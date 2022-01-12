НАТО не готово жертвовать Украиной и Грузией

В Брюсселе завершились переговоры в формате Совета Россия-НАТО. Главной темой встречи было выдвинутое Москвой требование «гарантий безопасности», включающее нерасширение НАТО за счет бывших советских республик. Итоговая пресс-конференция генсека альянса Йенса Столтенберга показала, что стороны остались на своих позициях. Но один «прорыв» все же есть – глава МИД Грузии наконец прокомментировал происходящее.

Североатлантический альянс не намерен идти на уступки России в пунктах, противоречащих его уставу. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках возрожденного механизма Совета Россия-НАТО отметил: переговоры были непростыми, но необходимыми. При этом руководитель военно-политического блока дал понять, что «гарантии безопасности», требуемые Москвой, не могут быть удовлетворены в той мере, на которой настаивают в Кремле:

«Наш диалог труден, но от этого еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политические пути решения в сложившейся ситуации. У нас была откровенная и открытая дискуссия по целому спектру вопросов. У России имеются вооруженные силы в Грузии, Украине, Крыму, Молдове. Эти силы находятся там без согласия правительств этих стран, их никто не приглашал туда. Страны НАТО призвали Россию вывести эти силы и уважать суверенитет этих стран. Уважение границ всех стран – фундаментальный принцип. НАТО готово вести диалог с Россией, но мы не пойдем на компромисс в отношении наших принципов. Страны НАТО оставляют за собой право защищать и оборонять друг друга».

При этом Столтенберг подчеркнул: в случае эскалации обстановки в Украине «Москве придется заплатить высокую цену». О какой именно цене идет речь, говорится в законодательном акте, подготовленном в американском Сенате. Инициатива, подготовленная представителями Демократической партии, подразумевает широкие санкции в отношении высокопоставленных российских официальных лиц, включая президента Владимира Путина, а также ключевых банковских структур России.

Кроме санкций, законопроект предполагает шаги по укреплению безопасности Украины и призывает США «рассмотреть все доступные и надлежащие меры» для обеспечения того, чтобы газопровод «Северный поток-2», обозначенный в документе как «инструмент злонамеренного влияния Российской Федерации», не был введен в действие.

При этом действие законопроекта, в случае его принятия, распространится и на безопасные системы обмена информацией, в частности, SWIFT, которая используется для межбанковских операций. На данный момент инициативу, разработанную председателем Комитета по международным отношениям Робертом Менендесом, поддержали почти два десятка сенаторов-демократов, в том числе лидер большинства Чак Шумер. По информации издания Washington Post, законопроект имеет поддержку в Белом доме.

Москва тем временем тоже не намерена идти на компромисс. В Кремле продолжают настаивать, что нерасширение НАТО является ключевым условием успеха переговорного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО – это не институт развития, НАТО – это инструмент конфронтации. Альянс так задумывался, он так проектировался, он так был реализован, он так развивается, и он так существует. И это абсолютно очевидный факт. Поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу».

Молчавший все это время Тбилиси внезапно активизировался. Глава грузинского МИДа Давид Залкалиани отчитался о серьезной работе, которая, по его словам, была проделана внешнеполитическим ведомством за последнее время, чтобы упрочить позиции страны в международной повестке. В частности, Залкалиани отметил, что лично общался с Венди Шерман, возглавляющей американских переговорщиков:

«В последние дни у нас была интенсивная коммуникация с нашими партнерами, нашим главным стратегическим партнером – США, а также НАТО. Как известно, у меня состоялся телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Венди Шерман, главным переговорщиком с Россией по вопросам безопасности. Кроме того, у меня состоялся телефонный разговор с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. И суть обоих разговоров дает мне основание говорить, что позиция наших партнеров в отношении Грузии непоколебима и неизменна. Несмотря на требования и жесткую риторику, которую мы слышим со стороны России, позиция наших западных партнеров очень твердая. Они еще раз в формате двусторонних переговоров объяснили Российской Федерации, что гарантии безопасности и выбор альянсов – это решение, которое принимают сами страны, желающие вступить в НАТО».

Впрочем, дипломатические усилия Тбилиси нашли довольно слабое отражение в итоговой речи генсека НАТО. Йенс Столтенберг лишь раз упомянул Грузию, основное внимание сосредоточив на Украине.

Тем не менее, по мнению директора Центра исследований России Давида Дарчиашвили, даже невнятная позиция Тбилиси в данном вопросе не может повлиять на решение Североатлантического альянса. По словам Дарчиашвили, требования России в корне противоречат принципам НАТО, а значит, никаких уступок в этом вопросе не будет:

«Я исключаю уступки со стороны НАТО и США по принципиальным вопросам, которые и являются камнем преткновения. Россия требует для себя права ущемлять суверенитет соседних стран. На это НАТО пойти никак не может. Это против ее внутренней конституции. Находить компромиссы в этом вопросе – отказываться от самого себя. Не думаю, что даже те страны-члены НАТО, которые в какой-то степени боятся воинственности России, все-таки до такой степени испугаются, что пойдут против своей идентичности. А все остальное, например, сокращение вооружения, к этому Запад всегда был готов».

Тем не менее Дарчиашвили считает, что нежелание Тбилиси открыто выступить на стороне Украины и четко обозначить свою позицию в противостоянии России и Запада отодвинуло Грузию в сторону. И теперь все ключевые переговоры будут проходить без ее непосредственного участия.

Что же касается декларированных североатлантических устремлений страны, то, по мнению эксперта, процессы, инспирированные Москвой, лишь ускорят расширение НАТО. Причем не только за счет Украины и Грузии, но и за счет таких стран, как Швеция и Финляндия, которые явно сделали свои выводы «из украинской авантюры России».