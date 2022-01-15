Число зараженных омикрон-штаммом в Грузии продолжает расти 

Число зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» в Грузии продолжает расти, за сутки в стране лабораторно подтверждены еще 89 случаев. Об этом сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.

Первые два случая инфицирования «омикроном» в Грузии были зафиксированы 20 декабря. Затем вирус установили практически у всех лиц, с которыми контактировали заболевшие.

«По состоянию на 15 января лабораторно подтверждено 1 185 случаев заражения «омикроном», – говорится в сообщении центра.

Эпидемиологи отмечают, что заразиться омикрон-штаммом есть и у уже переболевших и вакцинированных граждан. Самый сильный иммунитет, по их словам, у тех, кто сделал бустерную прививку, пишет агентство «Новости-Грузия».

По последним данным, полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 189 398 человек, что составляет 41,4% взрослого населения страны. Бустерные дозы получили 105 552 человека.