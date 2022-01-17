Электроэнергия – российская, но сети – абхазские

Абхазские потребители жалуются на отсутствие света в домах, несмотря на поставку электроэнергии из России по перетоку. Ситуацию усугубляют необычно низкие для Абхазии температуры. РУП «Черноморэнерго» ввел график отключений и объясняет его ограниченными возможностями передающих сетей. Но этим графиком дефицит не исчерпывается, к нему добавляются отключения локальных подстанций из-за перегруза.

Практически все население Абхазии испытывает огромные трудности из-за перебоев в подаче электроэнергии, по несколько часов в день люди сидят без света. А с учетом нынешних холодов, когда температура опускается до нуля и ниже, все жалуются на холод, особенно когда в семье есть дети.

РУП «Черноморэнерго» на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал график отключений, в соответствии с которым потребителей различных подстанций отключают на один час в день. Кажется, что это не так критично, в конце концов, можно один час в сутки посидеть без света, если психологически настроиться на определенное время. Однако график – графиком, а «свистопляска» с отключениями – сама по себе. И уже невозможно понять, что происходит, потому что людям объявили, что свет Абхазия получает по перетоку из России.

Начальник Управления информации РУП «Черноморэнерго» Алхас Гагулия объясняет, что график был введен из-за больших нагрузок:

«У нас есть график, мы его объявляем и выключаем по этому графику. Он введен из-за нагрузок. Но, когда происходят выключения вне графика, это значит, что нагрузки превысили нормативный показатель, либо свет выключила автоматика, и бывает, что минут пять его нет, потом дают, либо произошла на линии локальная авария, тогда людям кажется, что мы специально выключили».

Однако жители Сухума пишут в социальных сетях, что при обращении в диспетчерскую Сухумского управления электросетей им отвечают, что у СУЭС есть свой собственный график отключений, отличный от графика «Черноморэнерго».

Алхас Гагулия о существовании графика СУЭС ничего не знает, а на вопрос о том, почему вводятся ограничения, если электроэнергию Абхазия получает из России, ответил, что дефицита энергии нет, но принять ее не могут в полном объеме местные передающие сети:

«Восточная часть Абхазии – Галский, Ткуарчалский, Очамчырский, Гулрыпшский районы – получает электроэнергию от СПГС-1 (перепадная ГЭС), а остальная Абхазия получает уже российский свет. Мы вводим график не потому, что экономим, не потому что нет электроэнергии, а потому, что не выдерживают нагрузок провода. Есть два вида экономии, когда мы экономим непосредственно электричество, которое с ИнгурГЭС идет, когда вода начинает быстро уходить, а есть экономия из-за больших нагрузок, потому что не выдерживают трансформаторы. У нас дефицит трансформаторных мощностей на подстанциях, потому что трансформаторы не выдерживают, и нам приходится отключать фидера по графику из-за нагрузок. Представьте себе, что вода есть в водопроводе, но трубы маленького диаметра, если сразу все краны откроешь и мощный насос поставишь, все трубы порвет. Приходится какие-то насосы отключать…»

По словам Алхаса Гагулия, до весны и начала паводков ничего не изменится. Только после начала таяния снега в горах, когда уровень воды в Джварском водохранилище поднимется, можно ожидать улучшения ситуации.

Начальник Сухумского управления электросетей Тимур Джиндолия сказал, что своего графика отключений у СУЭС нет, есть только один – у «Черноморэнерго». Но, когда на линии возникают перегрузки, приходится отключать отдельные фидера, чтобы они могли хоть как-то работать.

В общем, вырисовывается такая картина: «Черноморэнерго» отключает потребителей по своему графику, СУЭС – по перегрузу, а потребители сидят иногда по несколько часов в день без света и гадают, отключат ли им свет и когда?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия