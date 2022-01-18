Азербайджан запускает регулярные автобусные рейсы в Карабах

С 24 января будут запущены регулярные междугородние автобусные рейсы по направлениям Баку–Шуша, Баку–Агдам, Ахмедбейли–Шуша, Международный аэропорт Физули–Шуша, Барда–Агдам. Как сообщает агентство Trend, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов.

Он добавил, что на первом этапе Карабах смогут посетить только граждане Азербайджана.

«В будущем будут рассмотрены вопросы по допуску иностранных граждан на освобожденные территории. Что касается наших граждан, то приоритет будет отдаваться участникам первой и второй Карабахских войн, членам их семей, а также членам семей шехидов, гражданам старше 60 лет», – сказал Хумматов.

Заместитель начальника Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана Эльданиз Мамедов пояснил, что поездки по всем направлениям будут осуществляться на один день.

«В Агдаме в настоящее время отсутствует инфраструктура для проживания граждан. В Шуше такая инфраструктура в какой-то степени есть, но данный маршрут проживания не предусматривает. Поездки по всем направлениям будут осуществляться на один день, в тот же день граждане вернутся обратно. Возможность проживания, конечно, будет рассмотрена, но не на первом этапе», – сказал Мамедов.

Он добавил, что автобусы будут двигаться в сопровождении полиции на протяжении всего маршрута. Также в каждом маршрутном автобусе будет находиться сотрудник полиции.

Продажа билетов будет осуществляться онлайн на сайте yolumuzqarabaga.az. В целях обеспечения безопасности пассажиры будут застрахованы, за движением автобусов будет следить GPS-система.

Безопасность по маршрутам движения автобусов будет обеспечивать Агентство Азербайджана по разминированию.