«Адекватная зарплата» от нового главы Минздрава

В Грузии бастуют социальные агенты. У здания Минздрава в Тбилиси они сегодня провели акцию протеста. В профильном ведомстве заявляют, что решение о повышении заработных плат уже принято. Правда, прибавку, о которой говорят в Минздраве, по мнению бастующих соцагентов, существенной вряд ли можно назвать. Они требуют увеличения зарплат на 100%.

Кто такой социальный агент? Соцагенты (не путать с соцработниками) – это люди, которые приходят к семьям для оценки их социально-экономического положения. На основании деклараций, которые они заполняют, людям присуждается определенное количество баллов. В соответствии с этими баллами гражданам назначается пособие.

Наталия Габаташвили – соцагент, работающий в Тбилиси. Она говорит, что эта работа связана со стрессом: «ты никогда не знаешь, что ждет тебя за дверью квартиры, в которую ты входишь».

«Очень сильно осложнилось положение в условиях пандемии. Последние два года была какая-то катастрофа! При этом соцагент все делает за свой счет. Из фиксированной зарплаты, которая составляет 200 лари, он должен выделить деньги на дорогу, на маски и перчатки, которые, когда он выходит от одной семьи и идет к другой, он должен заменить на новые. За все это он платит из своего кармана».

Наталия Габаташвили говорит, что протест среди соцагентов зрел давно. Их зарплата состоит из двух компонентов: фиксированной суммы и т.н. бонусов, начисляемых за каждую посещенную семью.

В 2020 году фиксированная зарплата, по словам Наталии, была увеличена с 80 до 200 лари. Тогда же в Минздраве пообещали, что в бюджете 2021 года будут прописаны соответствующие изменения и зарплаты поднимут до «достойного уровня». Впрочем, 2021 год закончился, а обещанной прибавки они так и не получили.

Сегодня на фоне акции протеста у Минздрава его новый глава Зураб Азарашвили заявил, что заработные платы будут увеличены с февраля:

«Обсуждение их зарплат проходило в течение нескольких месяцев. Исходя из их функций, нагрузки, рабочего дня, думаю, мы на прошлой неделе приняли соответствующее решение, и в определенных случаях будет даже 60-процентная прибавка. Кроме зарплаты они могут получать доход в соответствии с количеством проделанной работы. Этот доход мы увеличили с 6 до 10 лари за каждую заполненную декларацию. В сумме, включая компенсацию (бонусы), они могут получать почти вдвое больше, чем их фиксированная зарплата. Исходя из этого, мы полагаем, что в сегодняшней реальности, учитывая их нагрузку, это адекватная зарплата».

Согласно информации, опубликованной ведомством, с февраля фиксированная зарплата соцагента будет увеличена с 250 до 400 лари, а старшего соцагента с 550 до 700. Около 1000 сотрудников низкого и среднего звеньев также получат прибавку на 40%-60%, говорится в заявлении Минздрава.

Впрочем, у соцагентов с министром, судя по всему, разное понимание того, что именно следует считать «адекватным» жалованьем.

«На мой взгляд, само заявление министра неадекватно. Вчера мы уже видели это предложение, обсудили его – соцагенты и другие специалисты, бастующие сейчас. Мы не согласны. Это неадекватное предложение, особенно в сегодняшних условиях. Забастовка продолжается, и пока наши требования не будут удовлетворены, мы будем оставаться в режиме забастовки», – заявил социальный агент Георгий Пурелиани.

Соцагенты требуют встречи с министром. Вопреки их ожиданием он не встретился с ними сегодня. Бастующие сотрудники требуют 100% прибавки, оплачиваемый декретный отпуск и перехода от контрактов, оформляемых на месяц, к долгосрочному контракту с работодателем.

Завтра с утра соцагенты обещают возобновить акцию протеста у здания Минздрава.