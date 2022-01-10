«Наш народ это долго терпеть не будет». Абхазская оппозиция осудила аресты

Представители Общественной палаты Абхазии сегодня встретились с генеральным прокурором и передали ему жалобы на нарушение прав шестерых задержанных за участие в массовых беспорядках в ходе митинга оппозиции 21 декабря. Генпрокурор заявил, что задержанные отказываются сотрудничать со следствием, что сокращает их шансы на изменение меры пресечения на домашний арест. Ветеранские и оппозиционные политические партии заявляют об избирательном правосудии, преследовании политических оппонентов власти и опасности установления полицейского режима. В свою очередь, представители общественности призывают оппозицию и власть к диалогу.

Шестеро участников митинга заключены под стражу

Прокуратура города Сухума обвиняет шестерых задержанных в участии в массовых беспорядках с применением насилия в отношении представителей власти. Им вменяются ч.1-я и ч. 2-я ст. 206 – организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением оружия и взрывчатых веществ. Санкция по этой статье – от четырех до десяти лет лишения свободы. А также ч.1-я статьи 320 – применение насилия в отношении представителя власти, неопасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия. Санкция предполагает штраф от 30 до 60 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

СГБ и МВД Абхазии продолжают оперативно-розыскные мероприятия в отношении иных лиц, причастных к участию в массовых беспорядках, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.

Все аресты были произведены днем в воскресенье, задержанные водворены в изолятор временного содержания МВД РА.

Нарушение прав задержанных и отказ сотрудничать со следствием

По инициативе ветеранской организации «Аруаа» члены Общественной палаты Абхазии обсуждали сегодня сложившуюся ситуацию. Член палаты Надежда Венедиктова рассказала о том, как прошла встреча с ветеранами и с генеральным прокурором Адгуром Агрба. Ветераны заявили о нарушении прав задержанных и обратились с просьбой помочь наладить диалог с властью:

«Ахра Бжания позиционирует себя как противник насильственных действий, и он призывал Общественную палату помочь разрядить политическую напряженность в стране, помочь выстроить диалог между оппозицией и властью. В ходе беседы, которая длилась более двух часов, члены «Аруаа» сообщили нам, что задержанные подвергаются не совсем гуманному обращению, что родственникам не разрешают передавать им еду и теплую одежду, возможно, к ним не допускают адвокатов. Именно поэтому делегация Общественной палаты попросила генпрокурора Адгура Агрба принять их. Он нас принял и был очень удивлен, узнав, что существуют такие препоны для соблюдения прав заключенных».

Генеральный прокурор, по словам Надежды Венедиктовой, пообещал проследить, чтобы закон соблюдался и права не нарушались, в то же время проинформировал, что задержанные отказываются сотрудничать со следствием:

«Он сказал, что дело курирует заместитель сухумского прокурора Трапш, и что он поручит ему проследить за тем, чтобы все было как положено по закону. Ему была передана просьба, что вообще-то хорошо бы отпустить людей, которые задержаны. Но генпрокурор сказал, что у них есть видеоматериал на этих людей и показания свидетелей, а то, что они отказываются от всяких контактов со следствием, лишает их возможности, чтобы завтра, когда будет суд о мере пресечения для задержанных, суд вряд ли пойдет навстречу их адвокатам и изменит меру пресечения».

«Общество не станет мириться с практикой избирательного применения закона»

Задержание шестерых участников митинга оппозиции 21 декабря вызвало широкий резонанс в абхазском обществе. Решительный протест против ареста выразил политсовет партии «Форум народного единства Абхазии». Ряд активистов национально-освободительного движения и ветераны войны также негативно оценили этот факт и призвали власть к диалогу с оппозицией.

Представители общественности обратились к власти и к оппозиции с призывом услышать друг друга и начать конструктивный диалог. Они заявили, что «недопустимо переступать черту, за которой последует установление полицейского режима. Наше общество не станет мириться с практикой избирательного применения закона, сегодня это неминуемо приведет к подрыву доверия к правоохранительным органам и росту недовольства, чреватого новыми опасными событиями».

В то время как страсти кипят и ситуация накаляется, президент Аслан Бжания отбыл в Москву. Его пресс-служба сообщает, что целью поездки является проведение планового медицинского обследования.

Разделение общества на «своих» и «чужих»

Сразу после задержания участников митинга в воскресенье в Сухуме прошла пресс-конференция, на которой лидер общественной организации «Ахьаца» Ахра Бжания и двое депутатов парламента Гиви Кварчия и Гарри Кокая рассказали журналистам об арестах и заявили, что правоохранительные органы республики действуют избирательно, применяя закон только против оппозиционно настроенных граждан, при этом сторонники власти выведены из-под ответственности.

Ветеран войны и известный общественный деятель, награжденный орденом «Ахьдз-Апша» за вклад в развитие парламентаризма, Ахра Бжания назвал силовые методы решения проблем проявлением низкой политической культуры и негативно оценил подобную практику. Вместе с тем он заявил, что избирательное и политически мотивированное применение закона недопустимо. Он спрашивает, что мешало действующему президенту Аслану Бжания и правоохранителям инициировать такое же расследование по захвату президентского здания в январе 2020 года и штурму здания МВД в июле 2016 года? Все видео- и фотоматериалы по тем событиям есть в большом количестве в Интернете. Если обвинение предъявляется в отношении участников митинга 21 декабря, оно должно предъявляться и тем, кто участвовал в аналогичных событиях в прошлом. Иначе невозможно объяснить гражданам, почему одним можно брать штурмом и громить правительственные здания и за это никто не несет никакого наказания, а других за гораздо менее агрессивные действия заключают под стражу.

Тот факт, что действующий президент Аслан Бжания и силовые службы применяют закон только к оппонентам власти, Ахра Бжания считает беспрецедентным:

«Плохо, что ни президент Анкваб, ни президент Хаджимба в свое время не нашли возможности применить нормы права к людям, которые были задействованы в общественных беспорядках, но они не применяли это право ни к сторонникам, ни к своим оппонентам. То, что произошло сейчас, – это беспрецедентно: норма права применена только к оппонентам. Что может быть хуже нарушения норм общежития в государстве, чем разделение общества на «своих» и «чужих»? Я хочу упомянуть еще один эпизод, который тоже должен быть предметом уголовного и судебного преследования. Это попытка отравления действующего президента. Я воспринимаю этот эпизод как террористический акт против моего государства и против меня лично. Да, Аслан Георгиевич сказал, что он прощает злоумышленников, но я простить их не готов. Я вообще не понимаю, как должностное лицо может простить человека, который совершает преступление против государства? И почему этого человека можно простить, а людей, которые кидали камни в автобусы, нельзя простить?»

По словам Ахры Бжания, действующая сегодня оппозиция и абхазский парламент остаются единственным барьером на пути тех авантюрных проектов, которые продвигает власть:

«Вот сегодня действующая оппозиция, какая есть, и наш парламент, на мой взгляд, это последний барьер перед теми авантюрными проектами, которые будут осуществляться просто по мановению волшебной палочки. А я вам скажу, что это будет: это будет продажа энергетики, это будет продажа жилья, это будет продажа прибрежных зон, дай бог, чтобы я ошибался, но я думаю, что я не очень сильно ошибаюсь… То есть это будет продажа всех тех активов, без которых вы и ваши дети завтра не будете обладать самым главным правом – распоряжаться той Абхазией, которую для вас завоевали ваши родители».

Депутат Гиви Кварчия сообщил о том, что в числе задержанных оказались два его помощника, он убежден, что их преследуют за открытое выражение критического отношения к власти. А абхазская правоохранительная система действует в стиле немецкой Штази, обслуживая интересы правящего режима. По его словам, арестованные ребята в 2016 году стояли на защите здания МВД от штурмующих его сторонников Аслана Бжания, в них летели бутылки с коктейлем Молотова. Кварчия предупредил, что обстановка в связи с этими арестами накалилась и приближается к опасной черте, а подавить свободу выражения своего мнения в абхазском обществе невозможно.

Депутат Гарри Кокая видит в последних событиях осуществление репрессий и попытку установить тоталитарный режим с преследованием инакомыслящих:

«Хочу это назвать попыткой установления в нашем государстве тоталитарного режима. Все попытки власти пресечь инакомыслие, обвинить тех, кто не согласен с властью, в разных преступлениях, это продолжается уже на протяжении двух лет. Будучи в оппозиции, они нарушали закон, попирали Конституцию, подрывали режим. Сегодня, придя к власти, они стали преследовать инакомыслящих за то, что они не согласны с той повесткой, которую власть диктует. Митинг называется попыткой госпереворота, хотя госпереворотом назвать это трудно, так как был мирный митинг. Но там произошли провокации со стороны защитников власти, со стороны правоохранительных органов, были выстрелы из огнестрельного боевого оружия по колесам автобусов. У меня вопрос: кто в итоге нарушал общественный порядок? Кто пытался спровоцировать эти события?»

По словам Гарри Кокая, были локальные конфликты, перепалки и потасовки между людьми, ничего другого не было. Между тем действия силовых структур ввергают страну в такую турбулентность, из которой нельзя будет выйти. И сама власть виновата в том, что люди, сидящие без света и воды, болеющие ковидом и умирающие от этой инфекции, отчаявшись, выходят на улицу, чтобы выразить свое возмущение на митинге. Иной формы для волеизъявления у людей нет, и участие в митинге не может считаться преступным деянием.

Он напомнил о стрельбе в новогоднюю ночь в сухумском ресторане «Гаруда»:

«Первый день 2022 года с чего начался? Мы же все знаем, что чиновники, отмечая праздник, стреляли, есть раненые, и где реакция? Где задержанные? Неужели то, что совершили ребята, которых сегодня задержали, преступление намного хуже, чем то, что совершил чиновник, который на праздник прострелил человека и не одного. Информации никакой нет, нет наказанных, есть уголовное дело, но даже имен нет. Временно кого-то отстранили, мы это видели и до этого, когда временно отстраняли, а потом повышали в должности. Значит, закон работает только в одну сторону. Такой режим долго продержаться не может, потому что он не правовой, он обслуживает интересы только власти. А так не может быть. Небольшая горстка людей, которые сегодня при власти, защищается силовыми структурами, это может какое-то время продолжаться, но вечно это продолжаться не может, и наш народ это долго терпеть не будет, это точно!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия