«Обслуживать интересы президента – это не его обязанность, это всего лишь его желание»

Представители власти назвали действия группы югоосетинских депутатов, выступивших с инициативой импичмента президента, преступными. Правда, сделали это анонимно. Открыто назвал 14 коллег «силами, которые путем очернения и клеветы рвутся к власти», спикер Алан Тадтаев. Сами депутаты считают все обвинения необоснованными.

Два дня подряд представители правящей партии во власти комментируют заявление оппозиционных депутатов о выражении недоверия президенту Анатолию Бибилову. Процедуру импичмента хотят инициировать на том основании, что «не были предприняты шаги в целях обеспечения прав населения и сохранности территорий Республики Южная Осетия… Заявления президента относительно нелегитимности Декрета №2 об образовании Автономной области Юго-Осетии являются прямым действием, направленным против государственно-правовой безопасности и территориальной целостности Республики Южная Осетия».

14 депутатов предложили вынести на ближайшее заседание законотворческого органа вопрос об отстранении от должности Анатолия Бибилова.

Накануне государственные СМИ распространили заявление администрации президента, в котором действия депутатов названы преступными:

«Вместо конструктивной работы, мы становимся свидетелями того, как законодательный орган пытаются превратить в корабль бунтарей. Зная, что до президентских выборов остается три месяца, определенная группа депутатов намеренно пытается сделать все для того, чтобы посеять хаос заранее. В Южной Осетии законно избранный президент, и народ имеет полное право самому определиться со своим выбором. Депутаты же на свое усмотрение решили ускорить смену власти заявлениями об отрешении от должности президента. Тем более что на своей недавней пресс-конференции глава республики четко и ясно дал понять, что выборы должны пройти в атмосфере спокойствия и соблюдения закона… Обвиняя главу государства Анатолия Бибилова практически в госизмене, группа депутатов взяла на себя серьезную ответственность и совершила преступление».

Наблюдатели сразу заметили, что заявление от некоего «собеседника агентства» обезличено, а авторство приписано всему аппарату администрации президента, в котором работает более ста человек.

Сегодня высказался о происходящем спикер парламента Алан Тадтаев. По его словам, «эту часть депутатов не интересует истина, иначе бы они пригласили президента и выслушали его позицию и, уже исходя из этого, строили работу… Часть депутатов хотят социального напряжения в обществе». Спикер также обозначил, что границы провели еще в 2009 году, заметив, что понятия не имеет, какое отношение нынешний президент имеет к событиям 2009 года. Тадтаев отметил, что руководимая им фракция «Единая Осетия» и другая часть депутатов, несогласных с импичментом, «в ближайшее время рассмотрят этот вопрос и дадут правовую оценку». Как сообщают югоосетинские СМИ, спикер подчеркнул, «что в республике через три месяца выборы, и заметил, что народ грамотный и жители сделают правильный выбор, который будет основываться на реальных делах, а не на действиях сил, которые путем очернения и клеветы рвутся к власти». Тадтаев также напомнил, что без одобрения Верховного и Конституционного судов импичмент не пройдет. При этом промолчал, что Конституционного суда в республике до сих пор нет, а единственный человек, с которого начали формировать его состав, – юрист Алан Джиоев, после прихода к власти Анатолия Бибилова был уволен по его приказу.

Один из 14 сторонников импичмента, депутат Давид Санакоев предлагает обезличенному АП и спикеру Тадтаеву дать ссылки на те статьи закона, согласно которым он и его коллеги совершают «преступные действия»:

«Часть депутатов воспользовалась своим конституционным правом. Мы сделали обращение к председателю парламента, как этого требует закон, с тем, чтобы он вынес этот вопрос на сессию. Одна треть депутатов по закону может выносить этот вопрос на сессию, и далее решается его дальнейшая судьба. Если три четверти депутатов поддержат это заявление, то оно направляется в Верховный суд. Верховный суд дает свое заключение, и после этого мы уже… Напомню, что у нас нет Конституционного суда… Вернемся к отрешению Бибилова от должности: мы обозначили в своем заявлении, которое опубликовали и оно есть в свободном доступе, и мы в нем обозначили нормы, которые, как мы считаем, нарушил президент… И так называемая администрация президента, так называемая, потому что, если бы я хотел спросить АП, в каком вопросе мы являемся преступниками, то я не знаю, кого спрашивать – администрацию целиком, начиная от главы АП (Игоря Козаева) и заканчивая, к примеру, завхозом, или кого мне там спрашивать?! То есть никто не взял на себя ответственности. Обычно так делается, когда хотят спрятать человека, который ее выдает. Вот это здесь они и попытались сделать. Никто не взял на себя смелость прямо сделать заявление, что депутаты совершили преступление. Пусть тогда хотя бы обозначат, какую норму и какого закона мы нарушили».

По словам парламентария, правящая партия не имеет права давать правовую оценку инициативе депутатов:

«Председатель парламента, правящая партия или какая-либо другая партия не имеют права давать правовых оценок подобного рода вопросам. Этот вопрос решается на сессии парламента, на которую он должен его вынести. Потому что мы все нюансы, которые должны были соблюсти, соблюли. Я имею в виду вынесение вопроса об отрешении от должности президента. И то, что они говорят в своих заявлениях, они опять пытаются подменять закон. И на сегодняшний день получается так, что они не боятся нарушать закон – ни представители партии «Единая Осетия» в парламенте, ни президент, ни все его ставленники. Я понимаю это так, что необходимы изменения, очень большие изменения в системе управления, чтобы избежать в дальнейшем такого вот отношения к закону со стороны представителей отдельных политических сил. И Тадтаев, и все остальные, то есть любой человек, который занимает определенную должность, должны понимать, что несут ответственность и будут нести ответственность за все содеянное ими».

Заседание парламента, на котором будет рассматриваться вопрос об импичменте президенту, пока не назначено. По словам депутата, «завтра мы начнем настаивать на выполнении спикером своих прямых обязанностей – организации работы парламента. Обслуживать интересы президента – это не его обязанность, это всего лишь его желание».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия