Грузия отдала свой голос США

Первый раунд переговоров по вопросам безопасности в Женеве между Россией и Западом показал, что стороны далеки от того, чтобы договориться. Москва продолжает настаивать на том, что Грузии и Украине должны закрыть двери в НАТО, Вашингтон не намерен идти на такие уступки.

Россия ждет от мадридского саммита НАТО официального заявления, что Грузия и Украина никогда не станут членами альянса. Заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова по итогам многочасовых переговоров в Женеве возмутило Вашингтон, Брюссель, Киев… но не Тбилиси. Высшее руководство страны попросту проигнорировало высказывание российского дипломата. Хотя господин Рябков предельно четко обозначил главное условие Москвы:

«Мы подчеркнули, что для России принципиально, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО. Для нас было бы приемлемо, если бы на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году формулировка Бухарестского саммита 2008 года, в которой говорится, что Украина станет членом НАТО, изменилась, и в ней будут прописаны следующие слова: Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Это было бы долгожданным изменением позиции альянса. Мы устали от лжи и полуобещаний или ложных интерпретаций того, что происходило за закрытыми дверями на различных переговорах. Мы не доверяем другой стороне. Нам нужны твердые и юридические гарантии, а не обещания. Это вопрос национальной безопасности России».

В Тбилиси же, видимо, посчитали, что ответ на вопрос национальной безопасности Грузии заключается в том, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Впрочем «стратегическое молчание» руководства страны начинает вызывать недоумение у западных партнеров. Причем настолько, что за Тбилиси начинают говорить американские дипломаты и конгрессмены. В частности, посол США в Грузии Келли Дегнан вынуждена была озвучить позицию, которой ждали от правительства страны:

«На этой неделе мир наблюдает за серией дипломатических встреч на высоком уровне, направленных на реагирование на недавние дестабилизирующие действия России и угрозы европейской безопасности. Мы уже видели много российской дезинформации, и я хочу выразить четкое мнение по нескольким ключевым вопросам: Соединенные Штаты уважают суверенитет каждой страны, включая Грузию и Украину. Россия не будет иметь права вето на ваши суверенные решения. Мы не будем говорить о Грузии без Грузии. Соединенные Штаты не будут рассматривать безопасность Европы без наших европейских союзников и партнеров. Мы вместе с большинством членов международного сообщества будем и впредь призывать Россию прекратить оккупацию Грузии. Мы также твердо привержены Бухарестской декларации: Грузия и другие партнеры станут членами НАТО, когда будут выполнены условия для членства».

По словам дипломата, цель президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы не допустить, чтобы Грузия и другие страны действовали как полностью суверенные и независимые государства с правом выбирать себе партнеров в сфере безопасности. И встречи, которые открылись переговорами Сергея Рябкова и Венди Шерман, «чрезвычайно важны для Грузии». У некоторых наблюдателей осталось впечатление, что заявление американского посла было направлено по большей части руководству Грузии:

«Вы ежедневно сталкиваетесь с российской агрессией в виде постоянной дезинформации и оккупации Абхазии и Южной Осетии. Россия годами пытается разделить США и наших европейских союзников и партнеров, включая Грузию. Мы этого не допустим. Девиз Грузии – это наш девиз: «Сила в единстве!»

При этом роль грузинского МИДа взяли на себя члены группы друзей Грузии в Сенате США. В преддверии заседания Совета Россия-НАТО американские сенаторы направили открытое письмо президенту Соединенных Штатов, в котором выразили двухпартийную поддержку свободе и безопасности восточноевропейских союзников и партнеров. В том числе Украины и Грузии. Как отметили представители верхней палаты Конгресса США, объявленные Россией «гарантии безопасности», включающие прекращение дальнейшего расширения НАТО, для них неприемлемы.

«Это не гарантия безопасности, это требование является попыткой России изменить мировой порядок так, чтобы Кремль мог угнетать такие страны, как Украина, Грузия, Молдова, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния, которые являются союзниками и партнерами США», – говорится в письме сенаторов.

По их мнению, дополнительная поддержка безопасности восточноевропейских стран, противостоящих России, необходима для того, чтобы заставить Москву очень дорого платить за военные авантюры:

«Россия не имеет права вето на расширение Североатлантического альянса. Решать будут только члены НАТО. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры поддерживают принцип, что решение или обсуждение по Украине не будет проходить без Украины. То же самое должно относиться и к Грузии. Двери НАТО остаются открытыми для европейских стран, которые желают выполнять свои обязательства по членству в НАТО и чье членство способствует безопасности евроатлантического региона. НАТО следует рассмотреть вопрос об увеличении своего военного присутствия на восточном фланге, в том числе в странах Балтии, Польше, Черноморском регионе, что послужит сдерживанию агрессии в России».

Письмо подписали сенаторы-демократы и республиканцы Марко Рубио, Джин Шахин, Томас Тиллис, Кристофер Кунс, Джонни Эрнст, Джеффри Меркель, Майл Раунд, Кори Букер и Джон Баррозу.

Пока Москва и Вашингтон обмениваются своими трактовками результатов встречи в Женеве, наблюдатели считают, что говорить о хоть каком-либо сближении позиций слишком рано. Но успех женевских консультаций уже в том, что они хотя бы состоялись. При этом в западной прессе отмечают: Вашингтон на переговорах постарался сфокусировать внимание на двусторонней повестке, оставив самые сложные и потенциально самые неприятные вопросы Совету Россия-НАТО.