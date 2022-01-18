Абхазская оппозиция не будет бойкотировать парламентские выборы

В Общественной палате Абхазии проходят встречи в рамках построения диалога между провластными и оппозиционными политиками. Своими впечатлениями от встречи сегодня поделились лидеры провластной «Единой Абхазии» Сергей Шамба и оппозиционного «Форума народного единства» Аслан Барциц.

На встречах представителей оппозиционных и провластных политических партий и общественных движений в Общественной палате журналисты не присутствуют, только после беседы участники выходят на брифинг и делятся впечатлениями. На прошлой неделе пытались найти точки соприкосновения лидеры двух ветеранских организаций – «Аруаа» и «Амцахара». Во время брифинга они ограничились общими фразами о том, что диалог необходим, на вопросы отвечать отказались и никакой конкретикой с обществом не поделились.

Сегодня встречались и говорили лидеры оппозиционной партии «Форум народного единства» Аслан Барциц и проправительственной партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. У журналистов была возможность задать вопросы и получить более предметную информацию о впечатлениях и обсуждавшихся вопросах.

Секретарь Общественной палаты Гули Кичба считает, что диалог был конструктивным, все наболевшие вопросы были очерчены, а участники стремились к стабильности и достижению консенсуса.

Председатель партии «Единая Абхазия» и секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба отметил, что диалог необходим, в то же время он сообщил, что по вопросу переноса парламентских выборов, который ставит оппозиция, согласия нет:

«Главное, что сегодня обсуждалось, что нужно прийти к какому-то общественному согласию и создать документ, чтобы гарантом выполнения этих соглашений была Общественная палата, и под их эгидой провести процесс согласования наших действий на будущее. Все высказались за то, что нужно в дальнейшем действовать в соответствии с Конституцией, не выходя за рамки закона. Да, нужны, конечно, и митинги, и оппозиция должна быть, но все должно быть в рамках демократического законного процесса.

– К главному вопросу, который ставит оппозиция, к переносу парламентских выборов, каково ваше отношение?

– С этим предложением лидеры оппозиции приходили к президенту, но здесь не пришли к согласию. Это не такой простой вопрос, поэтому я ничего другого сказать не могу.

– Вы удовлетворены состоявшимся диалогом?

– Я удовлетворен тем, что диалог идет, я всегда за то, чтобы, если есть проблема, то нужно разговаривать, чтобы прийти к соглашению. Если люди не разговаривают, это и выливается в уличные протесты».

Председатель политической партии «Форум народного единства» Аслан Барциц удовлетворен тем фактом, что диалог идет, но сказал, что для оппозиции критерием готовности власти к диалогу будет освобождение пятерых арестованных участников оппозиционного митинга:

«Впечатление от сегодняшней встречи позитивное в том плане, что идет диалог на площадке Общественной палаты, и есть признание, что в государстве немало серьезных проблем, которые необходимо обсуждать. А что будет за этим? Знаете, у меня есть большие сомнения в том, что в ближайшее время произойдут какие-то изменения в плане понимания и сближения сторон. Я имею в виду власть и оппозицию. Дай бог, чтобы я ошибался, но первым критерием для нас является судьба тех ребят, которые находятся сегодня в застенках. Если сегодня или завтра их освободят, мы будем расценивать это как шаг к сближению, к пониманию и призыв к диалогу. Оппозиция готова к такому диалогу, эта готовность подтверждается тем меморандумом, который мы совместно выработали и передали исполнительной власти. Мяч на их стороне».

Народно-патриотический союз Абхазии, который является оппозиционным блоком, объединившим большинство политических партий и движений, предложил проект меморандума о недопустимости использования радикальных методов в политической борьбе и поэтапном реформировании нормативной базы и политических институтов.

Суть этого меморандума в том, чтобы отложить парламентские выборы, изменить избирательную систему с мажоритарной на смешанную и сформировать новый парламент с участием политических партий. Оппозиционные лидеры считают, что такой парламент будет более профессиональным и ответственным. Они требуют, чтобы были перераспределены полномочия между ветвями власти; хотят, чтобы кабинет министров разработал и президент утвердил концепцию политического и социально-экономического развития Абхазии, а также представил государственную программу социально-экономического развития и отраслевые программы по секторам народного хозяйства. В их списке – военная доктрина и программа комплексной модернизации Вооруженных сил Абхазии, экологическая доктрина и программа поддержки независимых СМИ и институтов демократии и гражданского общества.

Аслан Барциц сказал, что оппозиция требует реформ, если власть их услышит, они готовы вместе работать:

«Будем смотреть, какова будет реакция, если это будет очередное забалтывание ситуации, оттяжка по времени, ну, извините, тогда те проблемы, которые в стране существуют, и те проблемы, которые обсуждаются в обществе, они очень серьезные. Сегодня каждая семья на себе ощущает то, что происходит в стране, это и энергетический кризис, и эпидемиологическая обстановка. Эти проблемы могут со временем превратиться в социальный взрыв. Мы этого не хотим, мы хотим по всем проблемам, которые есть в стране, перемен, мы хотим реформ. Если готовы сегодня нас слышать и готовы с нами вместе работать, мы будем только «за»!»

Вместе с тем Аслан Барциц предположил, что власть может не пойти на перенос выборов. В этом случае оппозиция будет в них участвовать и выдвинет своих кандидатов.

Гули Кичба сообщила, что на основе проекта меморандума Общественная палата разработает документ, который предложит всем политическим силам для подписания.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия