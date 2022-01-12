От коронавируса в Абхазии скончались еще четыре пациента

Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 543 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 121 из них.

Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 81 пациент, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 19, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов.

В Гудаутский ЦРБ скончались три пациента – двое мужчин 84 лет и 65 лет и женщина 72 лет.

В Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 1951 г.р.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 565 человек. Зарегистрировано 566 летальных случаев. Выздоровели 31 932 человека.

В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.

В «красную зону» цхинвальской инфекционной больницы за сутки госпитализированы три человека с коронавирусом, по данным на утро среды там проходят лечение 37 пациентов.

Количество инфицированных с начала пандемии достигло 10 344 человек, 10 180 выздоровели, 195 скончались.