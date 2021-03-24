Цхинвали: Гаагский суд «устанавливает неофициальные контакты с жителями Южной Осетии»

В самопровозглашенной республике Южная Осетия критикуют Международный уголовный суд (МУС) – за «однобокие и тенденциозные методы работы». В заявлении общественных организаций «Адæмы Ныфс» и «Единая Алания» говорится, что суд пытается осуществить «неофициальный сбор тенденциозной информации о трагических событиях августа 2008 года».

«Следователи суда устанавливают неофициальные контакты с жителями Южной Осетии, открывают в Грузии «Фонд пострадавших МУС», предусматривающий реализацию программы помощи жертвам «войны августа 2008 г.» на общую сумму в размере 600 тысяч евро, пытаются собрать и задокументировать сведения о противоправных действиях граждан Южной Осетии и российских миротворцев, предлагают гражданам РЮО под видом «компенсаций» за предоставление интересующей Международным уголовным судом (МУС) информации денежные выплаты. При этом сведения о реальных военных преступлениях грузинской стороны следователей не интересует. Также следователи Международного уголовного суда (МУС) проявляют интерес к югоосетинским документам закрытого характера, что можно трактовать как попытку шпионажа», – говорится в заявлении.

Общественники указывают и на избрание представителя Грузии Гочи Лорткипанидзе судьей Международного уголовного суда. «Как он и люди, его избравшие, смогут быть объективными в рассмотрении конфликта, касающегося Грузии?», – сказано в заявлении.

В Цхинвали также говорят, что международный суд, вороша события 2008 года, «фактически подогревает затухший конфликт в регионе».

Отметим, что фонд доверия пострадавших Международного уголовного суда (МУС) в Гааге заявил 1 декабря 2020 года, что принято решение о реализации Программы помощи жертвам российско-грузинской войны 2008 года.