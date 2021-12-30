«Мечта» и госинспектор: разделяй и властвуй

На фоне острой критики грузинский парламент сегодня все же утвердил инициативу о расформировании Службы госинспектора. Единственное, на что согласилась правящая партия, – сохранить работу 120 сотрудникам службы вместо того, чтобы с 1 марта, как это было в первоначальной версии законопроекта, распустить их по домам. Однако должность не сохранит сама госинспектор – Лонда Толорая.

Законопроект рассматривался в ускоренном режиме. Вчера – в первом чтении, сегодня – во втором и третьем. Согласно инициативе, Служба госинспектора будет расформирована, а на ее базе будут основаны две другие: Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.

Инициатива «Грузинской мечты» подверглась жесткой критике со всех сторон. Против законопроекта, о котором в самой Службе госинспектора узнали из новостей пару дней назад, выступили и неправительственный сектор, и оппозиция, и ряд европейских политиков.

«Мечта» от задуманного тем не менее не отказалась. Единственное, на что пошли представители правящей команды, – согласились сохранить работу сотрудникам службы. Всем. Кроме ее главы – Лонды Толорая.

«Все 120 сотрудников останутся на месте. Более того, у сотрудников конкретных департаментов будет возможность выбрать, в какой именно службе они хотят остаться. Соответственно, никто не теряет работу – ни один сотрудник ни одного департамента. Что касается руководителя службы, Лонда Толорая может занять адекватную должность на госслужбе. Она – кадр МВД, соответственно, у всех есть информация о ее квалификации», – заявил Ираклий Кобахидзе, председатель партии «Грузинская мечта».

В оппозиции убеждены, что вся история с законопроектом – не что иное, как желание отомстить службе. Именно госинспектор расследовала резонансное дело, касающееся самоубийства 15-летнего подростка Луки Сирадзе. Следователя Марианну Чолоян, которая незадолго до того, как мальчик совершил суицид, опрашивала его в участке, в конечном счете суд признал виновной в принуждении к даче показаний.

Среди дел, касающихся защиты персональных данных, Служба госинспектора рассматривала, к примеру, распространение кадров телеоператора Лексо Лашкарава, скончавшегося через неделю после событий 5 июля.

А одно из последних заявлений ведомства касалось распространения видеокадров водворения в тюремную больницу Михаила Саакашвили. Они были расценены госинспектором как нарушение прав человека и закона «О защите персональных данных».

«Все наши международные партнеры делают заявления, что происходящее, когда власть упраздняет независимый государственный институт, – опасно для страны. Эта оценка была дана в связи с принятием этого законопроекта. К сожалению, власть не приняла во внимание ни один призыв, не приняла во внимание возможность рассмотреть альтернативный, предложенный нами законопроект и упрямо осуществляет свою повестку дня», – сказала оппозиционер Саломе Самадашвили.

«Грузинская мечта» получила свою порцию критики и от европарламентариев.

«Очень тревожно то, что происходит в Рождество. Правительство пытается упразднить одно из самых профессиональных, хорошо функционирующих государственных институтов – Службу госинспектора. Это не выглядит многообещающим началом 2022 года», – написала в Twitter европарламентарий Виола фон Крамон.

Грузинский неправительственный сектор сходится во мнении, что за реформированием Службы госинспектора стоит желание отдать руководящие должности более лояльным к власти лицам, а принятый законопроект не служит усовершенствованию механизмов и функций, которыми было наделено ведомство.