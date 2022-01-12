В Абхазии выявлено 108 случаев инфицирования коронавирусом

Демократы в Сенате США представили проект закона о санкциях в отношении высокопоставленных российских официальных лиц, включая президента Владимира Путина, а также против ключевых банковских структур России на случай, если Москва начнет военные действия против Украины.

О законопроекте, который поддержал Белый дом, ранее сообщила газета The Washington Post. Документ внесла группа сенаторов во главе с Робертом Менендесом, который возглавляет комитет по международным делам. «Этот законопроект абсолютно ясно дает понять, что Сенат США не будет сидеть сложа руки, пока Кремль угрожает повторным вторжением в Украину», – заявляет Менендес.

В случае российской агрессии в отношении Украины сенаторы предлагают запретить Путину въезд в США и заморозить его американские активы. Такие же ограничения будут применены к премьер-министру, главе МИД и министру обороны России, а также всем, кого Вашингтон сочтет причастными к военному вторжению. Санкции также предлагается ввести в отношении родственников российского президента и близких к нему бизнесменов.

В документе прописано, что в течение 30 дней после предполагаемого нападения России на Украину президент США должен будет ввести санкции против не менее чем трех крупных российских банков. Под ограничения также может попасть российский внешний долг и газопровод «Северный поток-2».

В проекте закона говорится, что в случае российской агрессии США должны будут увеличить военную помощь Украине.

«Законопроект вызовет серьезные издержки для российской экономики, если Москва не откажется от планов по вторжению», - отметили в Совете национальной безопасности США. Там считают, что другие законодательные инициативы, в том числе тот, который продвигает сенатор-республиканец Тед Круз, не будут способствовать противостоянию российской агрессии и защите Украины, пишет Reuters.

Законопроект Круза планируется вынести на голосование на этой неделе. Этот документ предусматривает введение санкций в отношении трубопровода «Северный поток - 2» в течение 15 дней после принятия, независимо от того, вторгнется ли Россия в Украину. Он также позволяет Конгрессу проголосовать за восстановление санкций, если президент их снимет. Тед Круз настаивает, что санкции необходимы немедленно, чтобы остановить проект.

Как отмечается в публикации «Голоса Америки», инициатива Менендеса предоставляет альтернативу для демократов, поддерживающих санкции в отношении «Северного потока – 2». Высокопоставленный представитель администрации президента Джо Байдена в среду заявил, что угроза остановки проекта является рычагом давления на Россию для ФРГ, а в случае немедленного введения санкций будет утрачен «сдерживающий потенциал».

Ранее администрация Байдена не стала накладывать санкции на ключевого оператора газопровода, компанию Nord Stream2 AG , сославшись на интересы национальной безопасности и нежелание испортить отношения с союзниками в Европе, прежде всего с Германией. Санкции также не стали включать в недавно принятый оборонный бюджет США.