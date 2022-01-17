Гарибашвили объявил конкурс на должности глав ведомств, созданных на базе Службы госинспектора

В Грузии полиция возбудила уголовное дело по статье «насилие» по факту нападения на туриста из Великобритании.

Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД, инцидент произошел в Кутаиси несколько дней назад. Виновника пока не нашли, но ему грозит от года до трех лет тюрьмы, пишет агентство «Новости-Грузия».

По данным местных СМИ, конфликт между 27-летним туристом из Великобритании и местным жителем произошел в кафе. Причиной стал пирсинг на лице туриста – серьга на губе.

Вышедшего из кафе иностранца поджидали на улице, где произошла драка. В СМИ о случившемся сообщил сам потерпевший. Об инциденте он рассказал и в одной из Facebook-групп.

Британец сообщил, что 13 января находился в баре в Кутаиси вместе со своей девушкой. В это время один из посетителей сделал агрессивный комментарий по поводу его пирсинга. После того, как они вышли из бара в районе Белого моста, он встретил его там и избил.

В полицию пострадавший обратился на следующий день. По его словам, драка должна быть видна на уличных камерах наблюдения. В полиции его заверили, что помогут и предупредили, что понадобится провести опознание.

«Я приехал из Англии в аэропорт Кутаиси. Мы с моей девушкой пошли в бар, там была хорошая музыка, мы говорили с разными людьми, в основном на английском, хотя я немного знаю и грузинский, и говорил также на грузинском. Был хороший вечер, мы развлекались, танцевали, хотя выпили немного, только по одному пиву. У меня небольшой пирсинг на губе и один мужчина сделал агрессивный комментарий по этому поводу. Он был очень пьяный и проявлял агрессию ко всем, поэтому я его сторонился.

После того, как вечер подошел к концу и бар закрылся, мы с девушкой вышли, перешли через Белый мост и внезапно появился этот мужчина. Я почти не вижу ночью из-за заболевания, у меня пигментный ретинит, в Великобритании я зарегистрирован как слабовидящий. Так что сначала я не понял, кто это. Но он явно поджидал меня, с ним был еще один человек. Он схватил меня за плечо, я попытался увернуться. После этого он стал меня бить, я упал. Я не понимал, что происходит. Друг пытался его остановить. Моя девушка кричала, чтобы я убегал, просила этого человека остановиться на английском и на грузинском. Я вырвался и убежал. Он попытался задержать мою девушку и я вернулся. Я очень нервничал, чтобы он ничего с ней не сделал. При этом я ничего не видел и кричал, чтобы она убежала. Этот мужчина снова приблизился ко мне и сильно ударил в голову и в лицо. Во время этого я потерял очки и зонт. Потом моя девушка остановила его, а я побежал звать на помощь. Из-за стресса я забыл номер грузинской полиции и звонил в британскую», – рассказал он.

По словам британца, он останавливал проезжающие мимо машины, однако первое же такси, в котором были и пассажиры, отказалось его забрать или вызвать «скорую помощь».

«Потом я остановил одну машину, я пытался себя контролировать, чтобы не испугать и этого человека. Это был водитель компании по доставке «Глово», я ему все объяснил, и он мне помог. Сначала отвез заказ, а потом отвез нас в нашу гостиницу. Мы заплатили этому человеку и поблагодарили его. Мы закрыли двери, были очень напуганы, плакали. Меня беспокоила боль. У меня разбита губа, есть повреждения на голове, из уха шла кровь, болит челюсть, хотя серьезных повреждений нет», – отметил британец.

Грузинские правозащитные НПО и туристические агентства уже заявили, что подобные инциденты могут негативно сказаться на развитии туризма в городе и регионе в целом.