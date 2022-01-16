Песков не стал отвергать вероятность вторжения войск РФ в Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Ингушетии не предъявили ему обвинений в ответ на трехдневный ультиматум и обратился к чеченцам с просьбой удалить ранее оставленные в социальных сетях враждебные высказывания о жителях соседней республики.

«Рамзан не является врагом Ингушетии и ингушского народа. Мы братья и остаемся братьями… Так что, господа правозащитники так называемые, продажные шакалы, у вас не получится расчленить наши народы», – заявил Кадыров.

При этом и глава Чечни, и его ближайшее окружение ранее неоднократно резко высказывались в адрес соседей. Обращения записали командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Аслан Ирисханов, министр МВД Чечни Руслан Алханов и другие.

Кадыров поручил «удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа» - приводят цитату министра по нацполитике Чечни Ахмеда Дудаева из прямого эфира в инстаграме РИА Новости. Об этом чиновник заявил вечером 15 января.

«Таких сообщений не должно было быть ни со стороны Ингушетии, ни со стороны Чечни. Оскорбляющие друг друга непристойные, оскорбительные высказывания, тем более исходящие от должностных лиц, это ненормально», – рассказал Кавказ.Реалии глава ингушского отделения партии «Гражданская инициатива» Магомед Хазбиев.

Собеседник согласен: остановить поток негативных комментариев крайне сложно, так как в республиках проживают сотни тысяч людей. Запретить им писать комментарии никто не сможет. Но власть имеет рычаги для того, чтобы остановить поток оскорбительных комментариев со стороны своих представителей – чиновников и депутатов различного уровня. При этом он не видел, чтобы в Ингушетии кто-то оскорбительно высказывался в адрес Чеченской Республики на уровне глав, депутатов не только парламента, но и муниципальных советов.