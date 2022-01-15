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В Грузии 41,4% взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 189 398 человек, что составляет 41,4% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.
С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 306 788 человек или 45,5% взрослого населения. Бустерные дозы получили 105 552 человек. Как известно, Минздрав Грузии 7 декабря сократил сроки бустер-прививки с шести до трех и пяти месяцев, в зависимости от исходной вакцины. Таким образом, по состоянию на 15 января в целом в Грузии сделали 2 603 603 укола. Из них 5 631 прививку от COVID-19 провели накануне, в пятницу.
В начале 2022 года темпы вакцинации в Грузии сохраняются примерно на том же уровне, что и до праздников. За последние две недели число полностью вакцинированных граждан увеличилось на 24 110 человек.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет, пишет агентство «Новости-Грузия».
Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения. Именно такая цифра была обозначена в национальном плане вакцинации на 2021 год, однако достичь поставленной цели не удалось.
Чтобы стимулировать процесс с осени правительство Грузии начало разрабатывать разные поощрительные механизмы, в том числе денежные выплаты в размере 200 лари для всех привившихся лиц старше 50 лет. С 1 декабря в стране начала действовать система «зеленых паспортов». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.
Другие новости дня
Мэрия Лиссабона наказана за передачу персональных данных в посольства
Мэрия Лиссабона оштрафована на 1,25 млн евро за нарушение законов Евросоюза. Речь идет о передаче персональных данных иностранцев в посольства нескольких стран, чьи граждане устраивали акции протеста. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
Живущие в Португалии российские политэмигранты в середине прошлого года обнаружили, что мэрия передала посольству России имена, адреса и номера телефонов участников акции в поддержку Алексея Навального.
Одна из инициаторов расследования, пострадавшая от действий мэрии после акции в защиту Алексея Навального, сообщила агентству Рейтер о своих опасениях. Она беспокоится, что действия городских властей могут иметь долгосрочные последствия, особенно в случае, если ей однажды понадобится приехать в Россию.
- Португальская Комиссия по защите данных провела расследование и выяснила, что городские власти под руководством мэра-социалиста Фернанду Медины в 2018-2021 годах более 200 раз нарушила закон.
- Мэрия передавала посольствам персональные данные и до 2018 года, но в то время это еще не было нарушением закона: европейский Общий регламент по защите данных вступил в силу в мае 2018 года.
- Мэр Фернанду Медина извинился перед своими избирателями за произошедшее, но это не помогло избежать скандала, который, возможно, стал одной из причин его проигрыша на выборах в сентябре прошлого года.
Общественный деятель из Ингушетии предъявил претензии Кадырову в ответ на его требование
В Ингушетии сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование главы Чечни Рамзана Кадырова сформулировать обвинения в его адрес и озвучить их в трехдневный срок.
Первая претензия Султыгова касается территориального вопроса, вторая – высказываний чеченских чиновников в отношении ингушских общественных деятелей и третья – действий в отношении беженцев из Ингушетии, проживающих в Грозном во время военной кампании.
«Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом», – заявил Султыгов в видеообращении, перевод с ингушского приводит «Фортанга». Общественный деятель также напомнил об обещании отпустить территории, на которых раньше жил тейп Хашиевых.
«Один раз вы же обещали отпустить эти территории, где проживал тейп Хашиевых. Там расположены ингушские кладбища. Нам же нужно умирать, мы же мусульмане, которым предстоит встреча со Всевышним. Это же не большой вопрос Рамзан, не стоящий того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов», – сказал Султыгов.
Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» предложил Кадырову создать двустороннюю комиссию для определения границ между Ингушетией и Чечней. Султыгов также попросил главу Чечни, чтобы чеченские чиновники воздержались от критических высказываний в адрес Ингушетии.
«Вы говорите про братские отношения. Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», – добавил он.
- Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушам и потребовал «предъявить ему обвинения» в течение трех дней. Обращению предшествовало извинение одного из религиозных деятелей Ингушетии Яхьи Хадзиева перед своим тейпом. Хадзиев раскаивался, что на одном из торжеств пожал руку и тепло приветствовал главу Чечни. После этого Кадыров жестко раскритиковал его на своем совещании и оскорбил нескольких общественных деятелей из Ингушетии, в том числе муфтия Иссу Хамхоева и политзаключенного Ахмеда Барахоева.
- По этой теме выступили практически все высшие чиновники и силовики Чечни. Обращения записали командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Аслан Ирисханов, министр МВД Чечни Руслан Алханов и другие.
- Общественная организация «Национальный совет Ингушетии» предложила представителям ингушского и чеченского народов встретиться на нейтральной территории, чтобы разобраться с вопросом о границе между республиками. Об этом в видеообращении заявил один из членов организации Муса Албогачиев.
- Соглашение о границе Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну митингов в Ингушетии: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым.
В тбилисском баре туриста заставили заплатить почти тысячу лари за бокал пива
Турист из Германии обвиняет в мошенничестве и краже сотрудников тбилисского бара – иностранца заставили заплатить 950 лари (около 310 долларов) за бокал пива, сообщает телеканал «Мтавари».
Случай произошел в четверг, 13 января. Как утверждает немец, рядом с ним у бара села женщина, которая заказала шампанское. Когда мужчина допил свое пиво и собирался уходить, его остановил сотрудник заведения, который предъявил ему счет на 950 лари. В чеке было указано шампанское. Иностранец оплачивать его отказался, отметив, что уже заплатил 12 лари (около 4 долларов) за свое пиво.
«Он завел меня в комнату и сказал, что я должен заплатить. Я объяснил, что в кармане у меня нет больше 50 лари. После этого он толкнул меня и начал кричать, держа при этом в руке терминал. Он сказал мне достать бумажник, забрал мою банковскую карту, снял 950 лари, а также отобрал 50 лари, которые были у меня в кармане», - рассказал турист журналистам.
Гражданин Германии уже обратился в полицию. В МВД Грузии до сих пор не сделали комментариев по факту.
В Южной Осетии за сутки подтверждено 50 случаев коронавируса
За минувшие в сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом, (днем ранее 42), это данные проведенных 142 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 247 человек, 20 - сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 472, выздоровели - 10 225», - уточнили информагентству «Рес» в Югосетпотребнадзоре.
Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 57 707 исследований на COVID-19.
Франция и ФРГ намерены посредничать между Россией и Украиной
Министры иностранных дел Германия и Франция объявили о новой попытке посредничества между Россией и Украиной. Аналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан в ближайшее время посетят линию разграничения в Донбассе.
В пятницу, 14 января, по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Бресте, на западе Франции. После недавней кибератаки на Украину НАТО, ЕС и и власти Германии пообещали оказать помощь Киеву, сообщила «Немецкая волна».
Анналена Бербок должна 17 января встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Затем она отправится в Москву для встерчи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
На встрече в Бресте Бербок сказала своим коллегам на министерских постах, что намерена использовать все доступные каналы коммуникации с Россией и подчеркнула, что это потребует выносливости, терпения и, как она выразилась, «крепких нервов».
Коронавирус в Грузии: 5 381 новый случай коронавируса, скончались 30 человек
В Грузии за сутки выявлен 5 381 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 990 183-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 3 144;
- Аджария – 557;
- Имерети – 539;
- Шида Картли – 262;
- Самегрело – Земо Сванети – 230;
- Квемо Картли – 191;
- Кахети – 173;
- Мцхета-Мтианети – 101;
- Гурия – 100;
- Самцхе-Джавахети – 69;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 15.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 065 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 925 137 лиц.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 30 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 425 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 50 595 (+4 286). В тяжелом состоянии находятся 1 005 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 294 лица.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 369 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 2 077 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 53 человека;
- Проходят лечение на дому – 44 149 человека;
За последние 24 часа было проведено 63 516 тестов. В том числе 33 800 исследований на антиген и 29 716 PCR-тестов. Дневной показатель положительных ответов – 8,47%. Показатель за последние 14 дней – 9,24%.
Еще восемь граждан Грузии вернулись на родину из Казахстана при помощи властей
Еще восемь граждан Грузии, в числе которых участники ансамбля «Илори», вернулись на родину из Казахстана 14 января. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
«Сегодня из Казахстана, из города Алма-Ата в направлении Грузии был осуществлен рейс, посредством которого восемь граждан Грузии, в том числе члены ансамбля «Илори», вернулись на родину», - сказано в заявлении.
В ведомстве отмечают, что после обострения ситуации в Казахстане с гражданами Грузии на местах находились в постоянной коммуникации посольство Грузии в Казахстане, а также консульство и представители грузинской диаспоры. При помощи диппредставительства они обеспечивались продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости.
«К этому времени из Казахстана в Грузию вернулись уже более 100 граждан», - резюмировали в ведомстве.
Посольство Грузии в Казахстане работает в обычном режиме. Задействована «горячая линия», граждане могут звонить на номер +7 (717) 224-32-58. Также соотечественники могут отправлять сообщения на адрес электронной почты: astana.emb@mfa.gov.ge.
В Конгрессе США считают, что Путин видел в Навальном «угрозу своей власти»
Американские законодатели, возглавляющие Хельсинкскую комиссию Конгресса США, выпустили заявление в преддверии годовщины ареста российского оппозиционера Алексея Навального.
«Российский президент Владимир Путин не стал бы сажать в тюрьму Алексея Навального, если бы не видел в нем серьезной угрозы своей власти. Навальный и его общероссийская команда сыграли важную роль в раскрытии доходов, незаконно полученных Путиным и его приспешниками. Это все, что вам нужно знать о том, почему их начали преследовать», - цитирует конгрессмена Стива Коэна «Голос Америки».
Одновременно приводятся высказывания сенаторов Бена Кардина, Роджера Уикера и члена Палаты представителей Джо Уилсона.
Кардин подчеркнул, что Алексей Навальный оказался в тюрьме по «несправедливому обвинению», и пока он находился под стражей, Кремль с удвоенной силой начал преследование связанных с политиком антикоррупционных организаций, назвав их «экстремистскими».
«Несмотря на попытки Кремля вытеснить Алексея Навального из поля зрения общественности и помешать ему бросить вызов Путину, мы не перестанем призывать к его освобождению», - подчеркнул Джо Уилсон.
- Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в московском аэропорту, когда прилетел из Германии. Там он проходил лечение после предполагаемого отравления ядом «Новичок» в августе 2020 года.
- 2 февраля прошлого года оппозиционный политик был приговорен российским судом к трем с половиной годам тюремного заключения – по давнему делу о хищениях в компании «Ив Роше». Условный срок по этому делу Навальному заменили на реальный. Судья решил, что Навальный, находясь в Берлине на лечении, нарушил правила отбывания условного наказания.
- Оппозиционер считает, что за покушением на него стоит лично президент Владимир Путин. В Кремле все обвинения отвергают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у Навального наблюдаются признаки мании преследования и мании величия. Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления.
- Дочь российского оппозиционного политика Алексея Навального Дарья в середине декабря прошлого года получила присужденную ему премию Сахарова «За свободу мысли». Вручение состоялось на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.
Швеция из-за действий России укрепила оборону острова Готланд
На принадлежащем Швеции острове Готланд в Балтийском море усилены меры безопасности. Это сделано, по сообщению шведского Министерства обороны, в связи с возросшей военной активностью России в регионе.
Начиная с пятницы, улицы административного центра острова - города Висби - патрулируют военные на бронетранспортерах и усиленные армейские наряды. Всего на улицах до 10 бронемашин и десятки солдат - сообщает агентство France presse. Кроме того, сообщается, что на остров прибудут подкрепления.
Меры приняты после того, как через скандинавские проливы в Балтийское море вошли три больших десантных корабля ВМФ России - на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО в связи с предполагаемыми российскими военными приготовлениями против Украины и выдвинутыми Москвой требованиями «гарантий безопасности». «Вооруженные силы принимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и ее интересы», - заявил министр обороны Петер Хултквист.
Швеция не является членом НАТО, но сотрудничает с Североатлантическим союзом в ряде областей. С 2014 года - после аннексией Россией Крыма - страна принимает меры по укреплению обороны, в частности вновь была введена военная служба по призыву, а также возвращен военный гарнизон на Готланд. Остров расположен примерно в 200 километрах от российской Калининградской области.
Власти Швеции, как и соседней Финляндии, заявляют, что оставляют за собой право вступить в НАТО, хотя в данный момент и не имеют таких планов. Москва пригрозила «серьезными последствиями» в случае их присоединения к НАТО.
Армянские миротворцы вернулись из Казахстана домой
Армянские миротворцы, направленные в Казахстан в составе сил ОДКБ, вернулись домой. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны России.
«Личный состав и техника подразделения Республики Армения на трех самолетах «Ил-76» военно-космических сил РФ возвратились домой», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее на самолетах ВКС РФ в свои страны возвратились миротворческие подразделения Беларуси и Таджикистана. Киргизские миротворцы вернулись домой на штатной технике своим ходом.
В Минздраве Грузии исключили фальсификацию статистики смертности по COVID
Статистика летальных исходов среди больных коронавирусом в Грузии отображает реальные цифры и о какой-либо фальсификации не может быть и речи. Об этом сегодня заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
Со ссылкой на собственные источники сегодня оппозиционный телеканал «Мтавари» распространил информации о том, что власти фальсифицируют статистику по смертности от COVID-19. Утверждается, что по согласованию с Минздравом скорректированные данные предоставляют ковид-клиники, и таким образом периодически власти скрывают по нескольку десятков смертей, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Ни в коем случае нельзя говорить о какой-либо фальсификации, это непрерывный процесс, анализ проводится в текущем режиме… Эта информация является прямой попыткой дискредитации и тот формат, в котором она распространяется в СМИ в течение двух последних дней, направлен на дискредитацию как этого ведомства, так и его сотрудников», - заявила Габуния.
Она пояснила, что используемая министерством статистика основывается на оперативной информации. В частности, в течение одного часа все клиники обязаны предоставить данные по умершим.
«Эти данные поступают в Центр управления чрезвычайными ситуациями, откуда их предоставляют аналитическому департаменту министерства. Там происходит обработка данных, подтверждение, и после они отражаются в статистике», - сказала Габуния.
Кроме того, по ее словам, официальным источником данных является реестр рождаемости-смертности, оперирование которого обеспечивает департамент статистики. Тем не менее, согласно объяснению замминистра, в этом случае «учет производится с пятидневным опозданием, и существует определенная разница между датой смертей и датой отчетности». «Естественно, мы делаем анализ и стараемся, чтобы даты отчетов точно совпадали с датами смертей», - добавила она.
- Согласно статистике Минздрава, с начала пандемии в Грузии скончались 14 395 пациентов с коронавирусом, в том числе 36 летальных исходов за посление сутки. В целом в стране с населением 3,7 миллиона человек зарегистрировано 984 802 случаев заражения, 924 072 человека выздоровели.
CNN: Россия, возможно, готовит провокации на востоке Украины
США располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации. По его словам, у Вашингтона есть свидетельства того, что эти боевики обучены действиям в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для осуществления актов саботажа против пророссийских сил в Донбассе.
Как отмечает CNN, обвинение перекликается с распространенным ранее в пятницу заявлением украинского министерства обороны о том, что российские спецслужбы готовят провокации с целью подставить украинское руководство. Украинская разведка в частности сообщала о возможной провокации против российских военных в Молдове.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намекнул на соответствующие данные разведки в ходе брифинга в четверг. «Наша разведка изучает информацию о том, что Россия создает основу для возможности сфабриковать повод к вторжению», - заявил Салливан, отметив, что такой сценарий уже наблюдался в 2014 году. «Они снова готовятся к этому, и у нас будут дополнительные подробности в последующие сутки», - добавил советник. Салливан при этом сказал, что американская разведка по-прежнему не может дать однозначного ответа на вопрос о том, начнет ли Россия вторжение или нет.
CNN со ссылкой на свой источник в американской администрации одновременно передал, что США замечают и формирование у российской аудитории влиятельными игроками в Москве общественного мнения для вторжения – через рассказы об ухудшении прав человека в Украине и о растущей воинственности Киева.
- С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик. Первый раунд международных переговоров по требованиям России при участии ее представителей прошел на этой неделе в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьезными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются.
Зеленский предложил Байдену и Путину трехстороннюю встречу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президентам России и США провести трехстороннюю встречу, которая могла бы пройти в формате видеоконференции.
Об этом в пятницу сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, о своей инициативе Зеленский сообщил Байдену. Когда именно это произошло, он не уточнил. Последний телефонный разговор между двумя президентами состоялся 2 января.
По словам Ермака, «американские партнеры восприняли наше предложение с интересом», а от российской стороны реакции пока не последовало. Из его слов неясно, кто уведомил о предложении российскую сторону - сама Украина или Соединенные Штаты. Москва предложение пока не комментировала.
Зеленский неоднократно говорил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт в Донбассе, проблему аннексированного Крыма и другие вопросы, осложняющие российско-украинские отношения. Путин не исключал, что мог бы встретиться с Зеленским, например, в Москве. Однако в последнее время российские представители заявляют, что такая встреча невозможна без выполнения Украиной ряда условий.
Предложение Зеленского последовало на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины - с одной стороны, Россия, как утверждается, стянула к украинской границе большую военную группировку, с другой, Россия выдвинула странам Запада ряд требований, включая отказ от приема Украины в НАТО, пригрозив в случае их невыполнения некими военными мерами.
Югоосетинские власти сообщили о визите Анатолия Бибилова в Москву
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел ряд встреч в администрации президента Российской Федерации. Как сообщила пресс-служба югоосетинского ведомства, на встрече обсудили вопросы реализации программы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022–2025 годы.
«Обсуждались также вопросы повышения заработной платы сотрудникам силовых структур Южной Осетии в 2022 году», – отмечает пресс-служба.
Как сообщалось ранее, 14 из 34 депутатов югоосетинского парламента запустили процедуру импичмента Анатолия Бибилова. В администрации югоосетинского лидера требование об импичменте Бибилова назвали преступным.
Армения и Турция договорились продолжить усилия по полноценному урегулированию
Специальные представители Армении и Турции на прошедшей в пятницу в Москве первой встрече по нормализации двусторонних отношений договорились продолжить переговоры по полноценному урегулированию, сообщает МИД Армении.
Спецпредставителем Армении является заместитель председателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турции – бывший посол в США Сердар Кылыч.
«В Москве 14 января состоялась первая встреча специальных представителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча по процессу урегулирования армяно-турецких отношений. В ходе состоявшейся в конструктивной обстановке первой встречи специальные представители обменялись мнениями относительно процесса урегулирования посредством диалога между Арменией и Турцией», – сообщает пресс-служба МИД Армении.
В ведомстве отметили, что стороны договорились продолжить переговоры, направленные на полноценное урегулирование отношений без предварительных условий, пишет «Интерфакс».
«Дата и место проведения второй встречи будут определены в надлежащие сроки по дипломатическим каналам», – заявили в МИД.
Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года.
Адвокат сообщил об уголовных делах в Украине по фактам возможных пыток в отношении Саакашвили
В Украине возбудили несколько уголовных дел по фактам возможного бесчеловечного обращения и применения пыток к Михаилу Саакашвили в грузинской тюрьме, – заявил украинский адвокат политика Евгений Грушовец после встречи с Саакашвили.
«В Украине уже возбудили несколько уголовных дел против нескольких представителей грузинской пенитенциарной системы. Они касаются пыток и причинения вреда здоровью, а более конкретно – неправильного лечения… Мы уверены, что Украина установит вину этих людей», – сообщил Грушковец журналистам.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», юрист пояснил, что производство начали на основании заявления, поступившего с их стороны в Генпрокуратуру Украины. Грушковец добавил, что они не рассчитывают на объективное расследование в Грузии, особенно после упразднения Службы государственного инспектора.
По словам адвоката, «чтобы установить, какой именно ущерб был нанесен здоровью Михаила Саакашвили» в грузинской пенитенциарной системе, из Украины готовы прибыть врачи и эксперты.
ФСБ объявила о закрытии хакерской группировки REvil по запросу США
Федеральная служба безопасности объявила о ликвидации хакерской группировки REvil, атаковавшей ряд крупных американских компаний. Группировка и её инфрастуктура ликвидированы, участникам предъявлены обвинения по статье о подделке кредитных карт, утверждают в спецслужбе. В июле группа исчезла из даркнета после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
REvil была известна как одна из крупнейших хакерских группировок в мире. Она занималась коммерческими атаками – требовала с компаний выкуп за неуничтожение их информации. В 2021 году с ними связывали атаки на десятки тысяч компаний, в том числе на нефтепровод Colonial Pipeline в США и на крупнейшего в мире производителя мяса, бразильскую JBS.
Американские спецслужбы неоднократно заявляли, что группировка действует из России. Закрыть её требовал от Путина президент Байден. "Я предельно ясно объяснил ему: атака идет с его с территории, даже если она не организована властями, то мы ожидаем, что они будут действовать, если мы предоставим им достаточно информации", – говорил он, отвечая на вопросы журналистов.
В ноябре британская газета Daily Mail утверждала, что предполагаемый лидер группировки Евгений Полянин живёт в Барнауле. На сайте американской ФБР он по-прежнему числится объявленным в розыск, о его аресте не сообщалось.
В сообщении ФСБ утверждается, что у членов группы изъяты более 426 миллионов рублей, 600 000 долларов США, 500 000 евро, а также техника и 20 автомобилей премиум-класса. Личности задержанных не раскрываются. Спецслужба заявила, что известила о результатах операции Вашингтон. Там сообщение по состоянию на середину дня пятницы по московскому времени не комментировали.
Король Нидерландов отказался от золотой кареты, символа колониализма
Король Нидерландов Виллем-Александер решил отказаться от традиционной золотой кареты, украшенной изображениями, которые многими воспринимаются как расистские.
Карету изготовили в конце XIX века. На ней помещены изображения темнокожих и азиатских людей, один из которых стоит на коленях, предлагая товары, включая какао и сахарный тростник, сидящей молодой светлокожей женщине, которая символизирует Нидерланды.
Рядом с женщиной изображён светлокожий мужчина, протягивающий людям неевропейской внешности книгу, как символ цивилизации.
Король признал, что многие жители страны находят трактовку изображений колониального прошлого Нидерландов оскорбительной.
Традиционно королевская карета использовалась на церемонии открытия парламента, но 2015 года ею практически не пользовались.
В XVII веке Нидерланды завоевали большие территории, в частности, в Индонезии, Южной Африке и Южной Америке, и стали ключевым игроком в трансатлантической работорговле.
В прошлом году мэр Амстердама официально извинилась за роль города в работорговле. Это привело к разногласию с премьер-министром, который отказался приносить извинения со стороны государства.
Бывший председатель Госдумы Борис Грызлов назначен послом России в Минске
Бывший председатель Госдумы Борис Грызлов назначен послом России в Минске. Он — четвёртый посол в стране за два года. Указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 14 января.
Грызлов — четырежды избирался в Госдуму, был руководителем фракции "Единая Россия" и четыре года был председателем партии. Был единственным в истории современной России министром внутренних дел без генеральского звания и постоянным членом Совета безопасности. С 2015 года был полномочным представителем Путина в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
О его назначении послом в Минск стало известно в конце прошлого года. В конце декабря его кандидатура была формально одобрена в Госдуме профильным комитетом по делам СНГ.
В начале 2000-х годов Грызлов работал над созданием Конституционного акта Союзного государства России и Белоруссии. Принят этот документ не был.
Агентство РБК, анонсируя его назначение, отмечало знакомства политика с Александром Лукашенко и то, что при новом после белорусские власти могут провести референдум о принятии новой Конституции, а за ним — новые президентские выборы.
Лавров вновь предложил Грузии присоединиться к формату «3+3»
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Грузия могла бы присоединиться к формату «3+3» (Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Турция и Иран). Министр, выступая на пресс-конференции, напомнил, что идея формата сразу была поддержана российской стороной.
«И сразу же с первых дней ее обсуждения и при подготовке к состоявшейся в Москве встрече выступали за то, чтобы наши грузинские соседи также были вовлечены в этот процесс, исходя из того, что, чем больше возможностей для общения, тем, наверное, лучше решение остающихся проблем», – пояснил он.
Министр напомнил, что «сейчас мы с грузинскими коллегами общаемся в рамках Женевских дискуссий по Закавказью», и в рамках неофициального двустороннего канала, который создан был между Москвой и Тбилиси достаточно давно.
«Процессы, начатые в формате «3+3», они гораздо более значимы, на мой взгляд, потому что обсуждаются в этом формате перспективы развития всего этого региона», – добавил он.
Министр сказал, что подключение Грузии к формату «не будет их ни к чему обязывать в том, что касается их политических позиций», пишет РИА Новости.
Системы раннего предупреждения США впервые среагировали на ракеты КНДР
Системы раннего предупреждения США впервые предположили, что новая северокорейская ракета, запущенная 14 января, может достичь Соединённых Штатов. Через несколько мину после пуска американские военные пришли к выводу угрозы нет. Об этом пишет CNN.
О том, что Пхеньян провёл очередное испытание баллистических ракет, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап". Береговая охрана Японии сообщила, что зафиксировала в регионе запуск ракет, которые можно распознать как баллистические.
"Рёнхап" со ссылкой на официальное агентство КНДР также сообщает, что испытаниями 14 декабря Пхеньян предупредил США о более жёсткой реакции в связи с санкциями Вашингтона в ответ на пуски северокорейских ракет.
Последний раз об испытаниях КНДР предположительно баллистической ракеты сообщалось во вторник 11 января.
На днях Соединённые Штаты ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи, одного россиянина и одной российской компании, обвинив их в поставках продукции из России и Китая для нужд оружейных программ Пхеньяна.
Столтенберг: НАТО не откажется от решения принять в альянс Украину и Грузию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает ситуацию с европейской безопасностью критической, однако альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. По его словам, решение о вступлении Украины и Грузии в состав альянса было принято еще в 2008-м году, однако сроки их вхождения пока не установлены.
«Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе. Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО или нет», – сказал Столтенберг в интервью Польскому радио.
Как пишет «Коммерсантъ», генсек НАТО также напомнил о ключевом праве альянса на защиту всех союзников и размещение войск в восточной части.
«Одновременно мы должны разговаривать, и поэтому мы предложили диалог, касающийся контроля вооружений, прозрачности военных учений, механизмов, касающихся редукции рисков, например, инцидентов и многих других вопросов», – отметил Столтенберг.
В интервью итальянской газете La Repubblica Столтенберг повторил: альянс еще в 2008 году принял решение, что Украина и Грузия станут членами НАТО.
«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно», – пояснил генсек альянса.
Столтенберг считает, что по сравнению с 2014-м годом оборонительная способность Украины сейчас гораздо выше. Генсек также напомнил, что принцип коллективной обороны распространяется только на государства – члены НАТО. По его словам, решение о приеме в НАТО — вопрос Украины и 30 государств-участников альянса.
- В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты соглашений страны с НАТО и США о гарантиях безопасности. Россия потребовала, в частности, чтобы НАТО перестало расширяться на восток, а также остановило создание военных баз на территории стран-бывших республик СССР.
- 10 января в Женеве прошла встреча российско-американских делегаций, а 12 января в Брюсселе впервые за два года состоялось заседание совета Россия–НАТО. По итогам переговоров союзники по НАТО пришли к выводу, что заинтересованы в возможности восстановления работы миссий в Москве и Брюсселе. Йенс Столтенберг отметил, что НАТО считает возможным договориться с Россией по контролю над вооружениями.
Делегации Турции и Армении прибыли на встречу по нормализации отношений
Делегации Турции и Армении прибыли в Москву на встречу по нормализации отношений. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, делегации Армении и Турции прибыли в дом приемов МИД РФ в Москве, где состоится первая встреча спецпредставителей двух стран по нормализации двусторонних отношений.
Спецпредставителем Армении является заместитель председателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турции – бывший посол в США Сердар Кылыч.
В Южной Осетии заявляют о росте заболеваемости коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
Югосетпотребнадзор сегодня представил новые данные проведенных исследований за минувшие сутки, согласно которым выявлено еще 42 новых случая заражения коронавирусом (днем ранее – 36).
«Это данные исследований из 128 проб. Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 217 человек. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 422, выздоровели 10 205», – отметили в ведомстве.
В «красной зоне» цхинвальской инфекционной больницы по данным на утро пятницы проходит лечение 31 пациент с осложнениями от коронавируса. В реанимации проходят лечение два человека, одна женщина (72 года) скончалась накануне. Число жертв COVID-19 достигло 197.
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