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Нино Бурджанадзе – 8 фото из архива

Нино Бурджанадзе – 8 фото из архива
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Нино Бурджанадзе – 8 фото из архива

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Почему Джордж Буш так и не выпил кофе во время встречи с Нино Бурджанадзе? Какие записи хранил блокнот Владимира Путина с данными о российско-грузинских отношениях?Когда лидерам Революции роз вскружило голову? Нино Бурджанадзе вспоминает людей и события, разглядывая свои старые фотографии.

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