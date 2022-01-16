Одному из ведущих вузов страны, Грузинскому техническому университету исполнилось 100 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия». По случаю даты сегодня в ГТУ состоялось праздничное мероприятие с участием членов правительства Грузии, представителей дипломатического корпуса и научного сообщества. В сквере у административного корпуса вуза заложили капсулу с посланием к потомкам.

В рамках мероприятия на базе ГТУ был открыт офис Horizon Europe, который поможет профессорско-преподавательскому составу вуза участвовать в европейской программе с бюджетом 95 миллиардов евро.

Обращаясь к участникам встречи, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что в 2022 году начнется ремонт VI корпуса ГТУ. «Безусловно, за всеми достижениями и успехами стоит ваш кропотливый труд - ученых, преподавателей, специалистов и студентов, и вы являетесь главным гарантом будущих успехов. Напоследок хочу сообщить вам, что в связи со 100-летием по решению правительства Грузии в этом году начнется полная реабилитация VI корпуса Грузинского технического университета», - сказал Гарибашвили.

Сегодня же Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй наградил ГТУ золотым Орденом святого Георгия. Высшей награды Грузинской православной церкви вуз удостоен «за выдающийся вклад в развитие образования и науки».

Грузинский технический университет, ранее носивший название Политехнический институт Грузии, является одним из ведущих и самых крупных вузов страны. В нем 12 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. Ректором университета с 2020 года является Давид Гургенидзе.

ГТУ был основан в 1922 году. Первую лекцию там прочитал известный математик и профессор Андрия Размадзе. Современное название и статус вуз получил в 1990 году.