Адвокат сообщил об уголовных делах в Украине по фактам возможных пыток в отношении Саакашвили

В Украине возбудили несколько уголовных дел по фактам возможного бесчеловечного обращения и применения пыток к Михаилу Саакашвили в грузинской тюрьме, – заявил украинский адвокат политика Евгений Грушовец после встречи с Саакашвили.

«В Украине уже возбудили несколько уголовных дел против нескольких представителей грузинской пенитенциарной системы. Они касаются пыток и причинения вреда здоровью, а более конкретно – неправильного лечения… Мы уверены, что Украина установит вину этих людей», – сообщил Грушковец журналистам.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», юрист пояснил, что производство начали на основании заявления, поступившего с их стороны в Генпрокуратуру Украины. Грушковец добавил, что они не рассчитывают на объективное расследование в Грузии, особенно после упразднения Службы государственного инспектора.

По словам адвоката, «чтобы установить, какой именно ущерб был нанесен здоровью Михаила Саакашвили» в грузинской пенитенциарной системе, из Украины готовы прибыть врачи и эксперты.