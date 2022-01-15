Глава МИД Грузии отправится в Брюссель, чтобы согласовать позиции с НАТО

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что его визит в штаб-квартиру НАТО является еще одним доказательством того, что отношения между Тбилиси и Брюсселем остаются приоритетными для партнеров и пересматриваться не будут. Так глава МИД прокомментировал предстоящую встречу с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, пишет SOVA.

«Думаю, обмен нашими позициями с руководством НАТО во время этого визита очень важен. У меня также будут другие встречи с представителями НАТО, что будет очень полезно, и мы согласуем позиции, чтобы на следующих переговорах с Российской Федерацией, а я уверен, что они будут продолжены, наши натовские партнеры были осведомлены о нашей позиции», - сказал Залкалиани.

Глава МИД напомнил, что несколько дней назад состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждались вопросы глобальной безопасности. По словам министра, на этом фоне очень важна постоянная связь с партнерами по НАТО.

«В последние дни у нас ежедневные контакты с Брюсселем, и во время моего телефонного разговора с заместителем генсека НАТО он передал мне приглашение генерального секретаря посетить Брюссель и продолжить нашу дискуссию там. Думаю, это очень своевременный и важный визит», - добавил Залкалиани.

Глава грузинской дипломатии посетит Брюссель 17-18 января 2022 года. Помимо встреч с представителями НАТО запланированы также переговоры в Евросоюзе.