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Литва внесла средства в фонд для пострадавших от российско-грузинской войны
Литва внесла добровольный вклад в программу Международного уголовного суда (МУС) для пострадавших от российской агрессии в 2008 году в Грузии, говорится в заявлении Министерства иностранных дел балтийской республики.
В сообщении указывается, что пожертвование в размере 20 тысяч евро выделено для поддержки программы Целевого фонда для потерпевших, которая будет запущена в этом году.
«Жертвы российской агрессии в Грузии в 2008 году до сих пор страдают от физических и психологических травм, им по-прежнему нужна помощь, лечение и материальная поддержка», – заявил посол Литвы в Нидерландах Видмантас Пурлис.
Также отмечается, что фонд «приветствовал решение Литвы добровольно внести свой вклад в программу».
В литовском министерстве пояснили, что фонд осуществляет возмещение ущерба, предписанное Международным уголовным трибуналом, и обеспечивает физическую и психосоциальную реабилитацию или материальную помощь жертвам особо тяжких преступлений (геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессия). Помощь пострадавшим оказывается после проведения расследования, пишет портал rubaltic.ru.
- В декабре 2020 года сообщалось о начале трехлетней программы помощи жертвам августовской войны на сумму 600 тысяч евро.
- Международный уголовный суд проводит расследование «ситуации в Грузии за период с 1 июля по 10 октября 2008 года в связи с военными преступлениями и преступлениями против человечности, предположительно, совершенными в Южной Осетии и вокруг нее» с января 2016 года.
Другие новости дня
NYT: Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Киева и Львова
Дипломатам в двух российских консульствах приказано подготовиться к выезду с территории Украины. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины.
Собеседник издания утверждает, что 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, покинули Украину 5 января. Ещё около 30 человек уехали из посольства России в Киеве и консульства во Львове в последующие дни.
Официальный представитель США сообщил, что Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. "У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", — говорится в заявлении.
Сокращение численности посольства России может быть "отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, или же все три сценария сразу", пишет газета со ссылкой на украинских и американских чиновников.
При этом в Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин ещё не принял решение о вторжении, говорится в статье.
В МИД России в ответ на просьбу прокомментировать публикацию заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме, сообщает "Интерфакс".
С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток.
Первый раунд международных переговоров по требованиям России прошёл на минувшей неделе в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьёзными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам переговоров заявил, что они прошли неудачно.
Больше новостей Радио Свободы в видеосюжете:
Handelsblatt: ЕС и США отказались от идеи отключить Россию от SWIFT
Страны Европы и США больше не рассматривают в качестве санкций против России отключение страны от системы межбанковских переводов SWIFT, сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
Вместо этого обсуждается введение адресных экономических санкций против крупных российских банков.
Как пишет газета, отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и "способствовать в среднесрочной перспективе развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать".
- 12 января демократы в Сенате США представили проект закона о санкциях в отношении высокопоставленных российских официальных лиц, включая президента Владимира Путина, а также против ключевых банковских структур России на случай, если Москва начнёт военные действия против Украины.
- Западные СМИ сообщают о готовящемся вторжении с осени 2021 года. Российские власти отрицают возможность вторжения и заявляют, что перемещение военных внутри страны – это "суверенное право" России. Сообщения о вторжении Москва называет "безосновательным нагнетанием напряженности".
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
ЕСПЧ закрыл дело об убийстве Натальи Эстемировой
Европейский суд по правам человека отказался передавать дело об убийстве правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой на дополнительное рассмотрение в Большую палату. Это значит, что вынесенное ранее постановление, в котором не удалось установить причастность властей России к убийству Эстемировой, утверждено окончательно.
Отправить дело на дополнительное рассмотрение просила сестра Натальи Эстемировой Светлана, сообщает "Новая газета".
31 августа 2021 года ЕСПЧ вынес решение по делу об убийстве Эстемировой. Он признал, что российские власти нарушили статью о праве на жизнь Европейской конвенции, а также не провели эффективного расследования. Вместе с тем, суд счел недоказанной причастность к этому преступлению властей Чечни. ЕСПЧ обязал Россию выплатить сестре убитой 20 тысяч евро.
- Наталья Эстемирова была сотрудницей грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал" (в РФ организация внесена в список иноагентов). В июле 2009 года Эстемирова была похищена у своего дома в Грозном, позже её тело со следами пулевых ранений нашли в Ингушетии.
- Следствие в России назвало убийцей Эстемировой участника незаконного вооруженного формирования Алхазура Башаева, который также был вскоре убит.
- Правозащитники утверждают, что адекватного расследования не было проведено.
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии превысило миллион
Число выявленных за время пандемии случаев коронавируса в Грузии превысило миллион.
Как сообщается на правительственном сайте stopcov.ge, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 006 864, выздоровели – 934 667, скончались – 14 512.
За минувшие сутки в Грузии выявили 7521 новый случай коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что на пике волны распространения омикрон-штамма суточный прирост случаев коронавируса в Грузии может приблизиться к 60 тысячам, из которых около 20-30% случаев будут подтверждаться лабораторно.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С тех пор в стране прошло несколько волн распространения заболевания.
Грузия обновила рекорд по числу новых заражений коронавирусом
За сутки в Грузии выявили 7521 новый случай коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Ранее рекорд по приросту случаев коронавируса был установлен 18 августа прошлого года – 6208.
Накануне провели 56 367 тестов: PCR-тестов – 17 475, экспресс–тестов на антиген – 38 892. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 13,34%, за последние 14 дней составляет 10%, за неделю – 10.26%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 512. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 31 пациент.
Выздоровели еще 3160 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 006 864, выздоровевших – 934 667.
В настоящее время в Грузии 57 659 активных случаев инфицирования, 4465 пациентов лечатся в клиниках, 1015 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 9290 человек, всего использовано вакцин – 2 622 459.
Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что на пике волны распространения омикрон-штамма суточный прирост случаев коронавируса в Грузии может приблизиться к 60 тысячам, из которых около 20-30% случаев будут подтверждаться лабораторно.
Коронавирус в Абхазии: 145 новых случаев инфицирования, 3 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 555 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 145 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 82 пациента. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 61 пациента – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались три женщины 68, 75 и 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 7 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 25, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39 885 человек. Зарегистрировано 575 летальных случаев. Выздоровели 33 784 человека.
Кандидат в президенты Франции Земмур оштрафован на 10 тысяч евро
Крайне правый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур оштрафован на 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти, пишет газета Le Monde.
В сентябре 2020 года в эфире телеканала СNews Земмур назвал детей мигрантов, приехавших без сопровождения, «ворами», «убийцами» и «насильниками», добавив, что их нужно высылать из страны. Прокуратура посчитала, что подобные высказывания нарушают допустимые рамки свободы выражения мнений.
Земмур во время оглашения приговора в суде не присутствовал. Комментируя решения в социальных сетях, он написал, что необходимо покончить с системой, которая давит на свободу слова и демократические дебаты.
«Эта система производит преступные убеждения промышленным способом. Необходимо срочно изгнать идеологию из судов», – заявил Земмур. Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.
- 63-летний Эрик Земмур – французский журналист и публицист –дважды судим за разжигание ненависти.
- Согласно опросам общественного мнения, которые проводились в течение нескольких недель прошлого года, Земмур мог занять второе место на президентских выборах во Франции, которые состоятся в апреле 2022 года, уступив нынешнему президенту Эммануэлю Макрону. Однако с тех пор его поддержка ослабла.
Глава МИД Грузии встретился с генеральным секретарем НАТО
«Это была очень плодотворная встреча с генеральным секретарем НАТО, и все мои ожидания еще раз подтвердились на этой встрече», - заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, оценивая сегодняшнюю встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
«Генеральный секретарь четко зафиксировал позицию в связи с тем, что пересмотра решений НАТО не будет, что главным приоритетом и красными линиями являются суверенитет и территориальная целостность Грузии и наша евроатлантическая интеграция», - заявил Давид Залкалиани.
По его словам, НАТО готово к продолжению диалога с Российской Федерацией и существуют направления, по которым можно говорить, однако, по словам министра, компромисса по четко определенным красным линиям не будет, передает Общественный вещатель Грузии.
Как отметил министр иностранных дел, повестка дня Грузии в направлении интеграции в НАТО сохранится.
«Мы будем делать все в тесной координации с партнерами по НАТО для того, чтобы этот процесс не пострадал, чтобы любые запланированные нами мероприятия проводились своевременно и были наполнены соответствующим содержанием, это позволит нам достичь значительных ощутимых результатов, чтобы представить их на саммите в Мадриде», - заявил Залкалиани.
Европейский союз призвал Россию «немедленно» освободить Навального
В годовщину ареста Алексея Навального Евросоюз опубликовал обращение к российским властям от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозефа Борреля с призывом «немедленно и безоговорочно» освободить оппозиционера, а также находящуюся под арестом бывшую главу уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву.
«Европейский союз открыто называет судебное преследование и приговор Навальному политически мотивированными», – говорится в обращении. Кроме того, ЕС снова призвал провести расследование отравления оппозиционера боевым отравляющим веществом «Новичок».
В понедельник также стало известно, что до конца января в российский суд поступит новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, которое включает в себя обвинения в финансовом мошенничестве и оскорблении судьи Веры Акимовой. По совокупности обвинений Навальному грозит до 15 лет лишения свободы.
Ровно год назад, 17 января, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы «Новичок». С того дня он лишен свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.
За год нахождения Навального в колонии российские власти фактически полностью уничтожили политические структуры, связанные с оппозиционером. Штабы политика и организованный им Фонд борьбы с коррупцией были признаны «экстремистскими организациями» и запрещены в России, десятки их членов либо находятся под арестом, либо были вынуждены покинуть Россию, среди них – бывший глава федерального штаба Навального Леонид Волков, директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь. Против самого Навального было возбуждено еще несколько уголовных дел.
США, Великобритания и страны ЕС в ответ на преследование лидера российской оппозиции грозили России серьезными санкциями, но в итоге ограничились лишь санкциями против нескольких физических лиц и организаций, которые, по мнению Запада, участвовали в попытке отравления Навального.
По итогам совместного расследования изданий The Insider, Bellingcat (включены в реестр СМИ-«иноагентов»), CNN и Der Spiegel были опубликованы имена и звания сотрудников ФСБ, подозреваемых в причастности к покушению на Навального. Сам оппозиционер выложил свою беседу с Константином Кудрявцевым – предполагаемым сотрудником российской спецслужбы, который мог участвовать в его отравлении. Кудрявцев рассказал множество деталей покушения. Он в том числе пояснил, что яд был нанесен на нижнее белье оппозиционера в гостинице города Томска, где останавливался Навальный, а уничтожить следы отравления ФСБ помогали сотрудники транспортной полиции.
Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент Владимир Путин. В Кремле эти обвинения отвергают.
Правительство Грузии потратит десятки миллионов на оплату электричества населению
Государство будет финансировать повышенный тариф на электроэнергию в течение всего года, для чего из бюджета будет выделено несколько десятков миллионов лари. Об этом заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.
Государство и впредь будет оплачивать разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и существующим до этого тарифом для граждан со статусом социально незащищенного лица, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает агентство «Новости-Грузия». Льготы будут действовать примерно для 1 миллиона граждан Грузии.
«Новый проект отличается от других тем, что финансирование увеличенного тарифа будет происходить в течение всего года. Что касается конкретных цифр, то они будут разными по месяцам, поскольку социально незащищенных в базе данных бывает больше или меньше в определенный период», - пояснил Нармания.
По его словам, всего в базе данных зарегистрировано более 310 тысяч таких абонентов, и это более миллиона граждан. Согласование проекта и соответствующих технических деталей с компаниями будет осуществляться Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.
«Согласно нашему решению, абоненты, которым субсидируется указанное повышение тарифа, вместе с квитанцией получат информацию о том, что 3,5 тетри от их тарифа финансируются государством», - отметил Нармания.
- Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года. Тариф для населения за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии. Субсидирование разницы между новым и старым тарифами произойдет в том случае, если расходы абонента не превысят 200 кВт/час в месяц.
- Власти запустили программу субсидирования почти два года назад, когда началась пандемия коронавируса. Прошлой зимой государство полностью оплачивало коммунальные услуги тем гражданам, которые за месяц расходовали не более 200 кВт/час. Кроме того, государство покрывало разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и действующим до этого.
Гарибашвили объявил конкурс на должности глав ведомств, созданных на базе Службы госинспектора
Распоряжением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили объявлен конкурс на должности начальника Специальной следственной службы и начальника Службы защиты персональных данных - двух ведомств, создаваемых на базе упраздненной по инициативе «Грузинской мечты» Службы государственного инспектора.
Согласно распространенной информации, кандидаты будут отобраны созданными Гарибашвили конкурсными комиссиями.
- Согласно изменениям, функции упраздненного ведомства будут переданы двум новым структурам – Специальной службе расследований и Службе защиты персональных данных. Оппозиция уверена: правительство таким образом хочет уничтожить независимый государственный институт. С критикой законопроекта выступили и западные партнеры Грузии, пишет SOVA.
- Реформа была проведена в кратчайшие сроки – буквально за несколько дней. При этом не была поставлена в известность даже сама государственный инспектор Лонда Толорая. Она узнала о намерении властей ликвидировать службу из СМИ. Обсуждение в парламентских комитетах шло в ускоренном порядке. Также спешно закон был принят в трех чтениях на пленарных заседаниях.
Террорист Брейвик предстанет перед судом с просьбой о досрочном освобождении
Норвежский массовый убийца Андерс Брейвик во вторник предстанет перед судом после 10 лет за решеткой, утверждая, что он больше не представляет опасности для общества, и пытаясь добиться досрочного освобождения из своего 21-летнего заключения. Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет агентство АР.
Слушание будет продолжаться три дня, но приговор будет оглашен только через несколько недель.
В 2011 году Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой у кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего уехал на остров Утойя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.
Брейвик отбывает максимальный срок в Норвегии - 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он вправе потребовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.
Ультраправый террорист не обнаруживал угрызений совести с тех пор, как совершил преступление, и семьи жертв и пострадавших опасаются, что он будет публично отстаивать свои крайние взгляды во время слушаний.
По словам экспертов, слушания вряд ли обеспечат Брейвику досрочное освобождение.
Во время судебного процесса в 2012 году Брейвик ежедневно входил в зал суда, салютуя сжатым кулаком, и заявлял родителям жертв, что хотел бы убить больше людей.
Он пытался создать фашистскую партию в тюрьме и связывался по почте с правыми экстремистами в Европе и США. Сотрудники тюрьмы конфисковали многие из этих писем, опасаясь, что Брейвик вдохновит других на совершение насильственных нападений.
В 2016 году он подал в суд на правительство, заявив, что его изоляция от других заключенных, частые обыски с раздеванием и тот факт, что на начальном этапе заключения на него часто надевали наручники, нарушали его права человека. Брейвик выиграл дело, но в 2017 году решение было отменено высшими судами.
Глава МИД ФРГ: возможная эскалация со стороны России отразится на «СП-2»
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посещает Киев. После переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он заявила, что за возможное широкомасштабное вторжение в Украину Россия заплатит "высокую цену". В частности, пострадают её экономические, стратегические и политические интересы.
Бербок заявила, что дипломатические переговоры являются единственным путём снижения напряжённости в российско-украинских отношениях. Она также поддержала территориальную целостность Украины. При этом она отметила, что позиция правительства ФРГ относительно поставок Киеву оружия остаётся неизменной - Германия не намерена его поставлять.
Говоря о газопроводе "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию, министр отметила, что сейчас его сертификация приостановлена, поскольку газопровод не соответствует европейскому праву. Она - в отличие от ряда германских политиков, называющих газопровод сугубо коммерческим проектом - заявила, что проект имеет и геостратегическую сторону, и пообещала, что в случае эскалации агрессии России против Укрианы Германия и её партнёры примут "адекватные меры". Прямо о возможности отказа от проекта она не упомянула.
Бербок представляет в коалиционном правительстве партию "Зелёных", выступавшую против сооружения газопровода. Официальная позиция германского правительства заключается в том, что оно будет руководствоваться решением регулятора, принимающего решение о сертификации газопровода.
В Германии в последнее время идёт общественная дискуссия об отношениях с Россией. 73 эксперта в области безопасности и международных отношений в открытом письме правительству и Бундестагу призвали их пересмотреть и ужесточить политику Берлина по отношению к Москве.
Из Киева глава МИД Германии отправится в Москву - это будет её первый визит в Россию после вступления в должность в минувшем декабре. Бербок посещает Украину и Россию на фоне сообщений о концентрации российских военных у украинских границ и роста напряжённости в связи с российскими требованиями "гарантий безопасности".
На карантин закрылись отдельные классы и группы цхинвальских школ и детсадов
В Цхинвали отдельные классы в школах и группы в детских садах закрыли сегодня на карантин. Причина – выявленные случаи заболевания коронавирусом, сообщили агентству «Рес» в Министерстве образования и науки самопровозглашенной республики Южная Осети.
«С сегодняшнего дня приостанавливают работу несколько классов в Кадетской школе, Лицее искусств, столичном общеобразовательном учреждении №2, гимназии «Альбион». Закрываются временно также две группы в цхинвальских детских садах №20 и 11», – сказали в ведомстве.
По информации министерства, ранее на карантин ушли один класс в цхинвальской школе №6 и средняя группа в детском саду №18.
Отметим, что в Южной Осетии от коронавируса привились лишь 1700 жителей, с начала января – 92 человека.
В Кутаиси на британского туриста напали из-за пирсинга
В Грузии полиция возбудила уголовное дело по статье «насилие» по факту нападения на туриста из Великобритании.
Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД, инцидент произошел в Кутаиси несколько дней назад. Виновника пока не нашли, но ему грозит от года до трех лет тюрьмы, пишет агентство «Новости-Грузия».
По данным местных СМИ, конфликт между 27-летним туристом из Великобритании и местным жителем произошел в кафе. Причиной стал пирсинг на лице туриста – серьга на губе.
Вышедшего из кафе иностранца поджидали на улице, где произошла драка. В СМИ о случившемся сообщил сам потерпевший. Об инциденте он рассказал и в одной из Facebook-групп.
Британец сообщил, что 13 января находился в баре в Кутаиси вместе со своей девушкой. В это время один из посетителей сделал агрессивный комментарий по поводу его пирсинга. После того, как они вышли из бара в районе Белого моста, он встретил его там и избил.
В полицию пострадавший обратился на следующий день. По его словам, драка должна быть видна на уличных камерах наблюдения. В полиции его заверили, что помогут и предупредили, что понадобится провести опознание.
«Я приехал из Англии в аэропорт Кутаиси. Мы с моей девушкой пошли в бар, там была хорошая музыка, мы говорили с разными людьми, в основном на английском, хотя я немного знаю и грузинский, и говорил также на грузинском. Был хороший вечер, мы развлекались, танцевали, хотя выпили немного, только по одному пиву. У меня небольшой пирсинг на губе и один мужчина сделал агрессивный комментарий по этому поводу. Он был очень пьяный и проявлял агрессию ко всем, поэтому я его сторонился.
После того, как вечер подошел к концу и бар закрылся, мы с девушкой вышли, перешли через Белый мост и внезапно появился этот мужчина. Я почти не вижу ночью из-за заболевания, у меня пигментный ретинит, в Великобритании я зарегистрирован как слабовидящий. Так что сначала я не понял, кто это. Но он явно поджидал меня, с ним был еще один человек. Он схватил меня за плечо, я попытался увернуться. После этого он стал меня бить, я упал. Я не понимал, что происходит. Друг пытался его остановить. Моя девушка кричала, чтобы я убегал, просила этого человека остановиться на английском и на грузинском. Я вырвался и убежал. Он попытался задержать мою девушку и я вернулся. Я очень нервничал, чтобы он ничего с ней не сделал. При этом я ничего не видел и кричал, чтобы она убежала. Этот мужчина снова приблизился ко мне и сильно ударил в голову и в лицо. Во время этого я потерял очки и зонт. Потом моя девушка остановила его, а я побежал звать на помощь. Из-за стресса я забыл номер грузинской полиции и звонил в британскую», – рассказал он.
По словам британца, он останавливал проезжающие мимо машины, однако первое же такси, в котором были и пассажиры, отказалось его забрать или вызвать «скорую помощь».
«Потом я остановил одну машину, я пытался себя контролировать, чтобы не испугать и этого человека. Это был водитель компании по доставке «Глово», я ему все объяснил, и он мне помог. Сначала отвез заказ, а потом отвез нас в нашу гостиницу. Мы заплатили этому человеку и поблагодарили его. Мы закрыли двери, были очень напуганы, плакали. Меня беспокоила боль. У меня разбита губа, есть повреждения на голове, из уха шла кровь, болит челюсть, хотя серьезных повреждений нет», – отметил британец.
Грузинские правозащитные НПО и туристические агентства уже заявили, что подобные инциденты могут негативно сказаться на развитии туризма в городе и регионе в целом.
Авиакомпания Georgian Airways продается за 150 млн долларов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways продается за 150 миллионов долларов. Информация размещена на сайте объединения Georgian Business Brokerage, основатель которого – экс-гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
В интервью изданию BM.ge Бокерия подтвердил, что работает над привлечением в авиакомпанию международного инвестора. При этом он считает, что 30 или 50 процентов авиакомпании должно приобрести правительство Грузии.
СОВА напоминает, что ранее Georgian Airways начала процедуру реабилитации/банкротства. Соответствующее постановление Тбилисский городской суд вынес 29 декабря, обязав перевозчика разработать план реабилитации. Авиакомпания задолжала порядка 176 миллионов лари (56,8 млн долларов по действующему курсу) более 16 тысячам пассажиров и более 70 компаниям.
Согласно решению суда, опубликованному на странице публичного реестра, финансовый кризис в авиакомпании был вызван коронавирусом и закрытием границ, в результате чего компания оказалась неспособна покрыть свои обязательства.
- Авиакомпания Airzena была создана в сентябре 1993 года, в 1999 году став национальным перевозчиком Грузии. В августе 2004 года Airzena была переименована в Georgian Airways.
- На сегодняшний день Georgian Airways является полностью частной компанией. Её авиационный флот состоит из среднемагистральных самолётов BOEING 737, Embraer и CRJ.
Грузия меняет правила изоляции и карантина. Подробности
На фоне распространения омикрон-штамма коронавируса в Грузии с 17 января меняются правила изоляции и карантина. Об этом пишет портал JAM news.
Для инфицированных:
- Если заболевание проходит бессимптомно или в легкой форме, период изоляции составит восемь дней. Рекомендуется постоянно носить маску в течение пяти дней после выхода из изоляции.
- Если заболевание протекает тяжело, то больной должен оставаться в изоляции не менее 10 дней. Изоляция может быть продлена, если не наблюдается значительного улучшения состояния здоровья и/или у пациента сохраняется лихорадка в течение последних 24 часов.
- В этом случае также рекомендуется постоянно носить маску в течение пяти дней после окончания изоляции с соблюдением всех правил.
Для лиц, контактировавших с инфицированными:
- Карантин вообще не требуется, если лицо, контактировавшее с инфицированным, привито двумя дозами и с момента второй дозы прошло 14 дней, но не более 90 дней.
- Также карантин не требуется получившим третью, бустерную дозу вакцины.
- Лица, перенесшие ковид, в течение 60 дней после подтверждения вируса освобождаются от карантина.
- Все вышеперечисленные обязаны носить маску непрерывно в течение 10 дней после контакта с инфицированным, соблюдая все регуляции.
- Что касается непривитых, то для них сохраняется карантин длительностью восемь дней после контакта. Затем еще четыре дня им необходимо постоянно носить маску.
Штамм «омикрон» постепенно становится доминирующим в Грузии, и темпы заражения им катастрофически возрастают. Новый штамм, который был обнаружен в Южной Африке в середине ноября 2021 года, 20 декабря уже был зафиксирован в Грузии. Этот штамм распространяется быстрее, однако, по предварительным данным, имеет относительно легкие симптомы.
В Казахстане несколько родственников Назарбаева лишились должностей
Сразу несколько родственников бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в последние дни – на фоне чрезвычайного положения, введённого после массовых протестов и беспорядков с человеческими жертвами, – лишились высоких должностей.
В понедельник зять Назарбаева Тимур Кулибаев, которого называют одним из богатейших людей Казахстана, объявил, что покидает пост главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
Кулибаев женат на средней дочери Нурсултана Назарбаева Динаре. Он пока остаётся главой национального Олимпийского комитета Казахстана.
На прошлой неделе постов в крупных нефтегазовых компаниях лишились два других зятя Назарбаева. Муж его младшей дочери Алии Димаш Досанов ушел с должности гендиректора "КазТрансОйл". Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери Назарбаева Дариги, ушёл с поста председателя правления QazaqGaz.
Племянник Назарбаева Самат Абиш в понедельник указом президента Касым-Жомарта Токаева был освобождён от должности первого заместителя главы Комитета национальной безопасности Казахстана. Бывший глава этого комитета, считавшийся приближённым Назарбаева Карим Масимов, арестован по подозрению в госизмене.
Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет (считая советские времена), в 2019 году ушёл с поста президента, однако сохранил за собой пост главы Совета безопасности, а его родственники и приближённые продолжали занимать важные посты. В разгар протестов, 5 января, Токаев объявил, что лично возглавил Совет безопасности. Лишь спустя несколько дней пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот уступил пост добровольно. Сам Назарбаев не появлялся на публике с декабря прошлого года, он никак не комментировал протесты, беспорядки, гибель людей, ввод и вывод в Казахстан войск ОДКБ, отстранение близких ему людей от должностей. Единственным доказательством того, что он жив и дееспособен, остаются слова его пресс-секретаря, а также сообщение пресс-службы Александра Лукашенко, который якобы говорил с Назарбаевым по телефону.
Лукашенко объявил о совместных с Россией учениях у границ с Украиной
В феврале у западных и южных границ Беларуси - то есть у границ с Польшей и Украиной - пройдут оперативные совместные учения вооружённых сил России и Беларуси. Об этом объявил в понедельник Александр Лукашенко. Он также заявил, что Украина наращивает силы у белорусской границы.
Проведение учений было одобрено Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным ещё в декабре. В понедельник был одобрен их оперативный замысел. По словам Лукашенко, которые приводит агентство БелТА, учения должны быть "солидными", а их целью должна стать "отработка определённого замысла", как он выразился, в противостоянии с силами Запада ("Прибалтика и Польша") и "юга" (Украина).
Точная дата начала учений ещё не определена. О них объявлено на фоне наращивания российской вооружённой группировки у границ с Украиной, из-за которого звучат опасения масштабного российского вторжения в эту страну. "Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", -сказал Лукашенко.
Учения будут называться "Союзная решимость-2022".
По данным разведок западных стран, у границ с Украиной сосредоточено около 100 тысяч российских военных. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков концентрацию войск не отрицает, но заявляет, что речь не идёт о подготовке к вторжению.
Ряд СМИ публиковали рассуждения экспертов о том, как могло бы выглядеть возможное вторжение в Украину, в том числе анализировалась и возможность удара с территории Беларуси. В конце прошлого года Украина усилила охрану своей границы с Беларусью - на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
Советник Байдена: США объявят о новых дипломатических шагах
В начале предстоящей недели Соединённые Штаты расскажут о своих следующих дипломатических шагах, связанных с обсуждением российских угроз Украине и так называемых гарантий безопасности, которых требует Россия. Об этом заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В интервью телеканалу CBS он подчеркнул, что США ведут обсуждения с "союзниками и партнёрами", включая Украину, и предстоящие шаги будут скоординированными.
После переговоров между представителями США и России в Женеве и заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе на прошедшей неделе российские представители заявили, что ожидают от стран Запада письменного ответа на свои выдвинутые в декабре требования. В их число входит отказ от принятия новых стран в НАТО, отказ от военного сотрудничества с Украиной, вывод войск НАТО из стран, вступивших в союз после 1997 года, и так далее. Хотя большая часть этих требований была отвергнута в ходе переговоров, Россия настаивает на письменном ответе. Салливан не сказал, будет ли дан такой ответ, и не пояснил, какими будут следующие шаги.
По словам советника президента, Вашингтон готов как продолжать переговоры с Россией, так и "решительно ответить" в случае, если Россия предпримет агрессивные действия против Украины. На Западе опасаются широкомасштабного вторжения России в эту страну, у границ которой сосредоточено большое количество российских военных.
Факт этого сосредоточения не стал отрицать в интервью CNN и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил при этом, что Россия не готовит военный конфликт, и обвинил в эскалации напряжённости страны НАТО. На прошедшей неделе российские представители заявляли, что Москва даст "военный" или "военно-технический" ответ в том случае, если её требования будут отвергнуты. США и их союзники заявляли, что в случае вторжения в Украину подвергнут Россию беспрецедентным (во всяком случае в истории американо-российских отношений) экономическим санкциям.
Президент России Владимир Путин пока не высказывался о ходе переговоров.
В Грузии туриста заставили заплатить $310 за пиво. Сотрудник бара задержан
Полиция задержала сотрудника одного из баров в Тбилиси, принудившего туриста из Германии заплатить за пиво около 310 долларов.
По данным МВД Грузии, задержан 41-летний сотрудник заведения по обвинению в «принуждении — незаконном ограничении свободы действий человека». Бар опечатан.
Задержанному, в случае признания его виновным, грозят исправительные работы или тюремное заключение сроком до одного года, пишет агентство «Новости-Грузия».
Оперативно-розыскные мероприятия провели совместно сотрудники прокуратуры Тбилиси и главного управления полиции Старого Тбилиси.
По данным следствия, 14 января 2022 года сотрудник одного из клубов в центральном районе Тбилиси заставил посетителя этого клуба, 27-летнего немецкого туриста, заплатить за пиво гораздо большую сумму, чем его реальная стоимость.
По данным СМИ, иностранца заставили заплатить 950 лари (около 310 долларов) за бокал пива. Сам немец рассказал, что рядом с ним у бара села женщина, которая заказала шампанское. Когда мужчина допил свое пиво и собирался уходить, его остановил сотрудник заведения, который предъявил счет на 950 лари. В чеке было указано шампанское. Иностранец оплачивать его отказался, отметив, что уже заплатил 12 лари (около 4 долларов) за свое пиво.
«Он завел меня в комнату и сказал, что я должен заплатить. Я объяснил, что в кармане у меня нет больше 50 лари. После этого он толкнул меня и начал кричать, держа при этом в руке терминал. Он сказал мне достать бумажник, забрал мою банковскую карту, снял 950 лари, а также отобрал 50 лари, которые были у меня в кармане», – рассказал турист журналистам.
Живущий в Великобритании бывший агент ФСБ сообщил о получении угроз
Живущий в Великобритании бывший агент ФСБ Борис Карпичков сообщил о получении угроз. По его словам, он стал получать их после того, как британские власти сообщили о его месте жительства Латвии в 2019 году. Рига добивалась его экстрадиции, там ему предъявлены несколько обвинений по уголовным статьям.
По утверждению 62-летнего Карпичкова, последнее письмо с угрозами он получил 2 января. В тексте было сказано: "предателям вроде тебя нет места на Земле. Смерть уже в пути. Ты уже почти мёртв", — цитирует таблоид The Daily Mirror. В предыдущем сообщении отправителем был указан оперативный псевдоним бывшего агента в российской разведке. Обратным адресом было названо местное кладбище.
Карпичков — бывший офицер КГБ Латвийской ССР. После развала союза он работал в коммерческих структурах и был арестован по подозрению в мошенничестве, затем ему были предъявлены обвинения в незаконном прослушивании.
Он рассказал латвийским спецслужбам, что был завербован ФСБ, согласился сотрудничать с контрразведкой и сбежал в Россию из-под домашнего ареста. Оттуда он вскоре уехал в Великобританию, которая отказывается выдавать его латвийским властям.
Карпичков заявлял, что пережил покушение, а в 2018 году рассказал, что его предупредили, что он находится в списке на ликвидацию российскими спецслужбами вместе с Сергеем Скрипалём. В том же году Латвия выдала европейский ордер на его арест.
Суд в Лондоне экстрадировать его отказался. На слушаниях было заявлено, что Латвия добиваясь его экстрадиции может действовать в интересах Москвы, — рассказывает The Daily Mirror. Судья посчитала, что жизни Карпичкова в Риге угрожает опасность.
В Грузии от коронавируса скончались еще 32 пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 32 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 481.
За сутки в стране выявили 3656 новых случаев коронавируса. При этом в воскресенье провели лишь 29 711 тестов – вдвое меньше, чем в рабочие дни.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 12,31%, за последние 14 дней составляет 9,64%, за неделю – 9,69%.
Ранее, в течение недели в стране ежедневно выявляли более 5 тысяч случаев заражения.
- 11 января – 5486 случаев
- 12 января – 5596 случаев
- 13 января – 5326 случаев
- 14 января – 5567 случаев
- 15 января – 5381 случай
- 16 января – 5504 случая
- 17 января – 3656 случаев
Выздоровели еще 3066 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 999 343, выздоровевших – 931 507.
В настоящее время в Грузии 53 329 активных случаев инфицирования, 4500 пациентов лечатся в клиниках, 1001 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2290 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 612 313.
- К февралю в Грузии количество заражений за сутки может возрасти до 60 тысяч. Такой прогноз делают в Национальном центре по контролю заболеваний. Правда, отмечают, что в официальную статистику могут попасть лишь 20%-30% из них.
Премьер Грузии отчитался о рекордном экспорте вина
Из Грузии в 62 страны мира в 2021 году было экспортировано 107 млн бутылок вина. О рекордном показателе на заседании правительства отчитался премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По его словам, по сравнению с 2012 годом рост экспорта составил 360%. Доходы от экспорта вина, по его словам, в 2012 году составляли 71 млн долларов, а в 2021-м достигли 250 млн долларов.
По информации главы Кабмина, в 2021 году Грузия экспортировала 42 млн бутылок бренди – рост по сравнению с 2020 годом составил 30%, по сравнению с 2012-м – 550%. Доходы от экспорта бренди составили 78 млн долларов (в 2012-м – 20 млн долларов).
В целом в 2021 году экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил почти 400 млн долларов, что превышает показатель 2020 года на 18%, а 2012 года (163 млн долларов) – на 142%.
Гарибашвили не указал страны, в которые было экспортировано больше всего грузинской продукции. Ранее в Национальном агентстве вина опубликовали данные, согласно которым в январе-ноябре прошлого года около 58% экспорта грузинского вина приходилось на Россию.
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