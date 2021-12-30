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Политика

«Мечта» и госинспектор: разделяй и властвуй

На фоне острой критики грузинский парламент сегодня все же утвердил инициативу о расформировании Службы госинспектора. Единственное, на что согласилась правящая партия, – сохранить работу 120 сотрудникам службы вместо того, чтобы с 1 марта, как это было в первоначальной версии законопроекта, распустить их по домам. Однако должность не сохранит сама госинспектор – Лонда Толорая.

Законопроект рассматривался в ускоренном режиме. Вчера – в первом чтении, сегодня – во втором и третьем. Согласно инициативе, Служба госинспектора будет расформирована, а на ее базе будут основаны две другие: Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.

Инициатива «Грузинской мечты» подверглась жесткой критике со всех сторон. Против законопроекта, о котором в самой Службе госинспектора узнали из новостей пару дней назад, выступили и неправительственный сектор, и оппозиция, и ряд европейских политиков.

«Мечта» от задуманного тем не менее не отказалась. Единственное, на что пошли представители правящей команды, – согласились сохранить работу сотрудникам службы. Всем. Кроме ее главы – Лонды Толорая.

«Все 120 сотрудников останутся на месте. Более того, у сотрудников конкретных департаментов будет возможность выбрать, в какой именно службе они хотят остаться. Соответственно, никто не теряет работу – ни один сотрудник ни одного департамента. Что касается руководителя службы, Лонда Толорая может занять адекватную должность на госслужбе. Она – кадр МВД, соответственно, у всех есть информация о ее квалификации», – заявил Ираклий Кобахидзе, председатель партии «Грузинская мечта».

В оппозиции убеждены, что вся история с законопроектом – не что иное, как желание отомстить службе. Именно госинспектор расследовала резонансное дело, касающееся самоубийства 15-летнего подростка Луки Сирадзе. Следователя Марианну Чолоян, которая незадолго до того, как мальчик совершил суицид, опрашивала его в участке, в конечном счете суд признал виновной в принуждении к даче показаний.

Среди дел, касающихся защиты персональных данных, Служба госинспектора рассматривала, к примеру, распространение кадров телеоператора Лексо Лашкарава, скончавшегося через неделю после событий 5 июля.

А одно из последних заявлений ведомства касалось распространения видеокадров водворения в тюремную больницу Михаила Саакашвили. Они были расценены госинспектором как нарушение прав человека и закона «О защите персональных данных».

«Все наши международные партнеры делают заявления, что происходящее, когда власть упраздняет независимый государственный институт, – опасно для страны. Эта оценка была дана в связи с принятием этого законопроекта. К сожалению, власть не приняла во внимание ни один призыв, не приняла во внимание возможность рассмотреть альтернативный, предложенный нами законопроект и упрямо осуществляет свою повестку дня», – сказала оппозиционер Саломе Самадашвили.

«Грузинская мечта» получила свою порцию критики и от европарламентариев.

Kyrgyzstan - German parliament member Viola von Cramon says Kyrgyz president Rosa Otunbayeva does not want OSCE police force in the south. Photo taken from von Cramon's personal website, undated
Kyrgyzstan - German parliament member Viola von Cramon says Kyrgyz president Rosa Otunbayeva does not want OSCE police force in the south. Photo taken from von Cramon's personal website, undated

«Очень тревожно то, что происходит в Рождество. Правительство пытается упразднить одно из самых профессиональных, хорошо функционирующих государственных институтов – Службу госинспектора. Это не выглядит многообещающим началом 2022 года», – написала в Twitter европарламентарий Виола фон Крамон.

Грузинский неправительственный сектор сходится во мнении, что за реформированием Службы госинспектора стоит желание отдать руководящие должности более лояльным к власти лицам, а принятый законопроект не служит усовершенствованию механизмов и функций, которыми было наделено ведомство.

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