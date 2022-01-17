«Чтобы выживать в Грузии, нужно как минимум 1500 лари»

Можно ли прожить в Грузии на зарплату в 250 лари? Сотрудники Агентства социальных услуг, которые получают такой оклад, утверждают, что нельзя. А какую сумму должен получать человек в Грузии, чтобы ее хватало на месяц? На вопрос «Эхо Кавказа» отвечают пользователи социальных сетей.

– Какой должна быть зарплата в Грузии, чтобы на нее можно было прожить?

Бачо: Я считаю, что нормальная зарплата в нашей стране должна начинаться от 3000 лари – это если речь идет о небольшой семье. Если же человек живет один, то нормальная зарплата – это от 2000 лари. Конечно, есть люди, которые посчитают, что это большие деньги, но я говорю о зарплате, которой хватит на все необходимые вещи, чтобы комфортно и без долгов прожить месяц. Этой суммы не хватит на приобретение автомобиля или квартиры, но летом или зимой можно будет поехать куда-нибудь на отдых, в общем, чтобы нормально жить.

Като: Средняя ежемесячная зарплата в Грузии, если не ошибаюсь, 1370 лари. Но в последнее время цены на разные услуги и продукты очень повысились. Наверное, все со мной согласятся, что этой суммы в таких условиях на один месяц не хватит. А для меня нормальная зарплата – это когда в конце месяца у тебя еще остаются деньги, так вот и определяю, насколько нормальный оклад у человека. Необходимо, чтобы суммы было достаточно для покупки еды и медикаментов, оплаты счетов, а если у вас есть дети, то и на многое другое. Я всегда считала, что у меня нормальная зарплата, но в последние полгода мне ее не хватает.

Давид: Сложно так сказать, в каждой сфере есть свои нюансы, и, конечно, нормальная зарплата для той или иной профессии разная, как и нужды людей у всех разные. Я, например, работаю в ресторанной сфере и могу сказать сразу, что оклад у служащих неадекватный. Я работаю очень много на сезонных туристических объектах, где весь день очень загружен. И зарплата тут просто смешная. Я считаю, что простые повара, которые работают каждый день по 16 часов, должны получать минимум 3000 лари. А вообще, чтобы выживать в Грузии, чтобы питаться нормально, оплачивать коммунальные услуги и покупать одежду, минимум нужно 1500 лари.

Тамта: Сегодня средняя зарплата в Грузии – 500 лари, во всяком случае, в этом нас убеждают власти. Но цены на все в стране растут ежедневно. Поэтому этой суммы, конечно, недостаточно, учитывая и то, что за эти деньги обычно требуют полной отдачи, работать в продленном графике, в условиях, нарушающих права рабочих. В общем, в Грузии требуют много за низкий оклад, и это неправильно. 500 лари хватает лишь на оплату коммунальных услуг и транспорта. Учитывая все это, нормальная зарплата – это от 800 до 1000 лари в месяц. И это при том, что налоги не будут повышать, не будут расти цены на продукты, что как раз происходит сейчас.

Малхаз: Я считаю, что минимальная зарплата должна начинаться с 2000 лари. Многие скажут, что эта сумма намного больше, чем просто нормальный оклад, но мне кажется, что это деньги, которые помогут человеку находиться в условиях минимального комфорта на протяжении месяца. Давайте будем говорить честно, 2000 лари – это не та сумма, на которую можно жить шикарно, можно просто удовлетворить минимальные нужды, и больше ничего.

Мари: На фоне растущих цен на продукты, я считаю, что нормальной можно называть зарплату, которая начинается с 1500 лари. Это если у человека нет семьи и долгов. Ну а чтобы жить хорошо и во многом себе не отказывать, нужно получать до 3000 лари.