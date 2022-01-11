«Чужой против хищника» по-казахски

Как там в августе 2008 года говорил ныне покойный старина Джон Маккейн? «Все мы сегодня грузины»... Самое время сейчас сказать: «Все мы казахи»…

Но, увы, это было бы сегодня слишком неоднозначно и сомнительно: в нынешней казахской драме героев нет – определенное количество мирных демонстрантов не в счет, поскольку, как оказалось, они никакой погоды не делали. Основная битвa на улицах казахских городов развернулась между мародерами и коллаборационистами – выступать в поддержку кого-либо из них не очень хочется. Получается прямо как «Чужой против хищника»… С кем говорить и с кем здороваться за руку?

Нет, я понимаю, что право на восстание против тирании – священное для любого народа, однако, поскольку речь идет об обоюдоостром оружии – попытке насильственного свержения власти, в этом деле первостепенную важность имеют организованность и трезвомыслие. Любое неорганизованное, никем не управляемое и пущенное на самотек народное восстание неизбежно перерастает в массовый погром.

Впрочем, не нам определять, как казахам относиться к своей стране – без нас разберутся. Но вот что нам совершенно точно надо усвоить, так это несколько очень и очень поучительных уроков казахской драмы.

Первый из них: мы наконец-то видим подзабытую картину, которую время от времени неплохо было бы вспоминать, – как начинается мирная народная революция. Да, потом она переросла в свою полную противоположность, но поначалу динамика была вполне мирной и, что самое главное, – успешной.

Революция – это больше, чем просто самый масштабный митинг в центре столицы. Главное условие любой революции – одновременное выступление большого, или относительно большого количества людей по всей стране. Когда в панике побегут главы местных администраций и полицейское начальство, когда власть начнет рушиться на местах. Центральное правительство все еще будет на месте, будет грозить, махать руками, призывать громы и молнии, обещать покарать бунтовщиков, вводить комендантские часы и чрезвычайные положения, но контролируемая ею территория будет неуклонно сокращаться. И вот в тот момент, когда от власти останется только пара-тройка административных зданий в центре столицы, и может быть нанесен последний удар, который добьет умирающую систему.

Все попытки начать разрушение системы с головы нереалистичны. Пока вся страна у власти в кармане, можно сколько угодно брать штурмом пустое здание парламента и даже мосты с телеграфами – толку никакого не будет. Это тот случай, когда, вопреки общепринятой логике, рыба гниет не с головы, а с хвоста.

Никакой другой возможности нет – идти по пути насильственного свержения власти совершенно контрпродуктивно и приведет лишь к полной потере протестного потенциала на годы и десятилетия. К тому же мы прекрасно знаем, что происходит, когда политики оказываются в долгу у вооруженных людей: «Мы воевали и нам положено» – это формула развала любого государства. Если вам нужны великие потрясения, то это самое оно, а вот если вам нужно разумное и цивилизованное государство, то лучше воздержаться.

Страна, которая в 1991-1992 годах позволила чужому сменить хищника, такие очевидные вещи, по идее, должна осознавать лучше других.

Нет, я, конечно, понимаю: когда смотришь на лица нынешних командиров «Мечты», сама мысль о том, что они не то что пробудут у власти до 2030 года, но и просто осознание того, что они продержатся до завтрашнего утра, кажется издевательством над здравым смыслом… Но то эмоции, а вот практика и здравый смысл диктуют, что единственный шанс сменить сгнившую власть – это именно мирные, но активные и, главное, масштабные, повсеместные уличные выступления. Будет много народу по всей стране, а не только на площади Свободы в Тбилиси, – будет мирная революция. Не будет много народу, – что ж, терпите дальше… Да, сложно. Но ведь никто и не говорил, что строительство независимого государства – дело легкое и быстрое. Придется и попотеть, и время потерять, и ума набраться. Никак иначе...

Второй вывод касается не менее серьезной проблемы – мнения некоторых недалеких наших сограждан, которые думают, что смена внешнеполитического курса с прозападного на пророссийский ничего не изменит кроме того, что руководители Грузии перестанут декларировать намерение вступить в НАТО. Ну, подумаешь, какая беда. Нас в НАТО и так не берут, что изменится от того, что мы признаем это открыто?

Казахстан показал, что декларированный отказ от НАТО – это всего лишь начало, в конце пути мы гарантированно получим закрытый, авторитарный режим. И если в Казахстане это сугубо партократическая, безыдейная власть, то в Грузии все будет значительно хуже. В пророссийской Грузии страной будет управлять дичайшая смесь фашистов, погромщиков, самого темного духовенства, криминалов и просто лодырей. Словом, все, что в стране есть самое мерзкое и бесперспективное, – в одном флаконе. Даже еще и без миллионной доли тех природных богатств, которые есть у казахов.

И главное – это навсегда. Я столько лет твердил, что если в Грузии к власти придут агенты Кремля, то они уже никогда и никуда не уйдут, и что Москва этого ни за что не допустит. Казахская драма показывает, что для удержания у власти собственных негодяев Россия пойдет на все, в том числе и на открытое вооруженное вторжение.

Посадив себе ватников и попов на голову один раз, вам придется терпеть их вечно. Это означает гарантированный конец страны и многократное ускорение процесса деградации, который можно наблюдать уже сейчас.

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