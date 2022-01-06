Коронавирус в Абхазии: «Разница между пиками и спадами смазывается»

После новогодних праздников в Абхазии наблюдается рост обращаемости больных с коронавирусной инфекцией. Об этом «Эху Кавказа» сообщил руководитель Сухумского амбулаторного ковидного центра Валерий Джинджолия. В свою очередь главный санитарный врач республики Людмила Скорик также прогнозирует рост заболеваемости, при этом, по ее словам, данных о штамме «Омикрон» в Абхазии пока нет.

Новогодние дни Абхазия праздновала без каких-либо ограничений, в ресторанах свободных мест почти не было, обещание премьер-министра Александра Анкваба «заколотить» двери ресторанов осталось всего лишь фигурой речи. На площади в Сухуме и других городах Абхазии у праздничных елок собиралось огромное количество местных жителей и туристов, которые в эти дни буквально наводнили Абхазию.

Руководитель Сухумского амбулаторного ковидного центра Валерий Джинджолия рассказал о том, что центр работает в обычном режиме, но число обращений растет:

«Сейчас центр работает в штатном режиме, как всегда, с 9.00 до 16.30. Общее количество обращений в целом снизилось, в предыдущие два дня было восемь-десять человек в день, сейчас возвращается в прежнее допраздничное русло – 14-18 человек в день, такая тенденция.

– А в целом какая динамика, что вы видите по обращениям?

– Ближе к праздникам количество пациентов уменьшилось, был общий спад и по данным других медицинских учреждений, но все ожидают после новогодних праздников очередной всплеск. Посмотрим, что будет. Конечно, и сейчас немаленькое количество пациентов, но, по сравнению с тем, что у нас было летом – 130 человек в день, это, конечно, меньше в десять раз».

Валерий Джинджолия предполагает, что в ближайшие две недели начнется новый подъем, но насколько он будет существенным, сказать трудно:

«Я думаю, что спад уже произошел, и, наверное, в ближайшие две недели будет готовиться новый подъем, но насколько он будет значительным, – это, конечно, вопрос; трудно сказать, потому что данных нет, которые бы четко предсказывали резкий всплеск, но мы ожидаем большой всплеск. Каким он будет, я не могу сказать, потому что уже не первый год эта эпидемия длится, со временем вся эта история – разница между пиками и спадами смазывается, посмотрим, что будет. И плюс к этому пришел к нам этот «Омикрон» или не пришел, тоже вопрос. Будем ждать и готовиться к худшему, но надеяться на лучшее».

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик информировала нас еще до праздников о том, что семь проб, взятых у людей с нетипичной динамикой заболевания, были отправлены в Ставрополь на секвенирование, чтобы ответить на вопрос, пришел в Абхазию «Омикрон» или нет. Сегодня она сообщила, что пока результатов нет, так как Ставропольский противочумный институт в праздничные дни не работает, ответ ожидается не раньше десятого января.

По словам Скорик, рост обращаемости больных с коронавирусной инфекцией фиксируют почти все медицинские учреждения республики и много больных с тяжелым течением заболевания.

По последним данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на 5 января прошли ПЦР-тестирование 435 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 84 из них. В лечебных учреждениях Абхазии лечатся 142 пациента, 38 из них в тяжелом состоянии. Общее число выявленных заболевших COVID-19 составляет 38150 человек. Летальных случаев – 561.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия