно-контрольные материалы нечитабельны».

Батал Цвижба высказался против удовлетворения ходатайства прокуратуры и вину свою не признал.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, но сроком на полтора месяца, а не на два, как просила прокуратура. Защита в течение трех дней намерена обжаловать это решение суда.

Следующее судебное заседание было отложено в связи с плохим состоянием здоровья Анрика Инапшба. Судья Мадина Чанба, по просьбе адвокатов, продлила срок содержания под стражей на 72 часа. Анрика Инапшба отвезли в санчасть, где будут решать вопрос о его госпитализации.

В отношении Аслана Тания суд избрал меру пресечения в виде двух недель заключения под стражу до 23 января.

При рассмотрении ходатайства прокуратуры в отношении Баграта Сурмава, который был взят под стражу последним, адвокаты просили продлить и ему срок заключения на 96 часов, чтобы они могли получить документы, характеризующие его личность, и представить их суду для дальнейшего рассмотрения. Суд удовлетворил это ходатайство и отложил судебное заседание до 13 января.

Для пятого участника процесса Рамаза Джопуа суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 марта.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG