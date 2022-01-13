Москва считает формулировку о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслимой

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования родственникам трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева.

«Он был легендарным спортсменом, с невероятной силой духа и волей. Его яркие победы навсегда вписаны в историю мирового спорта.

В Республике Абхазия всегда будут хранить светлую память об этом выдающемся спортсмене.

В этот скорбный час разделяю боль утраты вместе с родными и близкими Виктора Даниловича», – говорится в тексте соболезнования.

Санеев – уроженец Сухуми. Он выиграл Олимпийские игры 1968, 1972 и 1976 годов, а также стал серебряным призером Олимпиады-1980 в Москве.

В начале 1990-х Санеев вместе с семьей уехал из Грузии, где он родился и вырос, в Австралию. 3 января стало известно, что Санеев скончался на 77-м году жизни.

Похороны Санеева состоятся в Австралии, в пригороде Сиднея, в церемониальной капелле Олсен. Как сообщает Общественный вещатель Грузии, церемония начнется 13 января, когда в Тбилиси будет 04:55, а в Сиднее — 11:55.

Среди тех, кто примет участие в церемонии похорон в Сиднее — австралийский журналист и тренер по легкой атлетике Майк Харст, а также олимпийский чемпион 1980 года, чемпион мира и Европы, в разное время тренер национальных сборных Советского Союза и Австралии по водному поло Эркин Шагаев. Церемонию будет вести местный уполномоченный по гражданским церемониям Ян Толли.

Во время церемонии прозвучат композиция известного американского джазмена Кита Джарретта, а также записи двух грузинских песен «Замтариа» и «Сакартвело ламазо» в исполнении «Циспери трио».

Кроме того, в Тбилиси 12 января, с 12:00 до 17:00 в Олимпийском музее, расположенном в здании Национального олимпийского комитета Грузии, будет открыта книга соболезнований, в которой могут сделать запись все желающие, пишет агентство «Новости-Грузия».

Виктор Санеев был назван лучшим спортсменом ХХ века в Грузии. Он награжден орденами НОК, Чести, Вахтанга Горгасали I и II степеней.

После российско-грузинской войны 2008 года Санеев в одном из интервью заявил: «Невозможно смириться с тем, что произошло, с аннексией маленькой страны большой атомной державой. Трудно поверить, что подобное могло произойти в 21-м веке».

В 2014 году он говорил, что не планирует возвращаться на родину: «чтобы вернуться, мне пришлось бы начинать новую жизнь. А я ее уже столько раз начинал... После окончания спортивной карьеры - новая жизнь. После переезда в Австралию – вторая жизнь. Сейчас уже третья, наверное, идет».