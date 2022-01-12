В Тбилиси назовут улицу в честь легендарного спортсмена Виктора Санеева

Одна из улиц в Тбилиси будет названа в честь легендарного спортсмена, уроженца Грузии, легкоатлета Виктора Санеева. Об этом сегодня сообщил председатель столичного сакребуло (городского собрания) Георгий Ткемаладзе, пишет агентство «Новости-Грузия».

Виктор Санеев является единственным в истории трехкратным олимпийским чемпионом в тройном прыжке.

Санеев умер 3 января в возрасте 76 лет в Австралии и будет завтра похоронен в пригороде Сиднея. В Австралию он вместе с женой и сыном переехал после распада СССР.

В октябре 2005 года Виктор Санеев отметил в Тбилиси свое 60-летие. Национальный Олимпийский комитет организовал праздничный вечер в Тбилисском театре оперы и балета с участием гостей из 14 стран. Санеев стал почетным жителем Тбилиси.

Легкоатлет Виктор Санеев и шахматистка Нона Гаприндашвили были названы лучшими спортсменами Грузии XX века.

«Заслуга Виктора Санеева перед нашей страной огромная. Он не раз представлял Грузию на международной арене. Именно поэтому мы хотим увековечить его имя и присвоить одной из улиц в столице имя Виктора Санеева», - заявил Ткемаладзе.

О решении назвать в честь Санеева улицу глава сакребуло сообщил в Национальном олимпийском комитете Грузии, где открыта книга соболезнований - каждый желающий может оставить в книге запись и выразить соболезнование семье и близким спортсмена.

Виктор Санеев происходил из кубанских казаков. Он родился, жил и тренировался в Сухуми. Начинал как прыгун в высоту, но в 1963 году переквалифицировался на тройной прыжок.

Олимпийским чемпионом становился трижды – в 1968, 1972, 1976 годах. Серебряный призер Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке.