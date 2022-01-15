Коронавирус в Грузии: 5 381 новый случай коронавируса, скончались 30 человек

Власти Португалии проводят проверку законности выдачи португальского гражданства российскому миллиардеру, владельцу футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу. Об этом сообщают Reuters и португальская радиостанция Renascença.



В конце прошлого года стало известно, что весной 2021 года Абрамович получил португальский паспорт как потомок евреев-сефардов, изгнанных с Пиренейского полуострова во времена инквизиции в конце XV века.

В министерстве юстиции Португалии назвали проверку стандартной процедурой. Представитель Абрамовича сообщила агентству, что бизнесмен приветствует любые проверки, "поскольку они продемонстрируют только то, что гражданство было получено в соответствии с правилами".

Ранее решение о выдаче португальского паспорта Роману Абрамовичу раскритиковали российский оппозиционер Алексей Навальный и местное отделение Transparency International - международной организации по борьбе с коррупцией. Навальный обвинил власти Португалии в коррупции, написав в твиттере, что они дали гражданство "доверенному олигарху" президента России Владимира Путина. В Transparency International считают, что "за принятым с хорошими намерениями законом появилась паспортная мафия".

По словам источника РБК, Абрамович много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть её приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге. В то же время, как отмечает Reuters, фамилия Абрамович широко распространена среди евреев-ашкенази, живущих в Центральной Европе.

Родословные кандидатов проверяются экспертами в одном из еврейских центров Португалии. За процесс подтверждения сефардского происхождения Абрамовича отвечало отделение в Порту. На сайте еврейской общины Порту говорится, что процесс подтверждения происхождения Абрамовича был одобрен некоторыми "самыми уважаемыми международными еврейскими организациями".

Роман Абрамович активно финансирует проекты еврейских общин во многих странах мира. В России он возглавляет попечительский совет Федерации еврейских общин и Еврейского музея и центра толерантности. В последние годы Роман Абрамович сотрудничал с португальской еврейской общиной города Порту.

Обладатель состояния в 14 миллиардов евро, Абрамович стал самым богатым человеком в Португалии. Он также занимает 145 место в рейтинге богатейших людей планеты. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив.