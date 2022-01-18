Беженцы из «Картли»: жизнь не в санатории

Правозащитные НПО критикуют грузинские власти за халатную политику по отношению к беженцам, компактно проживающим в аварийном здании бывшего санатория «Картли» в Тбилиси. 16 января в знак протеста один из жильцов покончил жизнь самоубийством, после чего правительство пообещало в течение года предоставить жилплощадь примерно 140 семьям. Но беженцы, почти 30 лет ждавшие жилья, обещаниям властей не верят.

52-летнего Зураба Чичошвили, который 16 января выпал с девятого этажа здания бывшего санатория «Картли», похоронят в четверг. Вопреки ожиданиям его близких и соседей, там и сегодня представители власти не появились.

Накануне министр по вопросам труда, здравоохранения и расселения беженцев Зураб Азарашвили назвал произошедшее несчастным случаем, посоветовал критикам дождаться окончания расследования и не связывать этот факт с проблемами беженцев, проживающих в здании бывшего санатория.

Этот корпус амортизированным и непригодным для проживания госкомиссия сочла еще в 2015 году. Ветхие стены, постоянно увеличивающиеся трещины в стенах и потолках, проваливающиеся полы практически сделали адом жизнь более 140 семей.

За это время акции протеста, которые периодически устраивали беженцы с требованием предоставить им достойное жилье, не приносят результата. Власти предлагают самим жильцам найти жилплощадь стоимостью 550 долларов США за квадратный метр или же съемную квартиру ценою 300 лари в месяц, но по таким ценам в Тбилиси жилплощадь не найти. К тому же у беженцев нет уверенности, что в случае аренды власти до конца сдержат слово.

С надеждой услышать что-то более приемлемое пришли сегодня в здание абхазского правительства в изгнании двое беженцев, представителей корпуса «Картли». Но ничего путного приглашенные не услышали и там.

«Все то же самое», – сказал после встречи Нугзар Саутаев и продолжил:

«Мы сыты по горло этими обещаниями. Многие чиновники нам говорили, что предоставят нам квартиры, переведут нас отсюда. Но ничего такого не произошло. Пока мы не увидим конкретные шаги, мы не остановимся. И даже если в течение года для нас построят дома, у нас нет гарантий, что это здание не разрушится раньше, сегодня или завтра, и мы все здесь не погибнем».

На этой же встрече стало известно, что расходы на похороны беженца Чичошвили власти возьмут на себя.

Такая манера разговора властей с беженцами вызывает возмущение оппонентов. Накануне Народный защитник Нино Ломджария предложила властям свою посредническую роль, а оппозиционные депутаты призвали создать в парламенте специальную комиссию для установления факта халатности со стороны чиновников. Главным адресатом был глава парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе. Он обвинил критиков в политической меркантильности.

«Зачем этому вопросу посредничество и осложнение процесса? Дай бог, чтобы мне все это показалось, но многие стараются бессовестно использовать эту ситуацию. Главное, мы должны быть ориентированы на результат, не нужно кокетничать перед камерами», – сказал Сарджвеладзе в эфире «Палитраньюс».

Государство проигнорировало свое обязательство по обеспечению безопасности беженцев, и трагедия, случившаяся 16 января, – результат политики бездействия и недоверия, говорится в сегодняшнем совместном заявлении восьми правозащитных НПО. Один из авторов обращения – бывший омбудсмен, глава Института исследования демократии (DRI) Уча Нануашвили. По его словам, за эти годы из более чем 92 тысяч семей беженцев из Абхазии государство обеспечило жилплощадью лишь половину:

«Это результат того, что власть бездействует, и в обществе есть недоверие к ее политике. Требования беженцев законны. Власть обязана обеспечить пострадавших в результате конфликтов граждан, возместить ущерб и создать им безопасные и достойные для жизни условия. К сожалению, спустя почти 30 лет после войны, государство смогло обеспечить жилплощадью только половину беженцев. Таких непригодных для жизни объектов, заселенных беженцами, как санаторий «Картли», насчитывается по всей стране 71. Проживание там опасно для жизни и здоровья людей. Власти не действуют активно. К сожалению, у государства нет правильной политики по отношению к беженцам».

По словам Учи Нануашвили, за все эти годы голос беженцев не был услышан ни властями, ни политическими партиями. А нынешней политикой и заявлениями они еще больше отдаляются от них. Этим и объясняет правозащитник, что до сих пор ни одно должностное лицо не появлялось на территории здания «Картли». Проживающие там беженцы после похорон Зураба Чичошвили собираются возобновить акции протеста с одним требованием – получить достойное и безопасное жилье.