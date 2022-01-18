«Наши ПЦР-тесты не всегда чувствительны к новому штамму»

В Южной Осетии вновь растет число инфицированных коронавирусом. На фоне сообщений о появлении «Омикрона» в соседней Северной Осетии низкий процент вакцинации местных жителей вызывает тревогу у врачей. Сегодня президент Анатолий Бибилов сделал бустерную дозу вакцины и призвал сограждан последовать его примеру.

Еще накануне в интервью югоосетинским журналистам главный врач республиканской больницы Индира Биченова, которая подводила итоги за прошлую неделю, называла ситуацию с COVID-19 стабильной. Однако призвала «не расслабляться» в связи с появлением нового штамма «Омикрон» на территории Северной Осетии:

«У нас в инфекционном отделении роста как такового вирусных пациентов, госпитализированных, не наблюдается, но спада, который мы бы хотели видеть, тоже нет. За эту неделю у нас умерли, к сожалению, двое от осложнения коронавирусной инфекции. Количество пациентов колеблется до 33-36. В данный момент – 33 пациента, из них четверо в реанимации, двое из которых в крайне тяжелом состоянии. Поэтому расслабляться, я считаю, нет сейчас никаких предпосылок… Особенно это касается распространения нового штамма, так называемой новой мутации коронавирусной инфекции – «Омикрона», который, по нашим данным, в РСО-Алании уже распространился. И у нас, к сожалению, наши ПЦР-тесты, по последним данным, не всегда чувствительны к новому штамму. Поэтому даже при отрицательном ответе, а это было и при других штаммах, и при дельта-штамме, или по симптоматике все равно должны все обращаться к врачу, даже если у вас отрицательный ПЦР-тест».

По последним данным Югосетпотребнадзора, если общее количество заболевших коронавирусом в конце прошлой недели было 50 человек, то за последние сутки выявлено 63 новых случая инфицирования:

«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 300 жителей республики, 10 человек сняты с учета медиков… С начала января в республике наблюдается рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом».

Не вселяет оптимизма и ситуация в дошкольных и школьных учебных заведениях республики. По сообщению Министерства образования, с начала недели на карантин ушли несколько классов:

«С сегодняшнего дня приостанавливают работу несколько классов в Кадетской школе, лицее искусств, столичном общеобразовательном учреждении №2, гимназии «Альбион». Закрываются временно также две группы в цхинвальских детских садах - № 20 и 11… Ранее на карантин ушли один класс в столичной школе №6 и средняя группа в детском саду №18».

О росте детской заболеваемости с признаками ОРВИ югоосетинскому телевидению рассказала и врач детской поликлиники Джульетта Багиаева. Правда, связала его с «резким похолоданием»:

«Нет пока той вспышки, которая ожидалась… Людям надо сказать, чтобы они были бдительнее и старались больных детей в школы, то есть организованные коллективы, не приводить. Лучше переждать дома, перетерпеть, перестраховаться… Вот какое-то время, даже в ноябре, отмечали рост (коронавируса у детей). Но процентов немного, дети болеют меньше. Есть случаи заболеваемости, конечно. Вот, допустим, на той неделе у нас тоже выявились больные коронавирусом, тест положительный. Но они изолируются, и санэпидемстанция очень жестко прослеживает: те классы, которые они посещают, закрываются на карантин».

После новогодних праздников появилась обновленная информация и о темпах вакцинации населения. Сотрудники поликлиники при РММЦ сообщают, что в республике привиты 1700 человек. Эта цифра суммирует всех вакцинированных в Южной Осетии с марта 2021 года. В процентном соотношении, учитывая численность населения в 50 000 человек, это всего 3,4% жителей республики.

Врачи призывают население вакцинироваться российскими препаратами – двухкомпонентным «Спутником-V» и однокомпонентным «Спутником-Лайт», которые доступны и бесплатны. Сегодня бустерную дозу вакцины сделал и президент Южной Осетии. Анатолий Бибилов еще раз обратился к согражданам проявить ответственность перед обществом и привиться:

«Если человек считает себя ответственным перед обществом, то он будет прививаться. Речь идет о нашей безопасности, о жизни, о здоровье наших родных... Я призываю всех более серьезно отнестись к этому недугу и сделать вакцину, это единственный и самый надежный способ в борьбе с COVID-19. Низкий уровень вакцинации в республике приводит к опасным последствиям. На территории Республики Южная Осетия зафиксировано около двухсот летальных исходов. Данная статистика должна всех насторожить. Для нашего маленького народа это очень большая цифра. Важно обезопасить себя, особенно это касается людей старшего возраста».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия