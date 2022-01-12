Уроженца Грузии подозревают в организации убийства российского киллера

Арестованного по подозрению в организации убийства российского киллера Александра Солоника, который был задушен в Греции почти 25 лет назад, зовут Иоаким Карслиадис, он выходец из Грузии, но имеет греческое гражданство. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах Греции.

«Это Иоаким Карслиадис, он родом из Грузии», – сказал источник. По его словам, арестованный будет доставлен в суд.

Входивший в Ореховскую банду киллер Солоник, известный по прозвищу Александр Македонский, во второй половине 1990-х годов скрывался в Греции. Солоник, на счету которого десятки убийств, в январе 1997 года был задушен членами Ореховской банды, во главе которой стоял Сергей Буторин. За убийство Солоника и фотомодели Светланы Котовой, уехавшей в Грецию вместе с киллером, Буторин был приговорен в 2012 году к пожизненному лишению свободы. Непосредственный убийца Солоника Александр Пустовалов был приговорен к 23 годам тюрьмы.

Во вторник появились сообщения об аресте подозреваемого в организации убийства. Полиция Греции сообщила, что в понедельник вечером в аэропорту «Македония» города Салоники арестован за организацию двух убийств и нарушение закона об обороте оружия «48-летний гражданин Греции». Арест был произведен после уведомления, полученного из Кипрского отделения Интерпола. Полиция Греции обычно не публикует фамилии задержанных.

Греческое издание «Прото тема» сообщило подробности задержания и опубликовало фото Карслиадиса. По информации издания, он прибыл в Салоники 10 января в 10:58 рейсом 547 в терминал 1 из Ларнаки, и как только подал документы на паспортном контроле, было обнаружено, что в отношении него в 2005 году издан ордер за убийство российского гангстера и его 19-летней подруги Светланы Котовой в Лагониси.

«Сразу после этого сотрудники полиции, не дав ему ни малейшей возможности отреагировать, надели на него наручники», – пишет издание.