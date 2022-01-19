В Южной Осетии циркулирует омикрон-штамм коронавируса – Кочиева

Дипломатам в двух российских консульствах приказано подготовиться к выезду с территории Украины. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины.

Собеседник издания утверждает, что 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, покинули Украину 5 января. Ещё около 30 человек уехали из посольства России в Киеве и консульства во Львове в последующие дни.

Официальный представитель США сообщил, что Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. "У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", — говорится в заявлении.

Сокращение численности посольства России может быть "отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, или же все три сценария сразу", пишет газета со ссылкой на украинских и американских чиновников.

При этом в Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин ещё не принял решение о вторжении, говорится в статье.

В МИД России в ответ на просьбу прокомментировать публикацию заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме, сообщает "Интерфакс".

С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток.

Первый раунд международных переговоров по требованиям России прошёл на минувшей неделе в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьёзными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам переговоров заявил, что они прошли неудачно.

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