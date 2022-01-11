Суд объявляет меры пресечения для участников оппозиционного митинга

Сухумский городской суд удовлетворил сегодня три ходатайства прокуратуры из пяти по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу для участников оппозиционного митинга, который прошел в Сухуме 21 декабря. Два решения приняты не были по просьбе адвокатов: в одном случае по состоянию здоровья подозреваемого, а в другом – из-за необходимости получения документов.

В Сухумском городском суде рассматривались ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для пятерых участников оппозиционного митинга 21 декабря. Их подозревают в участии в массовых беспорядках и всем предъявляют часть 2-ю статьи 206, санкция по которой – от четырех до восьми лет лишения свободы.

В судебных заседаниях участвуют двое защитников – Марина Тания и Нонна Смыр, прокурор Сатбей Хагба. Все дела рассматривают двое судей – Марат Авидзба и Мадина Чанба. Прокуратура просит для всех подозреваемых избрать меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

Судебные заседания начались с рассмотрения ходатайства в отношении Батала Цвижба.

Решение огласил судья Марат Авидзба. По его словам, прокуратура обосновала свое требование избрать меру пресечения в виде заключения под стражу следующими доводами:

«На данном этапе расследования достоверно установлено, что подозреваемый Цвижба осознанно и умышленно принимал значимое участие в массовых беспорядках в составе особо активной группы лиц, преимущественно состоящей из людей со специальной боевой подготовкой, что характеризует его как общественно опасную личность, способную на противоправное поведение в дальнейшем, а также свидетельствует о том, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда либо иным путем воспрепятствовать производству по делу. Изложенные обстоятельства также дают основания полагать, что, находясь на свободе, Цвижба может воспрепятствовать предварительному расследованию путем согласования действий и показаний с иными подозреваемыми по уголовному делу, в том числе и с другими лицами, причастными к совершению данного преступления, поручение по задержанию которых в настоящее время находится в стадии исполнения».

Адвокаты Марина Тания и Нонна Смыр возражали против удовлетворения ходатайства прокуратуры. Судья изложил их доводы:

«Защитники подозреваемого Тания и Смыр возражали против удовлетворения ходатайства, считая его незаконным и необоснованным, поскольку отсутствуют основания избрания меры пресечения, а все доводы строятся на предположениях. Отсутствуют доказательства того, что Цвижба может скрыться от следствия и суда и воспрепятствовать производству по делу, согласовывая свою позицию с иными участниками процесса. Подозреваемый добровольно явился в органы Министерства внутренних дел и при желании мог согласовать свою позицию, поскольку прошло значительное время. А представленные судебно-контрольные материалы нечитабельны».

Батал Цвижба высказался против удовлетворения ходатайства прокуратуры и вину свою не признал.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, но сроком на полтора месяца, а не на два, как просила прокуратура. Защита в течение трех дней намерена обжаловать это решение суда.

Следующее судебное заседание было отложено в связи с плохим состоянием здоровья Анрика Инапшба. Судья Мадина Чанба, по просьбе адвокатов, продлила срок содержания под стражей на 72 часа. Анрика Инапшба отвезли в санчасть, где будут решать вопрос о его госпитализации.

В отношении Аслана Тания суд избрал меру пресечения в виде двух недель заключения под стражу до 23 января.

При рассмотрении ходатайства прокуратуры в отношении Баграта Сурмава, который был взят под стражу последним, адвокаты просили продлить и ему срок заключения на 96 часов, чтобы они могли получить документы, характеризующие его личность, и представить их суду для дальнейшего рассмотрения. Суд удовлетворил это ходатайство и отложил судебное заседание до 13 января.

Для пятого участника процесса Рамаза Джопуа суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 марта.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия