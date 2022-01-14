«В Старый Новый год у нас обязательно бывает Артхурон»

Сегодня в Южной Осетии отмечают Старый Новый год – «Ног Бон». 14 января, особенно в селах, накрывают столы и вновь празднуют наступление нового года. Обязательный атрибут – три пирога. Впрочем, некоторые готовят и ритуальный пирог – Артхурон. «Эхо Кавказа» спросило цхинвальцев об их новогодних традициях.

– Как вы отмечаете Старый Новый год?

Инга, 32 года: В домашней обстановке, с семьей, как обычно. От обычного Нового года особо не отличается, даже лучше иногда отмечаем. Все-таки как проведешь старый год, так новый и пройдет. У нас такая традиция – вся семья обязательно в сборе, где бы мы ни находились. Всей семьей, все вместе и на Новый год, и на Старый Новый год.

Владимир, 59 лет: По сути, это одно и то же – что с 31 на 1 января, что с 13 на 14 января. То же самое. Отмечаю обязательно. Обычно вне дома. Я встречаю всегда Новый год вне дома. Это традиция, которая осталась еще с молодости. Можно в ресторане, в гостях, в компании, но я бы предпочел путешествовать под Новый год. В XXI веке я бы предпочел встречать Новый год в путешествии.

Таисия, 37 лет: Печем печенье, играем с детьми, готовим пироги, шашлык. Как Новый год, так и Старый Новый год отмечаем. Многие вообще не отмечают Старый Новый год, я часто слышу от своих друзей: «Мы же уже отмечали». А мы любим Новый год, отмечаем и Старый.

Мадина: Отмечаем так же, как и мои родители – с тремя пирогами, естественно, с пивом домашним осетинским. Когда еще я в девушках ходила, мы гадали. С 13-го на 14-е незамужние девушки и парни неженатые гадали. Так что эта традиция и сейчас сохранилась. Раньше делали соленые лепешки, их ели на ночь. Верят, что ночью должен присниться суженый. Я лично испекла их своему сыну, которому 25 лет. Посмотрим, приснится кто-нибудь или нет.

Инна, 39 лет: Во-первых, хочу поздравить всех со Старым Новым годом. У него значение намного больше и глубже, чем у Нового года, который принято отмечать так громко и ярко. Моя бабушка всегда говорила, что настоящий новый год – это Старый Новый год. Вот тогда и отмечали, и стол был более изобильным. Еще у нас была традиция, что в Старый Новый год пекли пирог Артхурон. Пирог с секретом, в нем была монетка. И вот тот член семьи, кому доставался кусочек с монеткой, считался наиболее удачливым в наступившем году. Эту традицию мы до сих пор не нарушаем. В Старый Новый год у нас обязательно бывает Артхурон.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия