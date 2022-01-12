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От коронавируса в Абхазии скончались еще четыре пациента
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 543 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 121 из них.
Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 81 пациент, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 19, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов.
В Гудаутский ЦРБ скончались три пациента – двое мужчин 84 лет и 65 лет и женщина 72 лет.
В Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 1951 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 565 человек. Зарегистрировано 566 летальных случаев. Выздоровели 31 932 человека.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
В «красную зону» цхинвальской инфекционной больницы за сутки госпитализированы три человека с коронавирусом, по данным на утро среды там проходят лечение 37 пациентов.
Количество инфицированных с начала пандемии достигло 10 344 человек, 10 180 выздоровели, 195 скончались.
Другие новости дня
В Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО
В Брюсселе впервые с 2019 года началось заседание Совета Россия — НАТО. На нём будут обсуждаться недавно выдвинутые российские требования "гарантий безопасности".
В переговорах участвуют генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе и первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман. Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин.
По словам Грушко, как таковой повестки встречи 12 января нет, это будет неформальное заседание, передает РИА Новости. Переговоры, как ожидается, продлятся около трёх часов. По их окончании Столтенберг собирается дать пресс-конференцию. Вечером с журналистами пообщается Грушко.
Россия требует от Запада юридически обязывающих "гарантий безопасности", в том числе никогда не принимать в НАТО Украину и какие-либо страны бывшего СССР и вывести военную инфраструктуру и силы Североатлантического союза из восточноевропейских стран, присоединившихся к нему после 1997 года.
При этом требования Москвы выдвигаются на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который подозревает российские власти в подготовке нового вторжения на территорию Украины в связи с концентрацией войск у украинских границ.
Москва отрицает обвинения и, в свою очередь, обвиняет Киев в наращивании военной мощи с помощью Запада, а также критикует НАТО за манёвры возле российских границ.
10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по вопросу контроля над вооружениями. Американская делегация тогда заявила, что предложенные Россией гарантии безопасности на ней не обсуждались, многие требования Москвы заведомо невыполнимы, а обсуждать судьбу Украины и европейских союзников без них Вашингтон не будет.
Прорыва на переговорах не произошло, однако стороны согласились продолжить обсуждение.
Завтра состоится встреча представителей России и ОБСЕ, на которой будет присутствовать делегация Украины.
США не увидели шагов Москвы по деэскалации конфликта с Украиной
Вашингтон не видит шагов Москвы по деэскалации конфликта на границе с Украиной. Об этом заявила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд по итогам российско-американских переговоров в Женеве 10 января.
По словам Нуланд, Россия стала зачинщиком кризиса, когда сконцентрировала недалеко от границы с Украиной 100 тысяч солдат. Кроме того, по словам дипломата, Москва распространяет дезинформацию о США и НАТО для оправдания своих агрессивных действий.
Чтобы продемонстрировать стремление к деэскалации обстановки, Москва должна отвести свои войска от границы, но объявленные 11 января российские новые военные учения говорят об обратном, сказала дипломат.
Нуланд призвала Кремль сосредоточиться на интересах россиян в условиях пандемии коронавируса и решать вопросы, связанные с вопросами восстановления экономики.
В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что Вашингтону необходимо отодвинуть военный потенциал от российских границ и задуматься о том, как будущие поколения будут жить вместе. Глава дипмиссии подчеркнул, что Москва не допустит доминирования НАТО не только на суше, но и на море, и в воздухе.
- В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США о гарантиях безопасности. Согласно российским требованиям, США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширение на восток.
- Представители России и США продолжат встречи сегодня, 12 января, на заседании Совета Россия – НАТО в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
ВОЗ: число заражений COVID-19 в мире выросло на 55% за неделю
Более 15 миллионов человек заразилось COVID-19 по всему миру за прошедшую неделю. Это максимум за все время пандемии. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 55 процентов, при этом смертность почти не изменилась. Об этом сообщается на сайте Всемирно организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, об увеличении числа зараженных сообщили все регионы, за исключением Африки. В Юго-Восточной Азии рост новых случаев коронавирусной инфекции на прошлой неделе превысил 400 процентов.
При этом смертность из-за COVID-19 выросла в Африке (на 84 процента) и в Америке (на 26 процентов), но снизилась в Европе и в Юго-Восточной Азии — на 10 и 6 процентов -соответственно. За прошедшую неделю было зафиксировано более 43 тысяч новых смертей из-за COVID-19 во всем мире.
Резкий рост числа заражений COVID-19 связан с распространением штамма-"омикрон", который был обнаружен в ЮАР в конце ноября, и, по последним данным, более заразен, чем другие варианты коронавируса, вызывающего COVID-19.
По оценкам европейского бюро ВОЗ, в ближайшие 6–8 недель более половины населения Европы будут заражены новым штаммом коронавируса.
В России случаи заражения "омикрон"-штаммом обнаружены в 13 регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Власти готовятся к взрывному росту заболеваемости. По её словам, Роспотребнадзор не исключает возможность выявлять «шестизначные цифры» заражений. Таким образом, речь может идти об уровне до одного миллиона заболевших в день. Накануне в США выявили один миллион 350 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Это максимум за все время пандемии.
В Москве во вторник число заражений подскочило до максимума с начала ноября – 4635 инфицированных, что почти на 67 процентов больше, чем в понедельник. Мэр столицы Сергей Собянин связал рост новых случаев с распространением "омикрона". Власти Москвы ожидают значительного ухудшения обстановки в течение 7–10 дней. "Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем в предыдущие волны заболеваемости",— предупредил Собянин.
Глава Роспотребнадзора ранее отмечала, что инкубационный период у "омикрон"-штамма короче: человек может быть заразен уже через сутки-двое, а симптомы заболевания проявляются на третьи-пятые сутки.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что говорить о менее тяжелом течении заболевания при заражении "омикроном" нельзя. "К сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки заполнены", — сообщил он.
В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявили 17 946 новых случаев заражения COVID-19. Умерли за сутки 745 пациентов.
В Грузии за сутки выявили почти 5600 новых случаев коронавируса
За сутки в Грузии выявили 5596 новых случаев коронавируса (днем ранее – 5486). По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с 10 ноября прошлого года.
Накануне провели 58 109 тестов: PCR-тестов – 23 994, экспресс–тестов на антиген – 34 115. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,63%, за последние 14 дней составляет 8,51%, за неделю – 9,79%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 311. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 47 пациентов.
Выздоровели еще 2946 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 973 909, выздоровевших – 919 367.
За сутки вакцинированы от коронавируса 10 688 человек, всего использовано вакцин – 2 577 637.
Накануне глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что на пике волны распространения омикрон-штамма суточный прирост случаев коронавируса в Грузии может достигнуть 60 тысяч, из которых около 20-30% случаев будут подтверждаться лабораторно.
Требование об импичменте Бибилова в его администрации назвали преступным
Требование депутатов парламента начать процедуру импичмента президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в администрации югоосетинского лидера назвали преступным.
«Под этим смехотворным заявлением подписалась меньшая часть депутатов парламента, цель которых дискредитировать руководство республики и создавать провокации весь предвыборный период. Очень жаль, что парламентарии избрали столь примитивные схемы», – заявил представитель президентской администрации агентству «Рес».
В ведомстве говорят, что оппозиционеры пытаются превратить законодательный орган «в корабль бунтарей».
«Зная, что до президентских выборов остается три месяца, определенная группа депутатов намеренно пытается сделать все для того, чтобы посеять хаос заранее. В Южной Осетии законно избранный президент и народ имеет полное право сам определиться со своим выбором. Депутаты же на свое усмотрение решили ускорить смену власти заявлениями об отрешении от должности президента», – добавил собеседник агентства.
В ведомстве напомнили, что Анатолий Бибилов награжден высшими наградами за заслуги перед Отечеством (кавалер Ордена Уацамонга), в том числе указом президента России удостоен Орденом Дружбы РФ.
«Обвиняя главу государства Анатолия Бибилова практически в госизмене, группа депутатов взяла на себя серьезную ответственность и совершила преступление», – заявили в администрации президента.
- В действиях Бибилова оппозиция усмотрела признаки нарушения базовых норм Конституции, «обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность» Южной Осетии. В документе, в частности, говорится о размещении грузинского поста полиции в селе Цнелиси.
- Ранее депутаты заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии».
- Спикер парламента Алан Тадтаев подтвердил, что ознакомился с заявлением депутатов, требующих начать процедуру импичмента Бибилова и направил его на рассмотрение в юридическое управление.
- Выборы югоосетинского президента должны пройти в апреле текущего года. Алан Тадтаев заявил, что дата предстоящих выборов будет утверждена в самое ближайшее время. Сам Бибилов говорит, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
В Алматы за сутки задержаны 1700 участников протестов
В Алматы за сутки задержали почти 1700 человек – участников протестов. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и почти полторы тысячи боеприпасов. Об этом сообщила комендатура города.
В городе после массовых акций до сих пор закрыт аэропорт. Информация о том, что регулярные рейсы с Алматы возобновятся 14 января, пока не подтвердилась. Во вторник, 13 января, было восстановлено международное авиасообщение со столицей Казахстана Нур-Султаном.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ, позже лозунги митингующих стали политическими. Через три дня власти объявили чрезвычайное положение. Токаев отправил правительство в отставку и сместил на посту главы Совета безопасности бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.
7 января в Казахстан были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военные. По данным властей, обстановка в стране стабилизировалась. Вывод контингента ОДКБ начнётся 13 января и займёт не более 10 дней.
Аслан Бжания выразил соболезнования родственникам Виктора Санеева
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования родственникам трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева.
«Он был легендарным спортсменом, с невероятной силой духа и волей. Его яркие победы навсегда вписаны в историю мирового спорта.
В Республике Абхазия всегда будут хранить светлую память об этом выдающемся спортсмене.
В этот скорбный час разделяю боль утраты вместе с родными и близкими Виктора Даниловича», – говорится в тексте соболезнования.
Санеев – уроженец Сухуми. Он выиграл Олимпийские игры 1968, 1972 и 1976 годов, а также стал серебряным призером Олимпиады-1980 в Москве.
В начале 1990-х Санеев вместе с семьей уехал из Грузии, где он родился и вырос, в Австралию. 3 января стало известно, что Санеев скончался на 77-м году жизни.
Похороны Санеева состоятся в Австралии, в пригороде Сиднея, в церемониальной капелле Олсен. Как сообщает Общественный вещатель Грузии, церемония начнется 13 января, когда в Тбилиси будет 04:55, а в Сиднее — 11:55.
Среди тех, кто примет участие в церемонии похорон в Сиднее — австралийский журналист и тренер по легкой атлетике Майк Харст, а также олимпийский чемпион 1980 года, чемпион мира и Европы, в разное время тренер национальных сборных Советского Союза и Австралии по водному поло Эркин Шагаев. Церемонию будет вести местный уполномоченный по гражданским церемониям Ян Толли.
Во время церемонии прозвучат композиция известного американского джазмена Кита Джарретта, а также записи двух грузинских песен «Замтариа» и «Сакартвело ламазо» в исполнении «Циспери трио».
Кроме того, в Тбилиси 12 января, с 12:00 до 17:00 в Олимпийском музее, расположенном в здании Национального олимпийского комитета Грузии, будет открыта книга соболезнований, в которой могут сделать запись все желающие, пишет агентство «Новости-Грузия».
Виктор Санеев был назван лучшим спортсменом ХХ века в Грузии. Он награжден орденами НОК, Чести, Вахтанга Горгасали I и II степеней.
После российско-грузинской войны 2008 года Санеев в одном из интервью заявил: «Невозможно смириться с тем, что произошло, с аннексией маленькой страны большой атомной державой. Трудно поверить, что подобное могло произойти в 21-м веке».
В 2014 году он говорил, что не планирует возвращаться на родину: «чтобы вернуться, мне пришлось бы начинать новую жизнь. А я ее уже столько раз начинал... После окончания спортивной карьеры - новая жизнь. После переезда в Австралию – вторая жизнь. Сейчас уже третья, наверное, идет».
Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели освободили от тюремного срока
Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандил Церетели признаны виновными, однако им переквалифицировали обвинение и освободили от тюремного срока. Приговор по резонансному делу вынес судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе.
Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе – основатели одного из крупнейших банков в Грузии (TBC Bank), а в настоящее время лидеры оппозиционной партии «Лело»; бизнесмен Автандил Церетели – отец основателя и гендиректора оппозиционной телекомпании «Пирвели» Вато Церетели.
Прокуратура обвиняла Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели в отмывании денег группой лиц с получением дохода в особо крупном размере (статья 194 Уголовного кодекса Грузии). Судья же решил, что они совершили менее тяжкое преступление, предусмотренное статьей 180 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Их приговорили к семи годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.
Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели не присутствовали на оглашении приговора. Хазарадзе и Джапаридзе следили за судебным заседанием в офисе партии, Церетели – в офисе телекомпании «Пирвели». Они уже заявили, что планируют обжаловать приговор, так как считают, что не совершали преступления.
В Москве впервые выдали «паспорт негражданина»
Первый человек без гражданства получил в Москве временное удостоверение личности, так называемый паспорт негражданина. Об этом сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Обладателем документа стал 53-летний Якубджан Хакимджанов, которому пришлось провести два года в миграционном центре в Сахарово, так как из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.
Со слов Хакимджанова, он родился в Душанбе, а когда ему было пять лет, его семья переехала в Астрахань. По словам Меркачевой, он "уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло". Когда его задержали в последний раз, полиция не смогла установить его личность — тогда выяснилось, что у него нет гражданства ни одной страны.
Закон о "паспортах неграждан" вступил в силу в августе 2021 года. Документ могут получить люди, у которых забрали гражданство России по решению суда, и те, кто не сменил паспорт СССР и не вступил в российское гражданство. Также документ выдадут людям, которых не могут выдворить из страны по решению суда, так как ни одна другая страна их не принимает.
"Паспорт негражданина" действует в течение десяти лет, но его необходимо продлевать каждый год.
Постпред США в НАТО: «Политика открытых дверей пересматриваться не будет»
«Политика открытых дверей НАТО пересматриваться не будет», – заявила постпред США в НАТО Джулиана Смит, комментируя вопрос о том, будут ли члены НАТО обсуждать пакет предложений России о гарантиях нерасширения альянса (частью которого является отказ от приема в НАТО Грузии и Украины).
Отвечая на вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки», Смит также прокомментировала заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова о том, что НАТО «пора собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
«Альянс не собирается отматывать время назад и возвращаться в совершенно другую эпоху, когда альянс был меньше и обладал иным влиянием. Мы работаем в современном мире с НАТО, находящимся нынешнем виде. И я не думаю, что кто-либо в НАТО заинтересован в том, чтобы вернуться в прошлое», – заявила постпред НАТО.
По её словам, в качестве ответа на военный кризис, ответственность за которой она возложила на Россию, Альянс готовится усилить оборону на восточном фланге, а также готов к значительным новым расходам в случае дальнейшей российской агрессии в Украине.
Джулиана Смит подчеркнула, что достижение дипломатического успеха в переговорах возможно в случае выполнения Минских соглашений, и отвода Россией ее Вооруженных сил: «Если Россия продолжит конфронтацию, это будет иметь серьезные последствия».
Отвечая на вопрос о возможных ограничениях на наступательные вооружения, который может обсуждаться с Россией, постпред добавила, что «США не планирует размещать наступательные ракеты на территории Украины». Кроме того, замгоссекретаря Венди Шерман ранее высказала идею о возможных взаимных ограничениях на военные учения, добавила Смит.
В результате эскалации на армяно-азербайджанской границе погибли 2 армянских военнослужащих
Как сообщает Министерство обороны Армении, в результате обстрелов с азербайджанской стороны на восточном направлении границы 11 января погибли рядовой Артур Артемович Мхитарян (2002 г.р.) и младший сержант Рудик Рафикович Гарибян (2002 г.р.).
«Министерство обороны Армении разделяет тяжелую горечь утраты и выражает поддержку членам семьи, родственникам погибших военнослужащих. Еще двое военнослужащих ранены, их жизни ничего не угрожает. По состоянию на 21:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», - говорится в сообщении.
Азербайджанская сторона сообщила об одном погибшем азербайджанском солдате в результате эскалации на границе с Арменией, передает Радио Азатутюн.
Глава Чечни пригрозил жителям Ингушетии забрать у них новые земли
Очередные жесткие заявления со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова прозвучали в адрес жителей Ингушетии на совещании в Грозном. Причиной стал визит ингушской делегации в Чечню несколькими днями ранее и последовавшие за этим извинения.
Целью поездки ингушей в соседнюю республику была свадьба потомка одного из почитаемых в обеих республиках богослова Кунта-Хаджи Кишиева. Видео, в котором жители Ингушетии тепло приветствуют Рамзана Кадырова и обнимаются с ним, опубликовал у себя на странице телеграм-канал издания «Фортанга».
Жители Ингушетии подвергли критике поступок земляков. В частности видеообращение к одному из гостей чеченской свадьбы записал тамада ингушского села Насыр-Корт Магомед-Башир Оздоев. Еще через два дня в соцсетях появилась аудиозапись, автор которой извиняется за поездку в Чечню и теплые объятия с Кадыровым. Согласно подписи к публикации, голос принадлежит одному из ингушских гостей чеченской свадьбы Яхъе Хадзиеву.
«Ради Бога, простите меня все, кому это пришлось не по душе. Я поступил неправильно, обняв его. Я не думал, что это будет так неприятно для вас», - говорит Хадзиев.
Выступая на совещании в парламента Чечни Рамзан Кадыров обрушился на жителей Ингушетии с жесткой критикой. Он предложил выписать фамилии тех, кто считает его врагом, чтобы «дальше разбираться».
«Обычно это два-три человека, которые не представляют ни тейп, ни фамилию. Это те, кто всю жизнь занимались доносами в НКВД и ФСБ и преследовали свои интересы», - заявил Кадыров.
Тех, кто заявляет о том, что у них забрали землю, Кадыров также подверг критике и оскорблениям. «Обращаюсь к тем, кто это заявляет: отобрали, потому что не считаем вас за людей и точно так же отберем свои села», - заявил чеченский глава.
Во время совещания Кадыров также сказал, что не понимает, почему первый президент Ингушетии Руслан Аушев и Юнус-Бек Евкуров не берут на себя ответственность за передачу земель в период их правления.
- Соглашение о границе Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну митингов в Ингушетии: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым.
- В декабре прошлого года Кисловодский городской суд вынес решение по делу семерых лидеров ингушского протеста. Их признали виновными в организации актов насилия в отношении представителей власти, создании экстремистской организации и участии в ней. Подсудимых приговорили к срокам заключения от семи с половиной до девяти лет колонии с запретом заниматься общественной деятельностью.
На Алтае неизвестные расстреляли табун лошадей. Убиты свыше 50 животных
В Алтайском крае неизвестные расстреляли табун лошадей, убиты свыше пятидесяти животных. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, оценив ущерб приблизительно в пять миллионов рублей. Среди приоритетных версий случившегося - хулиганство и месть.
Отмечается, что большинство погибших животных - кобылы с жеребятами. Владелец табуна, фермер Николай Дроков, рассказал, что лошадей «загнали в угол и снайперски расстреляли - по два выстрела точно под лопатку». По данным СМИ, ранее местные жители высказывали фермеру претензии из-за земель, которые он использует под пастбища.
В прошлом году на Алтае уже случался подобный инцидент. Уголовное дело о расстреле табуна завели на полицейского, который, по версии следствия, остановился на дороге и стал стрелять по лошадям из охотничьего ружья. Тогда погибло девять животных.
Зеленский настаивает на проведении саммита в «нормандском формате»
Президент Украины настаивает на проведении новой встречи на высшем уровне в «нормандском формате». Как сообщил офис президента Украины, Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к необходимым решениям в ходе нового саммита четырех стран.
Ранее во вторник, 11 января, глава украинского государства принял внешнеполитического советника канцлера ФРГ Йенса Плетнера и дипломатического советника президента Франции – Эммануэля Бонна. Оба посетили Киев для переговоров с руководителем офиса украинского лидера Андреем Ермаком.
Руководитель офиса президента подтвердил, что Киев привержен политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Ермак отметил необходимость соблюдения режима полного прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда.
Стороны договорились о продолжении контактов для организации очередного саммита. Ермак подчеркнул, что «проведение очередного саммита в «нормандском формате» дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования».
Суд отменил штраф Минюста, наложенный на ведомство за разглашение личных данных Саакашвили
Служба государственного инспектора сообщает о том, что Тбилисский городской суд отменил штраф, наложенный на Министерство юстиции за несколько эпизодов административного правонарушения в отношении Михаила Саакашвили, предусмотренного статьей 44 закона Грузии «О защите персональных данных».
В начале декабря Минюст Грузии и Специальная пенитенциарная служба были признаны виновными в незаконной публикации данных, касающихся экс-президента, пишет SOVA. Иски в отношении ведомств были поданы Службой госинспектора на имя двух разных судьей Тбилисского городского суда. В заявлении Службы уточняется, что слушания в обоих случаях состоялись в беспрецедентно короткие сроки, перед новогодними праздниками.
«Следует отметить, что параллельно с судебными слушаниями в парламенте Грузии прошли комитетские слушания об упразднении службы», - говорится в заявлении.
В Службе государственного инспектора подчеркивают, что намерены обжаловать решение городского суда в других инстанциях.
«После того, как суд передаст Службе обоснованное решение, где будут указаны конкретные причины упразднения решения государственного инспектора, Служба госинспектора обжалует решение Тбилисского городского суда в вышестоящих инстанциях», - говорится в заявлении.
Келли Дегнан: Переговоры по Грузии без Грузии не состоятся
«Соединенные Штаты уважают суверенитет каждой страны, в том числе Грузии и Украины. У России не будет право на вето на ваши суверенные решения», - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
По ее словам, США не собираются вести переговоры о Грузии без Грузии, передает Общественный вещатель.
«На этой неделе мир наблюдает за серией дипломатических встреч на высоком уровне, целью которых является реагирование на недавние дестабилизирующие действия России и угрозы европейской безопасности. Мы уже видели российскую дезинформацию в большом количестве, и я хочу выразить четкое мнение по нескольким основным вопросам:
Соединенные Штаты уважают суверенитет каждой страны, в том числе Грузии и Украины. У России не будет право на вето на ваши суверенные решения. Мы не собираемся вести переговоры о Грузии без Грузии. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил: что, «Соединенные Штаты не будут рассматривать безопасность Европы без наших европейских союзников и партнеров».
Вместе с тем, Келли Дегнан отмечает, что поддержка США территориальной целостности и суверенитета Грузии непоколебима.
«Давайте, скажем четко: Кремль не может предложить ничего, кроме страха, угнетения и дезинформации. Это не те ценности, за которые выступают Грузия и США. Соединенные Штаты продолжают верить в единую, свободную и мирную Европу. Мы будем продолжать работать с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы сделать это реальностью. Мы готовы встретиться с Россией во избежание и деэскалации конфликта. Но мы не можем и не собираемся уступать европейскую безопасность, суверенитет или свободу. Девиз Грузии – это наш девиз: «Сила в единстве!», – заявила Келли Дегнан.
Минобороны России сообщило о новых учениях у границы с Украиной
Министерство обороны России направило три тысячи военных и 300 единиц боевой техники на учения к границам с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Учения пройдут на полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Военных отправили также в Смоленскую область, которая не граничит с Украиной и находится более чем 100 километрах от границы.
Среди военной техники у границ в том числе расположены танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
Накануне газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Россия направила к западным границам боевые и транспортные вертолеты. Официального подтверждения этой информации нет.
Администрация президента США Джо Байдена привлекла метеорологов, чтобы спрогнозировать возможное время вторжения России в Украину. По их данным, российские власти сдвинули срок возможного нападения на Украину ближе к февралю из-за относительно мягкой зимы.
Аналитики предполагают, что наступление России, если оно запланировано, может состояться до начала весны, пока грязь на дорогах, вызванная потеплением, не затруднит передвижение тяжелой военной техники.
- По данным американской разведки на 7 января, сейчас около границы России с Украиной находятся около 100 тысяч российских военных. Также там заметили дополнительные боевые самолеты.
- Западные СМИ сообщают о готовящемся вторжении с осени 2021 года. Российские власти отрицают возможность вторжения и заявляют, что перемещение военных внутри страны – это «суверенное право» России. Сообщения о вторжении Москва называет «безосновательным нагнетанием напряженности».
- На фоне возможности вторжения власти России начали переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Согласно российским требованиям, США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширение на восток. В частности, Россия выставила требование не принимать в НАТО Украину.
Югоосетинские депутаты запустили процедуру импичмента Анатолия Бибилова
14 из 34 депутатов парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия запустили процедуру импичмента югоосетинского лидера Анатолия Бибилова. Соответствующее письмо направлено на имя спикера парламента Алана Тадтаева.
В действиях Бибилова оппозиция усмотрела признаки нарушения базовых норм Конституции, «обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность» Южной Осетии. В документе, в частности, говорится о размещении грузинского поста полиции в селе Цнелиси.
«В результате этого Республика Южная Осетия впервые после 2008 года допустила размещение грузинских вооруженных формирований на своей территории и потеряла фактический контроль над частью своих земель, богатых залежами мрамора, талька, серпентинита и т.д.», – указывают оппозиционеры.
Ранее депутаты заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии».
За рассмотрение вопроса об отрешении от должности Бибилова высказались депутаты Дзамбулат Медоев, Ибрагим Валиев, Давид Санакоев, Зита Бесаева, Иван Сланов, Заза Дриаев, Алан Гаглоев, Арсен Квезеров, Алан Алборов, Амиран Дьяконов, Артур Тедеев, Гарри Мулдаров, Александр Плиев и Роберт Остаев.
Отметим, что выборы югоосетинского президента должны пройти в апреле текущего года. Спикер парламента Алан Тадтаев заявил, что дата предстоящих выборов будет утверждена в самое ближайшее время. Сам Бибилов заявил, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
Сухумский суд заключил под стражу активиста Аслана Тания на 15 суток
Сухумский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил под стражу на 15 суток (до 23 января) оппозиционного активиста Аслана Тания. Решение приняла судья Мадина Чанба.
Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении еще одного задержанного, Анрика Инапшба перенесено из-за его плохого самочувствия. По информации Telegram-канала RESPUBLICA, суд продлил срок задержания Инапшба на 72 часа, его самого отвезли в медчасть МВД.
Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении активиста Баграта Сурмава отложено до 13 января.
Ранее Сухумский суд заключил под стражу на 1.5 месяца (до 22 февраля) активиста Батала Цвижба.
Цвижба, Тания, Инапшба и Сурмава – участники оппозиционного митинга 21 декабря. Они были задержан в рамках уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти.
21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
Задержание участников митинга оппозиции 21 декабря вызвало широкий резонанс в абхазском обществе. Решительный протест против ареста выразил политсовет партии «Форум народного единства Абхазии». Ряд активистов национально-освободительного движения и ветераны войны также негативно оценили этот факт и призвали власть к диалогу с оппозицией.
Мария Колесникова переведена из СИЗО Минска в колонию в Гомеле
Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, приговорённая в сентябре к 11 годам лишения свободы, этапирована в колонию в Гомеле.
В предыдущие месяцы активистка находилась в минском следственном изоляторе №1, отмечает белорусская редакция Радио Свобода.
11 января правозащитный центр "Весна" сообщил, что Мария Колесникова переведена в гомельскую женскую колонию №4, где она первые две недели будет находиться на карантине.
Днём ранее сообщалось об этапировании в колонию в Витебской области еще одного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака, пишет "Немецкая волна".
Приговор Знаку, как и Колесниковой, был вынесен 6 сентября прошлого года. Он получил 10 лет заключения. Обоих по итогам судебного процесса, проходившего при закрытых дверях, признали виновными в заговоре с целью захвата власти, призывам к действиям, подрывающим национальную безопасность, и создании экстремистского формирования. Вину подсудимые не признали. И Колесникова, и Знак внесены правозащитниками в списки политзаключённых.
В прошлом году Колесникова стала лауреатом правозащитной премии имени Вацлава Гавела, ежегодно присуждаемой ПАСЕ. В решении о присуждении награды говорилось о её значительной роли в укреплении гражданского общества и защите прав человека на фоне преследований продемократических активистов режимом Александра Лукашенко.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчёркивал, что уголовное преследование Марии Колесниковой на родине носит политический характер, и что ей был вынесен "позорный приговор по фальшивым обвинениям".
Мария Колесникова, которой сейчас 39 лет, была координатором предвыборного штаба бывшего претендента на пост главы государства, банкира Виктора Бабарико. После ареста Бабарико за несколько недель до президентских выборов 9 августа 2020 года, Колесникова поддерживала зарегистрированную от оппозиции кандидатом в президенты Светлану Тихановскую.
- Именно Тихановская, по утверждениям участников начавшихся после выборов многотысячных протестов, получила наибольшее число голосов на выборах президента Беларуси. ЦИК объявил победителем авторитарного лидера Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд.
- Протесты после выборов в Беларуси были жестоко подавлены властями. Было возбуждено более тысячи уголовных дел, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные тюремные сроки.
- Западные страны не признают Лукашенко легитимным главой государства. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций. Сам Лукашенко обвинения в преследовании политических соперников и нарушениях прав человека категорически отрицает.
ЕСПЧ присудил заложникам Беслана 360 тысяч евро компенсации
Европейский суд по правам человека присудил 39 заложникам теракта в Беслане в 2004 году компенсации общей суммой в 360 тысяч евро. Об этом говорится в решении суда.
ЕСПЧ постановил, что российские власти, имея информацию о готовящемся теракте, приняли недостаточно мер для предотвращения захвата заложников. Напротив, говорится в решении, действия сотрудников правоохранительных органов во время штурма привели к дополнительным жертвам среди заложников.
В частности, "силы специального назначения ФСБ РФ применяли в ходе штурма школы огнеметы, гранатометы, танки, а также огромное количество стрелкового оружия", что прямо противоречило главной цели контртеррористической операции – спасению заложников – и никак не могло считаться "мерой крайней необходимости".
Среди заявителей, которые получили компенсации от пяти до сорока тысяч евро, как сами бывшие заложники, так и родственники погибших детей. Власти не поставили в приоритет сохранение их жизней, считают в ЕСПЧ, а также не расследовали должным образом действия генералов Тихонова и Андреева и сотрудников Гайденко, Дзугаева и Дзгоева при штурме.
Это дело – одно из семи дел по жалобам в ЕСПЧ, связанных с терактом в Беслане. Всего в делах участвуют 409 заявителей. В 2017 году пострадавшие получили компенсации в размере более 2,9 миллиона евро. Правительство России пыталось обжаловать решение ЕСПЧ, однако суд оставил его в силе.
- Захват заложников произошел 1 сентября 2004 года в школе №1 в Беслане. Террористы в течение двух с половиной дней удерживали в заминированном здании более 1100 заложников. В результате теракта и штурма погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Еще 750 человек получили ранения.
- После теракта в отношении милиционеров из Ингушетии и Северной Осетии возбудили уголовные дела о халатности в связи с непредотвращением нападения. По данным следствия, сотрудники милиции знали о готовящемся теракте.
Росреестр планирует уточнить линию де-факто границы с Южной Осетией
Росреестр в наступившем 2022 году проведет демаркацию спорных участков российской границы с Азербайджаном и самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Как пишет издание «Акценты», российское ведомство объявило запрос цен среди потенциальных подрядчиков, которые могут взяться за такую работу.
Сообщается, что необходимо уточнить линию де-факто границы с Южной Осетией в Рокском тоннеле и на спутниковом пункте «Нижний Зарамаг» в приграничной полосе.
Подрядчик обязательно должен иметь допуск к государственной тайне, выданный ФСБ России. Закупку Росреестр проведет в январе-феврале, а сами геодезические работы нужно завершить до ноября 2022 года.
Судя по госзакупкам, на работы по демаркации на югоосетинском направлении с 2018 года уже потрачено 7.7 млн рублей.
Убийство 16-летнего Давида Саралидзе: Георгий Менадбе признан виновным
Тбилисский городской суд признал виновным Георгия Менабде в групповом убийстве 16-летнего Давида Саралидзе.
По решению судьи Валериана Бугианишвили, в качестве меры пресечения для Менабде было избрано лишение свободы на срок до 14 лет.
Однако согласно Кодексу о правосудии в отношении несовершеннолетних, срок был сокращен на одну четверть и в качестве окончательной меры пресечения было определено лишение свободы на срок 10 лет и 6 месяцев.
По словам адвоката Менабде – Давида Дадиани, сторона защиты намерена обжаловать решение суда, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Суд вынес обвинительный приговор. Мы не знаем обстоятельств и доказательств, на которые опирался суд. Исходя из этого, мы ждем, когда нам письменно передадут решение. Оно обязательно будет обжаловано», – заявил адвокат.
По версии следствия, Менабде принимал участие в убийстве Саралидзе и вместе с Михаилом Каландия и Георгием Джанашия наносил ему ранения. Менабде проходил свидетелем по делу, и на него, как на убийцу, во время следственных процессов 2018 года, указывал Джанашия.
Менабдезадержали 15 апреля 2021 года спустя более трех лет после массовой драки школьников, в которой погибли двое несовершеннолених – Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили.
Драка произошла 1 декабря 2017 года на улице Хорава в центре Тбилиси с участием около 20 старшеклассников двух школ – №51 и Первой экспериментальной. Один их подростков Леван Дадунашвили скончался по дороге в больницу, а Давид Саралидзе 2 декабря, спустя менее чем сутки после госпитализации.
В Абхазии оппозиционного активиста заключили под стражу на 1.5 месяца
Сухумский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил под стражу на 1.5 месяца (до 22 февраля) оппозиционного активиста Батала Цвижба. Решение принял судья Марат Авидзба, сообщает корреспондент «Эха Кавказа».
Батал Цвижба – участник оппозиционного митинга 21 декабря. Он был задержан в рамках уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти.
Сегодня же будут рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения для остальных задержанных. Накануне в прокуратуре заявили, что задержаны пятеро оппозиционеров, а не шестеро, как сообщала оппозиция.
21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
Задержание участников митинга оппозиции 21 декабря вызвало широкий резонанс в абхазском обществе. Решительный протест против ареста выразил политсовет партии «Форум народного единства Абхазии». Ряд активистов национально-освободительного движения и ветераны войны также негативно оценили этот факт и призвали власть к диалогу с оппозицией.
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