Постпред США в НАТО: «Политика открытых дверей пересматриваться не будет»

«Политика открытых дверей НАТО пересматриваться не будет», – заявила постпред США в НАТО Джулиана Смит, комментируя вопрос о том, будут ли члены НАТО обсуждать пакет предложений России о гарантиях нерасширения альянса (частью которого является отказ от приема в НАТО Грузии и Украины).

Отвечая на вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки», Смит также прокомментировала заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова о том, что НАТО «пора собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

«Альянс не собирается отматывать время назад и возвращаться в совершенно другую эпоху, когда альянс был меньше и обладал иным влиянием. Мы работаем в современном мире с НАТО, находящимся нынешнем виде. И я не думаю, что кто-либо в НАТО заинтересован в том, чтобы вернуться в прошлое», – заявила постпред НАТО.

По её словам, в качестве ответа на военный кризис, ответственность за которой она возложила на Россию, Альянс готовится усилить оборону на восточном фланге, а также готов к значительным новым расходам в случае дальнейшей российской агрессии в Украине.

Джулиана Смит подчеркнула, что достижение дипломатического успеха в переговорах возможно в случае выполнения Минских соглашений, и отвода Россией ее Вооруженных сил: «Если Россия продолжит конфронтацию, это будет иметь серьезные последствия».

Отвечая на вопрос о возможных ограничениях на наступательные вооружения, который может обсуждаться с Россией, постпред добавила, что «США не планирует размещать наступательные ракеты на территории Украины». Кроме того, замгоссекретаря Венди Шерман ранее высказала идею о возможных взаимных ограничениях на военные учения, добавила Смит.