«Выход – создавать политическую систему, которая подходит Абхазии»

Политический кризис в Абхазии продолжается, стороны так и не пришли к компромиссу. «Эхо Кавказа» узнавало, какой выход из сложившейся ситуации видят жители республики.

– Какой выход из политического кризиса в Абхазии вы видите?

Алхас: Выход может быть только один – это путь диалога и взаимных уступок. Только в том случае может быть выход из кризиса. Все мы прекрасно понимаем, что Конституция РА нуждается в изменениях, нужно перераспределение полномочий. Нужно больше полномочий парламенту РА, чтобы он утверждал кабинет министров РА. И чтобы кабинет министров РА был подотчетен парламенту РА. Это новое местное самоуправление также с более широкими полномочиями. Только, думаю, в таком случае мы сможем выйти из затянувшегося кризиса, который длится уже много лет.

– Как вы относитесь к решению представителей оппозиции явиться с повинной в прокуратуру?

Алхас: Их решение правильное, раз они лидеры, раз они организаторы, то, что они взяли на себя ответственность, это абсолютно правильно. Понятно, раз они взяли на себя такую организацию митинга, то они, конечно, должны нести за это ответственность, то, что они, в принципе, и сказали, придя в прокуратуру.

Денис Соломко: Если честно, я не вижу выхода из политического кризиса, потому что, похоже, что борьба идет не за идеи, а за ресурсы. Второе, и одна группа, и вторая группа уже были у власти. Группы местами меняются, а лозунги и действия не меняются. Поэтому единственным выходом, который может быть, – это рождение третий силы, совсем с другой идеологией, с другим мышлением. Но пока таких движений тоже нет, поэтому я не вижу выхода из кризиса.

– Как вы относитесь к решению представителей оппозиции явиться с повинной в прокуратуру?

Денис Соломко: Я думаю, что это элементы политической борьбы. Наверное, есть в этом какой-то смысл. Желание показать, что пытаетесь навести порядки и установить правила сейчас, именно с этих людей. Это, наверное, солидарность со своими соратниками, которых задержали, выбрали меру пресечения.

Алексей: Мне кажется, что нам надо уйти от практики уличных столкновений, протестов, нанесения ущерба объектам государственных структур, все разногласия надо решать в кабинетах. Мы все понимаем, что подобные действия наносят ущерб в первую очередь нашему имиджу. Я также считаю, что надо предоставить разным политическим силам больше возможности выступать на нашем радио, государственной телерадиокомпании. Также хотелось бы высказать небольшое пожелание: когда некоторые политические силы приходят к власти, они порой забывают о своих предвыборных обещаниях. Также хотелось бы, чтобы они больше реализовывали ранее задуманное.

Дима Басария: Выход – создавать идеологию, политическую систему, которая подходит Абхазии, то есть основанная на традиционных ценностях. Надо вывести из тени клановость и кумовство. Сделать так, чтобы представитель от каждого клана был в парламенте РА, а не кто-то, кого выбрали из народа, который в итоге все равно от клана.

– Как вы относитесь к решению представителей оппозиции явиться с повинной в прокуратуру в связи с митингом, который состоялся 21 декабря 2021 года?

Дима Басария: Со стороны выглядит вполне благородно. Положительный политический ход.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия