Шесть человек пострадали в ДТП близ Гори

Шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП близ Гори, сообщает телеканал «Мтавари».

Случай произошел сегодня вечером на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Предположительно, причиной послужили сложные метеорологические условия – в Центральной Грузии сильный снегопад, гололедица и ветер.

Всех пострадавших доставили в больницу «Гормеди». Журналистам сообщили, что их жизням опасность не угрожает. Одного пациента планируется перевести в специализированную клинику в Тбилиси.

Из-за непогоды только в районе Гори за последние часы произошло три автомобильные аварии. ДТП также зафиксировали на участке Гори-Руиси, а в районе села Игоети машина вылетела с трассы.

По сообщениям СМИ, движение затруднено и на других участках автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Водители жалуются, что движение полностью парализовано на участке Хашури-Игоети. При этом там возникли проблемы и с освещением дороги.