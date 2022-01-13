Россия-Запад: дипломатический тупик с «военно-техническими» перспективами

Женева, Брюссель, Вена – три дня переговоров между Россией и Западом на различных международных площадках показали, что стороны не готовы идти на компромиссы по ключевым вопросам. Москва в лице своих переговорщиков дала понять: альтернативой зашедшему в тупик разговору может быть лишь дальнейшая эскалация. Высшее руководство Грузии, наконец, пусть и кратко, но обозначило позицию страны в вопросах, касающихся ее напрямую. В Брюсселе и Вашингтоне, со своей стороны, успокаивают: говоря об Украине, они подразумевали и Грузию.

Россия требует от США и НАТО гарантий безопасности – повестка третьего раунда переговоров между Москвой и Западом не изменилась со сменой локации. Прошедшее в Вене заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором российские дипломаты продолжили общение со своими визави, еще раз показало: стороны далеки от того, чтобы прийти к компромиссу. Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич пригрозил коллегам, что «дестабилизация военно-политической обстановки достигла предела, после которого на континенте может возникнуть кризис с непредсказуемыми для евробезопасности последствиями».

По мнению Москвы, предотвратить «непредсказуемые последствия» можно лишь отказом НАТО от дальнейшего расширения. На меньшее в Кремле не согласны. Как отмечают российские дипломаты, представленные инициативы – «это не меню, из которого можно выбирать удобные элементы». А «попытки «замотать» переговоры по гарантиям безопасности России с США и НАТО чреваты ухудшением ситуации с безопасностью всех государств».

Эту позицию, подводя итоги трех дней дискуссий, в частности, подтвердил замглавы МИД России Сергей Рябков, возглавлявший делегацию Москвы на переговорах с американцами в Женеве:

«Американцы хотят запустить диалог с нами по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности и тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение. А при этом, прикрываясь вот этим диалогом по фрагментам, продолжать тот же самый процесс геополитического, военного освоения все новых и новых территорий, приближаясь все дальше и дальше к Москве, извините, называя вещи своими именами. Нам отступать некуда, позади Москва, понимаете? Вот в чем проблема».

Впрочем, на Западе проблему видят иначе. По мнению представителей Брюсселя и Вашингтона, основным источником угроз на европейском континенте сегодня является именно Россия, которая угрожает своим соседям и пытается диктовать другим государствам, какой внешнеполитический вектор им выбирать. Наглядным примером этого является эскалация на границе с Украиной.

То, что именно эта страна стала камнем преткновения между Россией и НАТО, по мнению наблюдателей, во многом заслуга самого Киева, который не устает напоминать международному сообществу о российском политическом и военном давлении, аннексии Крыма и вооруженном конфликте в Донбассе. На этом фоне тактика «стратегического молчания» Тбилиси, которой грузинские власти придерживались все последнее время, отодвинула грузинский вопрос на второй план. Но, как заверил генсек НАТО Йенс Столтенберг, о проблемах Тбилиси в Брюсселе все же помнят. Правда, в то же время дал понять, что основное внимание все же сосредоточено на Украине:

«Из-за очень напряженной ситуации главным вопросом была Украина, но дискуссии касались и Грузии. Союзники еще раз подтвердили свою твердую поддержку, отметив, что вопрос о членстве в НАТО должны решать страны-кандидаты и союзники, и никто не имеет права накладывать вето или вмешиваться».

По словам генсека альянса, это фундаментальные принципы европейской безопасности. Столтенберг отметил, что на встрече было четко заявлено: призывы России к НАТО заключить юридически обязывающее соглашение об отказе принимать в свои ряды Грузию, Украину и, возможно, в будущем Финляндию или Швецию, неприемлемы:

«Это нарушение самой идеи о том, что каждая страна имеет право определять свое будущее. Эти принципы, конечно, в полной мере относятся и к Грузии… Мы готовы к диалогу с Россией, но мы не пойдем на компромисс по таким ключевым принципам, как политика открытых дверей и право НАТО на защиту всех союзников».

Дальше отмалчиваться в Тбилиси, судя по всему, уже не могли. Сначала глава МИДа Давид Залкалиани, а затем и президент страны Саломе Зурабишвили выразили признательность твердой позиции западных партнеров. Правда, глава государства решила ограничиться коротким сообщением в Twitter. На английском языке. Ставить в известность граждан Грузии госпожа Зурабишвили, видимо, посчитала излишним:

«Сегодня было важное заявление Йенса Столтенберга. В эти трудные геополитические времена мы видим, что Грузия может рассчитывать на своих партнеров в дальнейшей поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности».

В Москве же считают озабоченности Киева и Тбилиси своей территориальной целостностью незнанием истории. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко, проводивший переговоры в Брюсселе на Совете Россия-НАТО, объяснил, кто находится «на правильной стороне истории».

По словам Грушко, несмотря на декларированный оборонительный характер Североатлантического альянса, вся история НАТО – «это история войн и интервенций», оставившая следы в виде «разоренных и разрушенных государств, миллионов беженцев» и «пространств, захваченных террористами». А вот история Российской Федерации, по словам дипломата, наоборот, – наглядный пример поддержания мира и стабильности на огромном пространстве евроатлантики:

«Останавливала войны, начиная с гражданской войны в Таджикистане… Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах… Это все примеры того, когда вмешательство России позволяло установить мир, позволяло перевести военный сценарий в поиск политических решений. И если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять во внимание эту очень важную роль Российской Федерации как страны, которая гарантирует мир на огромном пространстве евроатлантическом и которая вносит абсолютно критический вклад в поддержание мира и стабильности в этом регионе».

И, судя по высказываниям российских политиков и дипломатов, Россия намерена и дальше «поддерживать мир в регионе» при помощи набора «военно-технических методов».