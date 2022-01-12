Нино Бурджанадзе – 8 фото из архива
Почему Джордж Буш так и не выпил кофе во время встречи с Нино Бурджанадзе? Какие записи хранил блокнот Владимира Путина с данными о российско-грузинских отношениях?Когда лидерам Революции роз вскружило голову? Нино Бурджанадзе вспоминает людей и события, разглядывая свои старые фотографии.
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