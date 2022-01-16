Песков: Российские войска останутся у границ Украины

Российские войска, размещенные по периметру границ с Украиной, концентрация которых вызвала на Западе опасения скорого начала полномасштабного вторжения в эту страну, не будут отведены от границы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью, которое вышло в эфире программы Фарида Закарии на американском телеканале CNN.

Как заявил Песков, войска находятся на территории Российской Федерации и останутся на своих местах из-за «напряженной ситуации», которая возникла на границе и «недружественной атмосферы», создаваемой действиями НАТО.

При этом Песков заявил, что на территории Украины, в частности в Донбассе, российских войск нет (аннексированный Крым по российским законам считается территорией России). Он также сказал, что Россия не готовит военного вторжения - «было бы безумием делать это» - но готова принять некие «контрмеры» в случае расширения НАТО.

По сообщению агентства Bloomberg, Песков также заявил: «Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины». При этом, по утверждению главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, в интервью этой радиостанции Песков выразился иначе: «Мы не можем исключить, что наши партнеры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы, со своей стороны, исключаем для себя размещение наступательного вооружения там».

Ранее США объявили, что располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины. Украина, в свою очередь, обвинила Россию в причастности к масштабным кибератакам. Песков отверг оба обвинения, заявив, что это дезинформация.

Пресс-секретарь Кремля также коснулся темы возможных санкций США против президента Путина. По словам Пескова, такие меры могут привести к полному разрыву отношений. Он также заявил, что Россия «самодостаточна» и не чувствует себя уязвимой из-за санкций. Среди предлагаемых в случае обострения ситуации на Украине мер - например, запрет на поставки в Россию электроники, включая смартфоны и бытовую технику.

Песков также коснулся темы переговоров о так называемых гарантиях безопасности, которые прошли между Россией и странами НАТО на этой неделе. «Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство», - сказал он.