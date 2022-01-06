Инфляция в Грузии превзошла саму себя

Инфляция в Грузии по итогам 2021 года более чем вчетверо превысила плановый показатель, немного недотянув до 14 процентов. Особенно подорожали коммунальные услуги и продукты питания. В Нацбанке объясняют это отменой субсидий на ЖКХ, а также ростом цен на продовольствие на мировых рынках.

С начала года многие жители Грузии получили квитанции, в которых цены за электроэнергию, воду и вынос мусора значительно увеличились. Сегодня у офиса Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Лейбористская партия провела акцию, на которой потребовала от главы организации разъяснений.

«Мы хотим услышать от Давида Нармания ответ на вопрос, почему с нового года услуги ЖКХ выросли в два-три раза. Происходит тотальный грабеж населения, и вместо ответа нас встречают кордоны полиции. Оказывается, этот человек на каникулах, и нам интересно узнать, по какой причине чиновник, получавший в месяц 20 тысяч лари, не нашел времени для защиты наших интересов», – заявил Михаил Кумсишвили.

В комиссии ответили, что тарифы остались прежними. От имени комиссии для СМИ было распространено заявление, в котором говорится:

«С 1 января 2022 года действуют потребительские тарифы, установленные комиссией прежде. Повышение тарифов не рассматривается. Политические партии и различные политические деятели в очередной раз пытаются ввести общественность в заблуждение и ради своих политических интересов предоставляют населению ложную информацию».

Действительно, повышение тарифов произошло год назад, с 1 января 2021 года. Тогда счета за воду и за природный газ выросли примерно на 77%, за электроэнергию – на 65%, за вывоз мусора – на 58%. Дело в том, что за этот период для экономных потребителей действовала система субсидирования, срок действия которой истек 31 декабря. Именно по этой причине рост тарифов оказался настолько ощутимым.

За таргетирование инфляции ответственен Нацбанк Грузии, согласно «Закону о госбюджете», целевой показатель за 2021 год был определен на уровне трех процентов. В регуляторе пояснили, что превышение уровня в четыре раза произошло именно из-за роста коммунальных тарифов. В то же время глава Нацбанка Коба Гвенетадзе призвал оппозиционных политиков не спекулировать на этой теме, так как во времена их правления происходили более драматичные отклонения от целевого показателя.

«Это элементарная и обычная практика, когда экономисты смотрят на инфляцию в годовом разрезе, а не только по итогам декабря. Другими словами, высокая годовая инфляция ложится бременем на население как в декабре, так и в мае или июле. В частности, в июле 2006 года, а также в мае 2011 года годовая инфляция была выше, чем в декабре 2021 года. Еще весной 2021 года Нацбанк подчеркивал простой арифметический эффект, который может возникнуть в результате субсидии по налогу на коммунальные услуги и ее последующей отмены. Так и произошло», – резюмировал главный банкир на своей страничке в Facebook.

В заочную полемику с ним вступил бывший президент Нацбанка Роман Гоциридзе, который посвятил происходящему отдельный пост в соцсети.

«За 26 лет с момента введения лари годовая инфляция в Грузии никогда не была столь высокой. В Нацбанке отвечают, что пару раз было выше в мае или июле какого-то года. Однако ежегодно именно декабрьская статистика является мировым индикатором официального уровня роста цен, в том числе и для Национального банка Грузии. Да, неприятно, что они стали авторами исторического антирекорда и пытаются манипулировать данными, но что они могут еще сказать, когда цены в Грузии выросли больше всего в Европе после Турции?» – написал Роман Гоциридзе.

Согласно данным Национального статистического ведомства, кроме услуг ЖКХ, наибольший рост цен в декабре 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года наблюдался на следующие товары: капуста – 200%, сливы – 51,5%, гвозди – 49,1%, термометры – 47,5%, бензин – 39,9%, яйца – 37,6%.